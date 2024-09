Pada prvi snijeg – a očekuje se jaka kiša i poplave

Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorava da će se jug i istok Bavarske u narednih nekoliko dana suočiti sa jakim kišama i olujama. U okrugu Berhtesgadener Landu bi, prema prognozama, do nedjelje bi moglo da dođe do "olujnog nevremena i ogromnih padavina" sa 80 do 120 litara kiše po kvadratnom metru. Upozorenje o teškim vremenskim prilikama izdato je za nekoliko okruga u ovom alpskom regionu.

„Znakovit početak zime"

Neprekidna kiša se očekuje od petka u pojasu od Lužice preko Češke Šumave do istočnog ruba Alpa. U Alpima će padati snijeg na visinama „između 1.300 i 1.500 metara, tako da je znakovit početak zime neizbježan u planinama“, rekao je meteorolog DWD-a Niko Bauer.

Tokom noći s četvrtka na petak već je padao prvi snijeg na većim nadmorskim visinama, posebno na Cugšpicu. U narednim danima moglo bi da bude i do 50 santimetara novog snijega i postoji opasnost od „lomljenja drveća ili većih grana pod težinom snijega“, upozorava DWD.

Kiše su izazvane rijetkim vremenskim prilikama u kojima se topao vazduh iz mediteranskog regiona susreće sa polarnim hladnim vazduhom u alpskom regionu. Takvi razvoji često dovode do jakih, ponekad ekstremnih padavina i oluja, objašnjava Rajner Berendt iz Centra za kompetentnost za vremenske uslove ARD-a. Mnogo vlage sa nedavno veoma zagrijanog Mediterana doprinijelo je tome u izuzetnoj mjeri u slučaju ciklona „Anet“.

Zahvaćeno područje prostire se na nekoliko zemalja: od istočnih Alpa i Jadrana do jugozapadne Poljske, do nedjelje uveče očekuje se između 50 i 100 litara padavina po kvadratnom metru. Od jugoistoka Bavarske preko sjeverne Austrije, Češke i zapada Slovačke do južne Poljske, u pojedinim oblastima je moguće čak i 100 do 350 litara po kvadratnom metru.

„Nažalost, veoma slično poplavama 1997. i 2002.”

U susjednim zemljama Njemačke u toku su pripreme za moguće poplave. „Situacija koju očekujemo u naredna četiri, a možda i pet dana je, nažalost, veoma slična situaciji tokom velikih poplava 1997. i 2002. godine“, upozorio je češki ministar za životnu sredinu Petr Hladik. U to vrijeme su se dogodile razorne poplave izlijevanjem rijeka Odre i Labe.

“Svako ko živi u plavnim područjima treba da ima spreman prtljag za evakuaciju”, rekao je češki ministar unutrašnjih poslova Vit Rakušan.

I u Sloveniji strahuju od poplava

Vlasti u Poljskoj se takođe pripremaju za ekstremne poplave. Tamošnji meteorološki zavod upozorava na brz i opasan porast vodostaja rijeka. U Vroclavu, gdje je trećina grada bila poplavljena tokom poplave Odre prije dvije decenije, tamošnji gradonačelnik sazvao je krizni štab. Najviši nivo upozorenja važi za Donju Šleziju, Šleziju i Opole.

U austrijskoj Koruškoj, obilne padavine su već izazvale porast nivoa rijeke Drave i već su preduzete prve mjere predostrožnosti. Putevi pored rijeke su zatvoreni jer postoji opasnost po život. I u susjednoj Sloveniji strahuju od padavina istorijskih razmjera.

Kada je pak riječ o Njemačkoj, bez obzira što je veliki dio opština osjetio posljedice ekstremnih vremenskih prilika u posljednjih deset godina, samo nekolicina je razvila plan za prilagođavanje posljedicama klimatskih promjena. Ovo proizilazi iz reprezentativne ankete sprovedene u okruzima, gradovima, opštinama i udruženjima opština koju je naručila Federalna agencija za životnu sredinu, piše Urednička mreža Njemačke (RND).

Shodno tome, 77 odsto opština je izjavilo da su pogođene posljedicamaekstremnih vremenskih pojava ili drugih negativnih posljedica klimatskih promjena. 16 odsto je reklo da nije bilo takvih slučajeva, a sedam odsto nije dalo nikakvu informaciju ili je reklo da ne zna. To uključuje obilne kišu, duge periode vrućine i suše.

Nedostaje ljudstva i novca

Iako prema rezultatima, mnoge opštine doživljavaju klimatske promjene kao prijetnju – njih 87 odsto – vrlo malo njih je pak razvilo koncept za zaštitu od posljedica.

Međutim, zakon o prilagođavanju klimatskim promjenama stupio je na snagu 1. jula. On obavezuje savezne, pokrajinske i lokalne vlasti da razviju odgovarajuće strategije. Ali, često nedostaje finansijskih sredstava i ljudskih resursa.

