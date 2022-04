Ostavka njemačke ministarke – „odluka vrijedna poštovanja“

Političarka Zelenih Ane Špigel podnijela je ostavku na funkciju savezne ministarke za porodicu. U pozadini ostavke je njen odnos prema katastrofalnim poplavama u njemačkoj pokrajini Porajnje-Palatinat u ljeto 2021. „Danas sam usljed političkog pritiska odlučila da na raspolaganje stavim mjesto savezne ministarke za porodicu", citiraju se u saopštenju Ministarstva za porodicu riječi te četrdesetjednogodišnje političarke.

„Činim to kako ova funkcija ne bi pretrpjela štetu, pošto stoji pred velikim političkim izazovima“, dodala je Ana Špigel. Time je ona samo četiri mjeseca poslije imenovanja dala ostavku.

Špigel je bila izložena kritici, jer je kao bivša ministarka za životnu sredinu njemačke pokrajine Porajnje-Palatinat deset dana nakon katastrofalnih poplava otišla na odmor i prekinula ga samo jednom da bi se pojavila na obaveznom terminu u dolini rijeke Ar.

U emocionalnom nastupu u nedjelju (10.4.) Ana Špigel je označila svoj tadašnji odlazak na odmor kao grešku. Osim toga, priznala je da se sa odmora nije javljala video-vezom na sjednicama pokrajinske vlade, kako je tvrdila tada.

Ane Špigel (druga zdesna) u vrijeme kad je bila pokrajinska ministarka, u posjeti poplavljenim područjima 10.10.2021. sa predsjednikom Njemačke Frank-Valterom Štajnmajerom (u sredini)

Rukovodstvo Zelenih pozdravlja odluku

Partijski lideri Zelenih su ocijenili da je odluka o ostavci ispravna. Rikarda Lang i Omid Nuripur koji ravnopravno vode poslanički klub Zelenih smatraju da će kadrovsko pitanje biti brzo riješeno. „Veoma brzo ćemo iznijeti prijedlog za nasljednika“, rekao je Nuripur i dodao da je ministarka Špigel obavila dobar posao, a sada je preuzela odgovornost.

„Imam veliko poštovanje prema njoj“, rekla je Analena Berbok, njemačka ministarka spoljnih poslova. I u njoj je ostavka koleginice izazvala emocije: „Ane Špigel je lično prošla kroz veoma težak period. Sa današnjim danom ona je ne samo politički, već mislim i lično, prešla put koji po meni pokazuje do koje mjere politika može biti surova“, rekla je njemačka ministarka spoljnih poslova i dodala da sve to može da bude „opomena za sve nas u politici“.

Berbok je odala priznanje koleginici za odluku o ostavci: „Imam veliko poštovanje za njenu odluku i hoću jasno da kažem – savezna Vlada, mi kao kabinet, gubimo izvrsnu ministarku za porodicu, koja je strastveno izgarala za porodice, djecu i žene u ovoj zemlji i koja je prije svega pokrenula najveći reformski projekat ove koalicije – garantovano osnovno finansijsko

obezbjeđivanje djece.“

Šolcova podrška

Njemački kancelar Olaf Šolc je rekao da je uz veliko poštovanje primio k znanju odluku ministarke Špigel – to je saopštila zamjenica portparola njemačke Vlade Kristijana Hofman.

Neposredno uoči ostavke Olaf Šolc je izrazio podršku za Ane Špigel: „Što se tiče saradnje u vladi, savezni kancelar cijeni ministarku i njihova je saradnja tijesna i puna povjerenja", rekla je Hofman.

I koalicioni partner, Liberali (FDP), govorili su o „poštovanju“. „Gospođi Špigel i njenoj porodici želimo sve najbolje“, rekao je šef Liberala Kristijan Lindner za list „Rajniše post“.

Konzervativna opozicija: Ostavka „odavno neophodna"

Potpredsjednica bavarske Hrišćansko-socijalne unije (CSU) Dorotea Ber je za list „Augsburger algemajne“ rekla da je „ostavka na osnovu brojnih grešaka i laži odavno neophodna i ispravna". Tokom vikenda se sve glasnije čula kritika na račun ministarke Špigel, a dolazila je uglavnom iz redova konzervativne Unije koja se sastoji od Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i bavarske Hrišćansko-socijalne unije (CSU).

Hendrik Vist je istakao da je riječ o testu vjerodostojnosti za socijaldemokrate i Zelene

Premijer najmnogoljudnije njemačke pokrajine, Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Vist rekao je da se radi o „testu vjerodostojnosti za socijaldemokrate i Zelene". On je rekao da su se Socijaldemokrate i Zeleni posljednjih nedjelja moralno veoma uzdigli sudeći po Ursuli Hajnen-Eser. Demohrišćanski političar je tu izjavu potom i precizirao: „Sada moraju da pojasne da li ostaju zahtjevni nezavisno od partijske knjižice ili je to samo predizborna kampanja“, rekao je on.

Ursula Hajnen-Eser, konzervativna ministarka u Ministarstvu zaštite životne okoline u pokrajinskoj vladi je prošlog četvrtka (7.4.) podnijela ostavku jer je objavljeno da je nekoliko dana nakon katastrofalnih poplava u julu 2021, sa nekoliko drugih članova vlade, na španskom ostrvu Majorka slavila rođendan svog muža.

tagesschau

