Oskari 2023: devet nominacija za film „Na Zapadu ništa novo”

Filmska akademija u Los Anđelesu objavila je nominacije za ovogodišnje Oskare. Naučnofantastični film „Sve u isto vrijeme“ Dena Kvana i Danijela Šajnerta je sa čak jedanaest nominacija možda najjači kandidat za Oskara. U najvažnijoj kategoriji, Oskar za najbolji film, takmiče se i djela: „Na Zapadu ništa novo“, „Avatar: Put vode", „Duhovi ostrva", „Elvis", „Fabelmanovi", „Tar", „Top Gun: Maverik", „Trougao tuge" i „Žene govore".

Njemačka antiratna drama „Na Zapadu ništa novo” nominovana je za čak devet Oskara. Ta Netfliksova produkcija u režiji Edvarda Bergera nominovana je, između ostalog, za Oskara za najbolji film i za najbolji međunarodni film. Nominovan je i za najbolju kameru i najbolji adaptirani scenario.

Svečana dodjela Oskara zakazana je za 12. mart u Dolbi teatru u Los Anđelesu Foto: KAMIL KRZACZYNSKI/EPA/dpa/picture-alliance

I irska tragikomedija „Duhovi ostrva" nominovana je za Oskara u devet kategorija, film „Elvis" u osam, a „Fabelmanovi", film Stivena Spilberga, u sedam kategorija.

U konkurenciji za najbolju režiju su Tod Fild („Tar“), Dan Kvan i Danijel Šajnert („Sve u isto vrijeme“), Martin Mekdona („Duhovi ostrva“), Ruben Estlund („Trougao tuge") i Stiven Spilberg („Fabelmanovi").

Za najbolju pjesmu nominovana je „Naatu Naatu" iz filma „RRR", kao i „Aplauz" („Tell It like a Voman"), „Hold My Hand" („Top Gun: Maverik"), „Lift Me Up" („Crni panter: Vakanda zauvijek") i „This Is a Life" („Sve u isto vrijeme").

U kategoriji scenarija, filmska akademija je izabrala filmove „Duhovi ostrva", „Sve u isto vrijeme", „Fabelmanovi", „Tar" i „Trougao tuge".

Zlatnom trofeju mogu da se nadaju i Kejt Blanšet, Mišel Vilijams, Ostin Batler i Kolin Farel – nominovani, između ostalog, u kategorijama za najbolju glumicu i najboljeg glumca.

Svečana dodjela Oskara zakazana je za 12. mart u Dolbi teatru u Los Anđelesu, a voditelj će biti Džimi Kimel.

rey/suc/dr (afp/dpa/ape)