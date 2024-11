Paiporta - epicentar nezamislivog razaranja

Nekoliko dana je prošlo otkako su poplave nalik cunamiju pogodile južnu periferiju regiona Valensije na istoku Španije. Broj mrtvih raste, potraga za živima i mrtvima još traje. U toku je ogromna akcija čišćenja. Razaranje je nazamislivo, kao i spasilački napori profesionalaca i dobrovoljaca.

Mediji u Španiji nazivaju Paiporte, mjesto sa 30.000 stanovnika, nultom tačkom ili epicentrom ove najsmrtonosnije prirodne katastrofe u novijoj istoriji Španije. Vlasti kažu da je od ukupno 211 potvrđenih žrtava do subote uveče, najmanje 62 ljudi nastradalo u Paiportu.

U Paiporti uopšte nije padala kiša

Sve se dogodilo iznenada - bez da je kap kiše pala u Paiporti. Obilne padavine su bile uzvodno i bujica je zatim pogodila mjesta u Paiporti i drugim oblastima bliže obali.

Lidija Himenez, učiteljica, posmatrala je sa drugog sprata svog stana kako je obično suhi kanal „Baranko del Pojo" - za samo 15 minuta bio pun i preplavio okolinu, prenosi AP:

Tek dva sata nakon što je bujica vode i mulja prodrla u grad, stanovnici Paiporte su od regionalne vlade dobili upozorenje na poplave na svoje mobilne telefone.

Silina vodene mase je rušila zgrade, pješački most, kidala metalne ograde s drugog mosta i odvlačila vozila u kanal.

Sve je prekriveno gustim blatom

Mnoge ulice postale su neprohodne, prekrivene gomilama natopljenog namještaja, kućnih predmeta i nebrojenim uništenim automobilima. Blato pokriva svaki pedalj. Neki prolaznici koriste štapove da se osiguraju pri hodu, kao da prolaze kroz močvaru.

Rafa Roselon čeka na dolazak teške mehanizacije kako bi uklonio dva automobila – jedan napola naslonjen na drugi – koji su odneseni poplavom i završili ispred njegove kuće, blokirajući ulazna vrata. Morao je da odvrne metalnu rešetku i provuče se kroz prozor da bi ušao.

„Ne mogu ništa da uradim dok ti automobili ne budu uklonjeni", rekao je Roselon. „Vladine službe koje bi mogle nešto da preduzmu, bilo sa nivoa regionalne ili nacionalne vlade, nisu ništa učinile da nam pomognu. Mi, građani i dobrovoljci, mi radimo sav posao."

Samo nekoliko vrata od Roselonove kuće, žena koja je metlom čistila blato s praga zaplakala je kada su je pitali šta je izgubila.

„Ne mogu da nađem svog muža, tako da sve ovo nije važno", rekla je.

U drugoj ulici, zastrašujući prizor: ulica puna automobila i trske koja je prije poplave rasla u blizini. Jedan čovjek viče iz kuće: „Ništa više ne mogu da uradim! Ništa više ne mogu da uradim!"

Hiljade dobrovoljaca kilometrima pješke do Paiporte

Do Paiporte se može doći samo pješke. Većina puteva je zatvorena, a one koji su otvoreni kontroliše policija - propuštaju samo vozila hitne pomoći.

Ljudi koji žele da Paiportu - a ima ih mnogo: oko 15.000 dobrovoljaca probija se pored autoputa, u dugom redu, oko pet kilometara do ulaza u grad, pa još dva do centra grada. U gumenim čizmama, sa lopatomma i metlama na ramenu i sa plastičnim kesama i flašama za vodu u ruci.

U koloni je i Karolina, prenosi ARD, koja je napunila svoju kolica za kupovinu: pelenama, hranom za bebe, leblebijama, vodom i lijekovima – „osnovne stvari", kaže ona. Sunce sija jako, a most na autoputu prelazi jedan od riječnih tokova kroz koji je protutnjala bujica. Sada je to samo mali, smeđi potočić u širokom, muljevitom koritu. Karolina ide da pomogne, ali od utorka, kada su počele poplave, nije čula ništa o svojim rođacima. Pokušaće da ih pronađe.

Isto je i sa Alehandrom. On se vraća, odjeća mu je potpuno prekrivena blatom. On i njegovi prijatelji su pomagali da se očiste prilazi, da se skloni mulj sa ulica. I on traži – Lauru, prijateljicu. „Iskreno, veoma smo zabrinuti", kaže. „Razgovarali sa policijom i činimo sve što možemo – ali trenutno nam ostaje samo da čekamo", kaže Alehandro za ARD.

Broj nestalih je i dalje visok, iako se nijedna institucija ne usuđuje da ga tačno navede. Govori se o stotinama ljudi.

U međuvremenu su vlasti obezbijedile destine autobusa za dobrovoljce koji strpljivo čekaju da odu da pomažu.

Samo mali broj vojnika čistio je blato u Paiporti u subotu, kada je Sančez pokrenuo najveću mirnodopsku operaciju vojske u zemlji, šaljući dodatnih 5.000 vojnika i 5.000 policajaca za istočnu Španiju. Do sada je u akciji spašavanja i ćišećenja bilo angažavono više od 6000 državnih službenika i vojnika.

