Palestinske autonomne vlasti pod pritiskom

Posebno loša vijest za Palestinske autonomne vlasti je to što je zabilježen niz smrtnih slučajeva na Zapadnoj obali. Prema palestinskim izvorima, u subotu je na nekoliko lokacija na Zapadnoj obali više ljudi ubijeno u sukobima s izraelskim snagama bezbjednosti. Od prošle subote, odnosno od dana kada je Izrael napao islamistički Hamas, koji je u Njemačkoj, Evropskoj uniji, SAD i nekoliko drugih zemalja klasifikovan kao teroristička organizacija, tamo su poginula 54 Palestinca. U istom periodu izraelska vojska je, prema sopstvenim navodima, u racijama na Zapadnoj obali uhapsila 280 Palestinaca. Njih 157 bili su pristalice Hamasa, navodi se u saopštenju.

Ove akcije izraelskih snaga bezbjednosti ukazuju da Palestinska samouprava sve više gubi kontrolu nad oblastima u kojima vlada. Svaki od tih smrtnih slučajeva je pokazatelj da ona možda više neće moći da dopre do stanovništva i da više neće moći da ga ubijedi u ispravnost svoje politiku odnosa sa Izraelom bez upotrebe nasilja. Istovremeno, raspoređivanje izraelskih snaga bezbjednosti pokazuje da Izrael sve manje vjeruje da Palestinska samouprava može da obezbijedi stabilnost i mir u oblastima pod njenom kontrolom na Zapadnoj obali.

U dijalogu: Mahmud Abas (lijevo) i šef Hamasa Ismail Hanija - u sredini, turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan Foto: ANKA

Tokjm protekle nedjelje postalo je jasno da je Palestinska samouprava sve manje relevantna, kaže Stiven Hefner, šef kancelarije njemačke Fondacije Konrad Adenauer u Ramali. „Palestinske autonomne vlasti gotovo uopšte nisu komentarisale situaciju, a kada su izašli u javnost, kao što je to učinio predsjednik Mahmud Abas, onda je to bilo veoma oprezno i, iznad svega, bez obraćanja Hamasu i bez osude Hamasa." Čineći to, oni nastavljaju svoj dosadašnji kurs – autonomne vlasti naime samo upravljaju palestinskim oblastima na Zapadnoj obali, ali više ne iznose ideje o njihovoj budućnosti. „Palestinska samouprava prvenstveno je zainteresovana da održi sopstvenu moć i teško da je u poziciji da može da istinski kontrolira situaciju na Zapadnoj obali. To je ono što trenutno vidimo, sudeći po tamošnjim sukobima", kaže Hefner.

„Palestinska samouprava je postala nebitna"

Palestinska narodna samouprava osnovana je 1994. godine, nakon prvog sporazuma iz Osla, postignutog između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) 1993. Njen cilj je bio da se postave temelji za kasniju nezavisnu palestinsku državu.

Te nade su odavno propale. Palestinsku samoupravu mnogi Palestinci vide kao neuspjeh. Mitinzi na kojima su, prema izvještajima medija, Palestinci u mnogim gradovima pozdravili Hamasov teror, još jednom su jasno pokazali da su simpatije mnogih stanovnika Zapadne obale na strani islamističkih rivala - Hamasa, a ne više na strani sekularnog Fataha, najjače snage Palestinske samouprave. „Više bismo voljeli da Hamas to nije uradio", rekao je zvaničnik Palestinske samouprave, a prenio magazin „Ekonomist". „Ali, kada Izrael odgovori, to neće biti viđeno kao napad na Hamas, već kao dio 75-godišnjeg rata protiv palestinske nacije."

Kritika stanja ljudskih prava

Palestinska samouprava suočava se s brojnim pritužbama i u autonomnim oblastima i na međunarodnom nivou. Tako ju je u junu 2022. organizacija za ljudska prava „Hjuman rajts voč" optužila za proizvoljna hapšenja i maltretiranja kritičara i opozicionih ličnosti. Nezavisna komisija za ljudska prava (ICHR) zabilježila je 2021. godine 129 pritužbi za proizvoljna hapšenja na Zapadnoj obali i 80 u Pojasu Gaze. Mnoga od tih hapšenja vezana su za slobodu izražavanja i udruživanja, objavila je organizacija za ljudska prava „Amnesti internešenel".

Palestinska samouprava se posljednjih godina odvojila od palestinskog stanovništva, kaže Hefner. „Pokazalo se da je to projekat elita, od kojeg samo mali broj ljudi na palestinskim teritorijama ima koristi. To više nije demokratska institucija, legitimitet je odavno izgubila i narod na palestinskim teritorijama više ne vjeruje da Palestinska samouprava ili Fatah ili predsednik Abas mogu nekako da razviju perspektive za budućnost."

Američki državni sekretar Entoni Blinken sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom, petak 13.10. u Amanu Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

„Dramatičan gubitak autoriteta"

Shodno tome, pad autoriteta Palestinske samouprave postaje sve dramatičniji. Početkom septembra ona je preko Jordana dobila oružje i oklopna vozila. To bi, kako arapske procjene sumira list „Jerusalem Post", vjerovatno prvenstveno trebalo da posluži da se obezbijedi kontrola Palestinske samouprave nad Zapadnom obalom – koja je nedavno pretrpjela ozbiljne neuspehe na nekim mestima, kao što je Dženin.

U julu je, naime, izraelska vojska ušla u grad Dženin, nakon što su palestinski teroristi ubili četvoricu Izraelaca. I u mjesecima prije toga bilo je više napada na Izraelce, a počinioci su često bili iz izbjegličkog kampa ili okoline. Terorističke grupe kao što su Hamas i Islamski džihad koriste nezadovoljstvo stanovništva Palestinskom samoupravom i predsjednikom Abasom da bi se politički i vojno etablirale.

„Palestinska samouprava suočava se s dramatičnim gubitkom autoriteta", kaže Hefner, pozivajući se na reprezentativno istraživanje javnog mnijenja, koje su objavili Fondacija Konrad Adenauer i Palestinski centar za istraživanje politike (PSR) u septembru ove godine – dakle samo nekoliko nedjelja prije terorističkog napada Hamasa. Prema tom istraživanju, 78 odsto stanovništva je za ostavku predsjednika Abasa, a samo 19 procenata želi ga i dalje na toj funkciji. Podaci takođe pokazuju da bi odziv na predsjedničkim izborima na Zapadnoj obali bio nizak: samo 42 posto onih koji imaju pravo glasa izašlo bi na izbore. A ukoliko bi u trci za predsjednika bili Abas i lider Hamasa Ismail Hanija, 58 odsto ljudi glasali bi za ovog drugog, dok bi Abas osvojio samo 37 odsto glasova. Na parlamentarnim izborima, međutim, Fatah bi mogao da pobijedi Hamas – doduše s malom razlikom: dobio bi 36, a islamisti 34 odsto glasova. Abas je sada, nakon razgovora s liderom Hamasa Hanijom, najavio formiranje „Komiteta za pomirenje". On želi da „nastavi dijalog", „okonča podjelu" i „postigne nacionalno jedinstvo u Palestini", rekao je Abas u egipatskom gradu El-Alamejnu.

Groblje u Dženinu nakon sukoba sa izraelskom vojskom u Dženinu, jul 2023. Foto: Ayman Nobani/dpa/picture alliance

Nejasan budući odnos sa Izraelom

Nejasno je kako će u aktuelnoj situaciji biti primljen telefonski razgovor, koji je Abas imao sa američkim predsjednikom Bajdenom u subotu. Do sada se o tom razgovoru malo zna. „Predsjednik Abas obavijestio je predsjednika Bajdena o njegovom angažovanju u regionu i naporima da pruži hitno potrebnu humanitarnu pomoć palestinskom narodu, posebno u Pojasu Gaze", navodi se u saopštenju Bijele kuće. „Predsjednik Bajden je ponudio punu podršku predsjedniku Abasu i palestinskim vlastima u tim važnim naporima, koji su u toku." O tome je s njim tokom vikenda razgovarao i američki državni sekretar Entoni Blinken, koji se sa Abasom sastao u jordanskom Amanu.

Veliko je pitanje kakav će biti odnos Izraela i Palestinske samouprave u budućnosti. To je teško procijeniti, kaže Stiven Hefner. Ono što je jasno, jeste da je Izrael u ratnom stanju i da će cjelokupnu situaciju procjenjivati potpuno drugačije nego prije napada Hamasa. „Proglašeni ratni cilj Izraela jeste uništenje Hamasa. Za to vjerovatno neće biti dovoljno samo da se izvrši invazija na Pojas Gaze. Izrael će vjerovatno i na Zapadnoj obali koristiti drugačije metode od dosadašnjih kako bi i tamo eliminisao pripadnike ili pristalice Hamasa. Otvoreno je pitanje šta će to značiti za Palestinsku narodnu samoupravu", zaključuje Hefner.

