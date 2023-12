Palestinci bez političke perspektive

Ibrahim sortira marame od kašmira i torbe od devine kože. Police u njegovoj trgovini u starom gradu Betlehema su pune. Samo kupci ne dolaze.

Rat je pogodio i Palestince u zaposjednutoj Zapadnoj obali Jordana. Tko s njima želi razgovarati o uzrocima ovoga rata brzo dobije odgovor u vidu protupitanja.

„Gledaj, ja nisam pristaša Hamasa ili tako nečega. Ne volim politiku. Ja sam normalan", kaže Ibrahim. „Ali, ako netko dođe k tebi u kuću i ubije tvoga brata ili tvoju majku pred tvojim očima. Ti ćeš onda ostati miran i ništa nećeš poduzeti? Ne, tebi će puknuti film i borit ćeš se."

Nepopularni Abbas

Ibrahim kaže da borbe moraju prestati. Da se mora razgovarati o miru. Ali, tko bi trebao govoriti u ime Palestinaca, on ne zna. Samo zna da to ne bi trebao biti palestinski predsjednik Mahmud Abbas. „On puno priča, a ništa ne radi", kaže Ibrahim. Ljudi bi sad trebali nekoga tko zna dobro pregovarati. Vlade svijeta bi morale stati iza Palestinaca, kaže on. „Ali svi podržavaju Izrael."

Palestinska samouprava na čelu s 88-godišnjim Abbasom za mnoge je ovdje preslaba, previše sklona Izraelu i korumpirana. Posljednji izbori na Zapadnoj obali održani su prije gotovo 18 godina.

Vitlejem za Božić 2022. godine Foto: Hazem Bader/AFP

Zatvorenici i mučenici

U izbjegličkom logoru Dajšeh, južno od Betlehema, žive Palestinci i njihovi potomci, koji su protjerani prilikom osnivanja države Izraela. Izraelska vojska redovito upada i provodi racije protiv radikalnih stanovnika.

Kad je Izrael u zamjenu za puštanje talaca iz Pojasa Gaze pustio Palestince iz zatvora to je i u Betlehemu proslavljeno povicima Hamasa.

U jednoj maloj zalogajnici u Dajšehu za šankom stoji mlad muškarac. Priprema salatu, reže luk i riba sir. I on se zove Ibrahim. „Sigurno, tema puštanja zatvorenika je jako važna. Na kraju krajeva oni su, kako bih to rekao, oni su naši intelektualci. Oni su čisti i časni. Neki imaju mučenike u obitelji, a oni sami su zatvorenici. Oni se žrtvuju, oni čine nešto dobro za našu zemlju."

Ovaj 22-godišnjak želi upoznati svijet. Ali, što se događa izvan Zapadne obale Jordana on zna samo iz priča. Turisti za dva dana uspiju vidjeti više od ove regije nego on za 22 godine, kaže Ibrahim.

Nakon isteka primirja nastavljena je izraelska kopnena ofanziva u Pojasu Gaze Foto: IDF/Xinhua/picture alliance

„Mi smo jedno bojište"

Mladi Palestinci čeznu za boljom perspektivom. I za političarima, koji će im je moći pružiti. Abas sa svojom strankom Fatah ne spada među njih, kaže Ibrahim. On spominje Marwana Barghuthija i Ahmada Saadata. Obojica se nalaze u izraelskim zatvorima, jer su navodno sudjelovali u napadima na Izrael. Slično kao u starom gradu u Betlehemu ni u izbjegličkom logoru Dajšeh ne može se čuti distanciranje od Hamasa. „Hamas ima važnu vojnu ulogu u otporu, Marwan ima i političku i vojnu ulogu. A i Ahmad Saadat. Naša sloga je naša snaga", kaže Ibrahim.

„Mi moramo biti složni, i po pitanju Gaze. Mi smo jedno bojište. Mi na Zapadnoj obali Jordana smo povezani sa onima koji su u Gazi", kaže dalje ovaj mladić. Naravno, ima puno političkih problema, osobito sa strankama, dodaje on. Ali, Palestinci žele slobodu – i jednu državu bez problema i bez lošeg političkog nasljeđa.

Nema povjerenja u palestinsku samoupravu

U razgovorima s Palestincima brzo postaje jasno da oni više ne očekuju puno od političara. Pogotovo ne od palestinske samouprave. Iako se nju na međunarodnoj razini smatra jedinim legitimnim sugovornikom, ljudi na licu mjesta je gotovo uopće ne podržavaju. To nisu dobri izgledi za razgovore o vremenu nakon rata u Pojasu Gaze.

aj/ARD

