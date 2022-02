Pandemija korone: Djeca su sada glavni prioritet!

Broj zaraženih u omikron valu je veći nego ikada, čak i ako se čini da je vrhunac možda prošao, u ovom valu je koronom bilo zaraženo više djece nego ikada.

Od posljednjeg razgovora s dr. Jakobom Armannom, višim liječnikom na Odjelu za dječje zarazne bolesti i intenzivnu medicinu u Sveučilišnoj bolnici Tehničkog sveučilišta u Dresdenu, i prof. Jörgom Dötschem, ravnateljem Klinike za pedijatrijsku i adolescentnu medicinu u Sveučilišnoj bolnici u Kölnu u novembru 2021., prošla je gotovo tačno jedna varijanta.

Delta i omikron u usporedbi

Od tada je došlo do nekih novih uvida kada je riječ o prognozi i stvarnoj dinamici trenutnog pandemijskog vala.

Predviđeni razvoj situacije kada je riječ o omikronu bio je prilično onakav kakav je i predviđen, iako s različitim stupnjevima ozbiljnosti. Ipak strah od toga da će omikron žestoko pogoditi bolnice se pokazao neosnovanim.

Podaci iz studije Sveučilišta Cambridge pokazuju da se stopa hospitalizacije ne razlikuje mnogo između delte i omikrona. Druga istraživanja, poput jednog iz Danske, to potvrđuju.

I Jakob Armann je prilično siguran. "Sada je jasno da je omikron zarazniji, ali uzrokuje blaži tok bolesti", kaže on. To, kako kaže, pokazuje i svakodnevno prikupljanje podataka u dječjim bolnicama. Ovdje se u prosjeku dnevno registrira oko jedan prijem bolesnika s dokazanom infekcijom SARS-CoV-2. Istodobno je hospitalizirano oko dvoje djece, od kojih je jedno oboljelo od COVID-19.

"Za usporedbu, hospitalizirani slučajevi RSV-a od oktobra do decembra 2021. bili su oko šest do osam puta veći", kaže Armann. RSV - respiratorni sincicijski virus - je patogen koji je rasprostranjen širom svijeta i može uzrokovati jednostavne respiratorne infekcije, ali i ozbiljne bolesti. U principu, od virusa RS mogu oboljeti ljudi bilo koje dobi, ali posebno su pogođena mala djeca. RSV je vrlo zarazan i širi se kada zaražena osoba kihne ili kašlje – u tome je sličan COVID-19.

Djeca trpe brojne posljedice zbog korone

Brige zbog PIMS-a

No roditelji nisu zabrinuti samo zbog neposrednih posljedica infekcije SARS-CoV-2. Također su jako zabrinuti zbog dugoročnih posljedica poput dugotrajnog COVID-a ili upalnog sindroma PIMS ("Pedijatrijski inflamatorni multisistemski sindrom").

"Prvi podaci iz Engleske i Danske sugeriraju da nema dokaza da incidencija PIMS raste s omikronom", kaže Armann.

U vezi s omikronom, za Njemačku nisu dostupni podaci o PIMS-u. “I dalje je neizvjesno”, kaže Jakob Armann.

Njemačka pedijatrijska udruga u svom priopćenju napominje da se podaci iz drugih zemalja, poput Velike Britanije, teško mogu prenijeti u Njemačku te se "zaključci moraju donositi s posebnim oprezom". Stoga savjetuju nastavak zaštite djece i mladih od korona infekcija kroz higijenske mjere i koncepte, uključujući i one u školama.

PIMS se obično javlja tri do šest sedmica nakon oporavka od infekcije SARS-Cov2. Mogući simptomi su iznenadna visoka temperatura, iscrpljenost i bol u zglobovima.

Ukoliko roditelji primijete takve simptome kod svoje djece, čak i nakon moguće asimptomatske i možda neotkrivene infekcije COVID-19, prof. Jörg Dötsch savjetuje oprez. "Odmah se obratiti liječniku. Ako se liječi na vrijeme, PIMS nije problem i rizik od teškog toka bolesti je mali", kaže on.

Cijepljenje također štiti djecu od PIMS-a

Podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazuju da dvostruka imunizacija cjepivom proizvođača BioNTech/Pfizer postiže učinkovitost od oko 91 posto protiv PIMS sindroma za djecu u dobi 12 do 18 godina. „Svoj djeci i mladima od dvanaest godina savjetujem da se cijepe – bez dvojbe", naglašava Jörg Dötsch.

Uz to ide uz preporuku Komisije STIKO za svu djecu stariju od 12 godina. Za djecu od pet do jedanaest godina STIKO preporučuje cijepljenje protiv korone samo za rizične skupine, ali alternativno omogućuje cijepljenje svima, pod uvjetom da roditelji i djeca to žele. Nakon individualnih konsultacija.

„STIKO je naš stručni odbor za preporuke za cijepljenje u Njemačkoj i donosi temeljite odluke jer su vrlo dobro informirani i vagaju probleme", kaže Dötsch. On se zalaže za to da STIKO roditeljima da mogućnost da odluče hoće li se njihova djeca cijepiti.

A što je sa najmlađima, onima ispod 5 godina? Ovdje su također u toku studije. Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) odgodila je testiranje BioNTech/Pfizerovog cjepiva protiv COVID-19 za djecu mlađu od 5 godina nakon što su neki podaci sugerirali da je cjepivo manje učinkovito protiv omikrona u odnosu na deltu, navodi Reuters.

"Ne ograničavajte djecu na temelju njihovog statusa cijepljenja"

Jakob Armann se također slaže s Jörgom Dötschem. "Stvarno se svako može cijepiti ili cijepiti svoje dijete. Cjepiva čak bolje podnose osobe od pet do jedanaest godina, nego adolescenti, tako da nema potrebe za brigom", kaže on.

Djeca koja nisu cijepljena ne smiju biti ograničena, poručuju stručnjaci

Ipak postoji ali:

"Ono što se, po mom mišljenju, ne bi trebalo dogoditi je da su djeca ograničena u svojim pravima ili društvenom sudjelovanju, u obrazovanju ili razvoju, zbog statusa cijepljenja. Za to nema apsolutno nikakvog razloga", upozorava Armann. "Djecu smo strogo ograničili, često iz ne osobito dobrih razloga", kaže on. Jakob Armann se ovim dotiče važnog pitanja.

Apel: Djeca kao prioritet

Njemački kancelar Olaf Scholz imenovao je 10. decembra 2021. članove novog Stručnog vijeća za borbu protiv pandemije COVID-19 u Njemačkoj. U ovu skupinu spadaju virolozi, epidemiolozi, sociolozi, psiholozi kao i drugi stručnjaci.

Ovaj odbor je pozvao političare da daju prednost dobrobiti djece: "Pandemija je posebno teška za djecu i mlade iz raznih razloga", navodi se u saopćenju odbora. To uključuje teret same infekcije SARS-CoV-2 kao i neizravne učinke pandemije (lockdown, opterećenja unutar obitelji strahom, bolešću, smrću ili gubitkom sredstava za život, gubitkom društvenog sudjelovanja, nesigurnosti u planiranju). "Hitno je potrebna pažljiva kombinacija zaštite od infekcije i društvene participacije, prilagođene situaciji, zajedno s psihosocijalnim stabilizacijskim mjerama", stoji u priopćenju.

Jörg Dötsch dio je stručne grupe i vidno mu je laknulo što je savezna vlada izričito zatražila ovo izvješće i što je ovo saopćenje došlo do najviše razine – uključujući preporuke i mjere. Sada je sve u rukama politike.

Iako Jakob Armann nije u stručnom vijeću, on djecu vidi kao apsolutni prioritet: "Djeci bismo trebali ponovno zajamčiti normalan život, i to prije nego svima drugima", kaže on.

