Oscar: "Naatu Naatu" je već pobjednik

Dva Indijca u zapadnjačkoj odjeći stoje ispred veličanstvene palate, okruženi engleskim damama u raskošnim haljinama i ništa manje otjmeno odjevenoj gospodi. Scena prikazuje sukob između engleskih kolonizatora i njihovih indijskih podanika u Indiji početkom 20. stoljeća.

"Nema salse, nema flamenka. Poznajte li natu?", pitaju Indijci dok počinju plesati, pri čemu dižu puno prašine i krše sve konvencije. Sve završava pravim plesnim dvobojem Indijaca i Engleza. Engleskinje podržavaju pri tome dvije pobunjenice - na užas svojih muških sunarodnjaka.

Ogroman svjetski uspjeh - i zahvaljujući TikToku

"Naatu Naatu" znači "ples, ples" na telugu, jeziku kojim govori više od 80 milijuna ljudi u južnoj Indiji. Istoimena pjesma dolazi iz filma "RRR" čiji naziv je skraćenica od "Rise, Roar, Revolt" (engl. "Ustani, viči, protestuj"). Mješavina akcijskog filma i mjuzikla je fiktivna priča o Alluri Sitarama Raju i Komaram Bheem, koji su se pobunili protiv britanskih kolonijalnih vladara 1920-ih.

M.M. Keeravani je nedavno osvojio Zlatni globus za najbolju filmsku pjesmu i pobijedio u istoj kategoriji na američko-kanadskom Critics' Choice Awards u Los Angelesu. Sada je ušao u uži izbor za ovogodišnju dodjelu Oscara, a u Indiji se nadaju da će biti među nominiranim 24. januara 2023. godine. Nedavne nagrade i međunarodna priznanja doprinijeli su već ogromnom uspjehu pjesme. Korisnici TikToka iz cijelog svijeta plešu pokrete iz "Naatu Naatu".

Što je posebno u vezi s "Naatu Naatu"?

Pjesma ima jaku energiju. Parvathaneni Rambabu, osnivač indijske PR tvrtke Cinejosh, piše na svojoj web stranici da snažni udarci nogama i dizanje prašine čine ples tako atraktivnim, baš kao i to što predstavlja metaforu za pobjedu nad kolonijalnom silom Engleskom. Chris Willman opisuje "Naatu Naatu" u filmskom časopisu "Variety" kao "plesnu sekvencu koja se u cijelom svijetu doživljava kao jedna od najuzbudljivijih scena u filmovima 2022. godine". Pjesma je "adrenalin filmske muzike". Njena energija bi mogla biti odlučujuća na dodjeli Oscara.

M.M. Keeravani je osvojio Zlatni globus za najbolju filmsku pjesmu

Jedan aspekt koji čini "Naatu Naatu" i njen svjetski uspjeh tako posebnim za Indijce je taj što "RRR" nije bollywoodska produkcija iz Mumbaija, tj. film na hindu, već je produciran u južnoj Indiji, takozvani "Tollywood" film u na teluškom jeziku.

Najskuplja indijska filmska produkcija

Osim toga, "RRR" s budžetom u protuvrijednosti od 62 milijuna eura najskuplji je indijski film do sada. Samo plesna scena za "Naatu Naatu" koštala je 1,7 milijuna eura. Snimljen je ispred barokne palate u Kijevu, svečane rezidencije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, oko šest mjeseci prije početka ruskog agresorskog rata.

TM Natarajan, koji je bio zadužen za odabir mjesta za film 'RRR', rekao je za indijski portal The News Minute da su morali pregovarati s gradskim dužnosnicima Kijeva, uključujući gradonačelnika Vitalija Klička, kako bi dobili dozvolu za snimanje. Grad Kijev je dao dozvolu nakon što je čuo za izvrsnu reputaciju redatelja S.S. Rajamoulija i nakon što mu je postalo jasno da bi film mogao biti vrlo uspješan.

Palata u Kijevu gdje je film snimljen samo nekoliko mjeseci prije ruske agresije na Ukrajinu

Kolike su šanse za osvajanje Oscara?

Ako bi popularnost bila glavni kriterij, onda bi "Naatu Naatu" sigurno dobio Oscara. Na dodjeli Zlatnih globusa pjesma je nadmašila djela poznatih superzvijezda poput Rihanne, Lady Gage i Taylor Swift. Nade za nominaciju za finalni krug Oscara su vrlo velike. Režiser S.S. Rajamouli je već jako sretan zbog svog velikog uspjeha. On je svoj film napravio za publiku, a ne za kritiku. Od 15. januara, "RRR" je bio među deset najboljih Netflixovih filmova koji nisu na engleskom jeziku i to 16 sedmica - duže od bilo kojeg drugog filma. Film je zaradio više od 100 milijuna dolara otkad je premijerno izveden u martu 2022.

Više indijskih produkcija u užem izboru za Oscara

Čak i ako "Naatu Naatu" ne osvoji Oscara za najbolju filmsku pjesmu, obožavatelji indijske kinematografije mogu se nadati drugim filmovima koji su ušli u uži izbor: službenom doprinosu Indije u kategoriju "Međunarodni film". U toj kategoriji je naime priča o odrastanju Nan Palin "Svjetlo, gdje se stvaraju snovi", koja govori o ljubavi dječaka prema kinu. Ili "Šaptači slonovima" Kartikija Gonsalvesa koji je u užem izboru u kategoriji kratkog dokumentarca, koji govori o starijem paru koji se brine za napuštene slonove. Konačno, tu je i "All That Breathes" Shaunaka Sena koji je ušao u uži izbor za najbolji dokumentarac. Riječ je o radu dvojice braće u New Delhiju koji spašavaju crne zmajeve, vrstu ptice grabljivice. Film je osvojio nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na Sundance Film Festivalu.

Nominacije za Oscara bit će objavljene 24. januara, a svečana dodjela nagrada održat će se 12. marta u Dolby Theatreu u Los Angelesu.

