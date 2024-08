Kevin Lik: „Uvijek sam se nadao da će mi Njemačka pomoći“

Njemački Rus Kevin Lik zatvoren je u Rusiji sa 17 godina. Sada su on i drugi politički zatvorenici oslobođeni u razmjeni između Moskve i Zapada. On je za DW govorio o svojoj sudbini.

Devetnaestogodišnji Kevin Lik je ruski i njemački državljanin. On je bio među 16 političkih zatvorenika koje su Moskva i Minsk oslobodili 1. avgusta u najvećoj razmijeni od kraja Hladnog rata.

Lik je najmlađa osoba ikada osuđena za veleizdaju u Rusiji. Uhapšen je 2022. kao 17-godišnji student u Majkopu, na jugu Rusije. 2023. godine osuđen je na četiri godine zatvora. Prema sudskoj presudi, on je „podržao stranu državu – Njemačku – u aktivnostima usmjerenim protiv bezbjednosti Ruske Federacije".

Istražitelji su rekli da je Lik fotografisao vojne jedinice u Majkopu i fotografije poslao "predstavniku strane države". Ponašanje ovog mladića je obrazloženo činjenicom da se „nije slagao sa političkim kursom” Ruske Federacije i sa izvođenjem „specijalne vojne operacije”, kako se u Rusiji naziva rat protiv Ukrajine.

Tijelo je slobodno, ali duša je još uvijek u zatvoru"

Lik je 2. avgusta učestvovao na sastanku oslobođenih ruskih političkih zatvorenika sa novinarima u Bonu. U intervjuu za DW, na pitanje kako se osjeća kao slobodan čovjek u Njemačkoj, rekao je da mu je „tijelo slobodno, ali duša još uvijek u zatvoru". „Nisam imao priliku ni da se presvučem ili spakujem dokumenta (Lik je izašao pred novinare u zatvorskoj odjeći – prim. red). Sve se dogodilo tako brzo."

Kaže da nije mislio da će biti razmjene. Ali, onda mu je u subotu uveče (27. jula) prišao čuvar i rekao da uzme pastu za zube i četkicu - i to je bilo to. „Tog dana sam čekao šest sati, zaključan u glavnoj zgradi."

U to vrijeme bio je, kako kaže, u zatvoru u gradu Velsku u Arhangelskoj oblasti a onda ga je pokupila specijalna jedinica (...) i odvezla u Arhangelsk a potom na moskovski aerodrom Šeremetjevo. „Tamo su me strpali u konvoj FSB-a (Ruska obavještajna služba za unutrašnjost) i odveli u zatvor Lefortovo, gdje su me strpali u samicu. Ništa mi nije rečeno, osim da niko ne zna da sam u Lefortovu“, priča Kevin Lik za DW.

Dodaje kako su zatvorenici za razmjenu dovedeni iz raznih zatvora na području evropskog dijela Rusije i smješteni u samice. „Tek u autobusu, nakon što su me izveli iz ćelije, vidio sam da su tu Ilja Jašin i Vladimir Kara-Mursa. Gurali su nas i vikali na nas. Jednom zatvoreniku su čak zavrnuli ruku jer je razgledao autobus. Čovjek FSB-a mi je viknuo: „Jesi li to namirisao slobodu? Odmah ćemo te vratiti!“

Kevin Lik: Rado sam razmijenio nekoliko riječi sa Olafom Šolcom, ali je bilo još veće zadovoljstvo upoznati tako jake ljude kao što su Vladimir Kara-Mursa, Ilja Jašin i Andrej Pivovarov Foto: Marvin Ibo Güngör/Bundesregierung/Getty Images

Kevin Lik za DW napominje kako se sve vrijeme jako nadao da će mu (njemačke vlasti – prim. red.) pomoći. „Kada sam izašao iz aviona u Bonu, dočekao nas je kancelar Šolc. Rekao da je bila teška odluka da se 'ubica iz Tirgartena' (oficir FSB Vadim Krasikov - prim. urednika) pusti na slobodu u okviru razmjene zarobljenika. Ali i da je mnogo ljudi spašeno zbog toga" , mada se iza rešetaka u Rusiji i dalje nalazi na hiljade političkih zatvorenika, kaže Kevin Lik i nastavlja: "Rekao sam kancelaru: ‚Veoma sam vam zahvalan i itekako sam svjestan tog humanitarnog aspekta‘". A onda je dodao: „Da budem iskren, rado sam razmijenio nekoliko riječi sa Olafom Šolcom, ali je bilo još veće zadovoljstvo upoznati hrabre ljude kao što su Vladimir Kara-Mursa, Ilja Jašin i Andrej Pivovarov."

Kevin Lik pored ruskog ima i njemačko državljanstvo. Ali su mu svi pasoši - i njemački i ruski - oduzeti. Dobio je samo rusku ličnu kartu sa kojom je stigao u Njemačku. „Mislim da neću moći da se vratim u Rusiju u bliskoj budućnosti, iako bih to veoma volio. I mislim da Rusija ima budućnost i da ćemo to doživjeti”.

Novinar DW-a ga je tokom razgovora upitao koja mu je bila prva želja kada je pušten na slobodu? Rekao je „da se vidim s majkom". „Mnogo je brinula za mene i veoma mi nedostaje. Posljednji put sam je vidio u maju."

Intervju vodio: Sergej Satanovski

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na

Instagramu