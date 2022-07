Ozbiljne optužbe protiv Španije zbog "pushbackova" u Melilli

Već nekoliko sedmica Atroon spava u napuštenoj školi u Casablanci. Marokanske sigurnosne snage tu su prebacile mlade Sudance – što dalje od kopnene granice između Maroka i Evrope. Atroon je bio na licu mjesta kada je prije mjesec dana nekoliko stotina afričkih migranata pokušalo preći graničnu ogradu španske eksklave Melilla. Ovaj Sudanac se deset puta pokušao prebaciti u Evropu kako bi tamo zatražio azil. Nije mogao ni sanjati da će svjedočiti katastrofi poput one 24. juna. "Tukli su po nama i govorili kako je to posljednje upozorenje”, prisjeća se Atroon postupaka marokanskih graničara. "Nisu nas prestajali udarati ni kada smo ležali na zemlji. Prestali su tek kad smo bili u nesvijesti li kada se nismo mogli pomaknuti."

Ozbiljne optužbe protiv španske policije

Snimke očevidaca potvrđuju Atroonove izjave. Ali na njima se također vidi i da su mnogi migranti bili naoružani palicama i kamenjem kako bi jurišali na granicu. Bilans svega bio je najmanje 27 poginulih mladih Afrikanaca, a desetine policajaca je ozlijeđeno. Atroon iznosi posebno ozbiljne optužbe protiv španskih snaga sigurnosti. On je već bio na evropskom tlu kako bi podnio zahtjev da tu ostane kao izbjeglica koji traži zaštitu. No službenici su to zanemarili i ponovno ga prisilno deportirali. "Jednostavno te pošalju natrag u Maroko. Ponekad čak dopuste marokanskim policajcima da dođu po tebe", rekao je Sudanac. "Većina migranata misli da su se uspjeli domoći Evrope, kad pređu granicu. Ali najčešće se dešava da vas prisilno gurnu natrag."

Izbjeglička muka: Sudanac Atroon u napuštenoj školi u Casablanci

Optužbe su brizantne jer se Španija okrivljuje za kršenje međunarodnog prava. Veliki dio migranata stiže iz Sudana i Čada. Obje zemlje pogođene su oružanim sukobima i masovnim kršenjem ljudskih prava, što njihovim izbjeglicama daje dobre izglede za azil u Evropi. U presudama iz 2020. godine Evropski sud za ljudska prava je u pojedinačnim slučajevima proglasio tzv. pushbackove na graničnoj ogradi zakonitim. Međutim, većina stručnjaka se slaže da se to odnosi samo na slučajeve kada su ti ljudi stajali na graničnoj ogradi. Čim se oni nađu na evropskom tlu, imaju pravo na pravnu zaštitu.

U Melilli, na španskoj strani granice, lokalni novinar Javier Angosto posmatrao je šta se dešava. Španski dužnosnici blokirali su sve puteve, ali se ovaj reporter ipak uspio probiti do granice. I on potvrđuje navode Sudanaca: "Sam sam se uvjerio kako je 30-40 migranata uspjelo preći granicu a onda su ih vratili nazad - suprotno važećim pravilima", prisjeća se novinar. "Španjolska policija ih je jednostavno pokupila i vratila u Maroko."

Šef regionalne vlade moli za razumijevanje

Šef vlade autonomnog grada Melille Eduardo de Castro također priznaje u intervjuu za DW da nisu svi migranti dobili priliku podnijeti zahtjev za azil. "Ali pitanja azila nisu moja zona odgovornosti, obzirom da sam regionalni političar. To je domen španskog Ministarstava unutrašnjih i vanjskih poslova."

Ovaj političar moli za razumijevanje za tešku situaciju u Melilli – tvrđavi i bivšem uporištu na Mediteranu, koja kao malo koji evropski grad i eksklava ima izravnu kopnenu granicu s Afrikom. "Mnogo je pokušaja prelaska granice. Svi smo zabrinuti. Rat, rast cijena žitarica, glad: sve to ima primjetnog uticaja na nas."

Za lokalnog novinara Javiera Angosta je neshvatljivo da tragedija od 24. juna nije imala gotovo nikakvih političkih posljedica. U nekim španskim gradovima održani su prosvjedi, UN poziva na neovisnu istragu, a španski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska trebao bi izaći pred Evropski parlament nakon ljetne pauze. S druge strane, članovi španske vlade smatraju da nema razloga za samokritiku. Socijalistički premijer Pedro Sánchez čak je pohvalio rad snaga sigurnosti s obje strane, naglasivši kako želi dodatno intenzivirati saradnju s Marokom.

"Maroko, jednostavno, obavlja prljavi posao za nas. A mi i dalje želimo da budemo 'svijetli primjer' u smislu ljudskih prava", kaže lokalni izvjestitelj Angosto. Donedavno se na granici koristila posebno brutalna vrsta bodljikave žice s oštrim žiletima. "Aktivisti za ljudska prava izašli su na proteste i Španija je to uklonila. U isto vrijeme, službeni Madrid je jednostavno dao Maroku više novca za njegovu graničnu ogradu – tako da je sada potpuno ista žica sa žiletima postavljena na drugoj, marokanskoj strani granice."

Zid dug 12 km dijeli Maroko od španske eksklave Melilla

"Nemamo šta izgubiti"

Said Tbel iz Marokanske udruge za ljudska prava (AMDH) govori o "saučesništvu" ovih dviju zemalja. Ali on ne misli da dogovori između Španije i Maroka mogu dovesti problem pod kontrolu. Brojne krize tjeraju sve više Afrikanaca u bijeg. "A šta mislite kuda idu? U najbliže zemlje. U Maroko i dalje u Evropu."

Migrant Atroon već planira svoj sljedeći pokušaj preskakanja granične ograde u Melilli. On se ne želi vratiti u domovinu: "Tamo nema mogućnosti da se razvijate, čak i ako ste studirali. Morate ili u vojsku ili tražiti posao na crno", objašnjava Sudanac. "Nastaviću sa pokušajima da pređem granicu. Nemam šta izgubiti."

