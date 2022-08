Orbanovi "nacistički govori"

Mađarski premijer Viktor Orban je hladan i nepogrješiv provokator. On dijeli javno mnjenje u zemlji i inostranstvu namjerno odvratnim izjavama, na primjer o smrtnoj kazni, o migrantima, o Romima ili o Evropskoj uniji.

Ponekad su toliko skandalozne i ozbiljne da razvijaju dinamiku koju ni on sam možda ne bi želio. To se dogodilo u slučaju opaske mađarskog premijera u govoru u rumunskom banjskom gradu Bad Tusnad prošle subote. Svake godine tokom takozvanog ljetnjeg univerziteta on drži, obično vrlo polarizirajuće govore, često sa polemičnim, agresivnim prizvukom.

Ovoga puta, Orban je bulaznio, između ostalog, o „narodima mješovitih rasa”, „poplavi Evrope” neevropskim imigrantima i navodnoj „razmjeni stanovništva” u Evropi – svim desničarskim ekstremističkim temama bez izuzetka. Bukvalno je rekao: "Postoji svijet u kome se evropski narodi miješaju sa onima koji dolaze izvan Evrope. To je svijet miješanih rasa." Međutim, prema Orbanu, u Karpatskom basenu živjeli su samo starosjedioci. "Spremni smo da se miješamo jedni sa drugima, ali ne želimo da postanemo multirasni."

"Diskurs rasne mržnje"

Uz izvjesno zakašnjenje, ova izjava je dovela do umjereno jakog političkog zemljotresa u Mađarskoj, čiji će udarni talasi vjerovatno imati trajne posljedice. U znak protesta zbog Orbanovih izjava o „mješovitim rasama", njegova dugogodišnja savjetnica, sociologinja Žuža Hegeduš, koja je i premijerova specijalna predstavnica za društvenu integraciju i modernizaciju i bliska prijateljica, podnijela je ostavku. Ona je Orbanove riječi nazvala "čistim nacističkim govorima" i "veoma jasnim diskursom rasne mržnje" koji je "ne samo diskriminatoran, već i potpuno neprihvatljiv". Hegeduš je Jevrejka i ćerka roditelja koji su jedva preživjeli Holokaust u Mađarskoj.

Neposredno prije njene ostavke, predstavnici jevrejskih zajednica u Mađarskoj već su protestovali zbog Orbanovog izbora riječi. Na primjer, mađarski glavni rabin Robert Frelih rekao je da postoji „samo jedna vrsta na zemlji koja hoda na dvije noge, radi, govori i povremeno misli: Homo sapiens. Ovo je jedna i nedjeljiva rasa". Međunarodni komitet Aušvica nazvao je Orbanove izjave „glupim i opasnim", koje podsjećaju one koji su preživjeli Holokaust „na užasna vremena" njihovog progona.

"Previše ih je ćutalo"

Orbanova savjetnica Žuža Hegeduš napisala je u utorak u ličnom pismu premijeru da poslije „tako sramotne izjave" koja je „u suprotnosti sa svim mojim osnovnim vrijednostima", nije imala izbora osim da „javno raskrstim sa vama". U intervjuu za televizijski kanal RTL Klub, Hegeduš je kasnije rekla da je „Gebels mogao da napiše takav govor" i uporedila Orbanove riječi sa Hitlerovim izjavama. Upravo zbog takvih izjava izbio je Drugi svjetski rat.

Orban je takođe pismom odgovorio Hegeduš: „Poslije dvadeset godina zajedničkog rada, ne možeš ozbiljno da me optužuješ za rasizam. Znaš da je moje mišljenje, da je Bog stvorio svakog čovjeka po sopstvenom liku. Zato je u mom slučaju rasizam isključen." U drugom, veoma ličnom i emotivnom pismu Orbanu, Hegeduš je potom opisala opstanak svojih roditelja tokom Holokausta i napisala da više ne može da ćuti jer je „previše ćutanja” ono što je omogućilo strahote nacista.

Orban tokom govora u Rumuniji

Rijetke kritike, rijetke ostavke

Ostavka Žuže Hegeduš je bez presedana. To je prvi put u pet premijerskih mandata Viktora Orbana da je njemu blizak službenik dao ostavku zbog njegovih političkih izjava i to javno protestujući. Sociološkinja nije bila uticajna ličnost u Orbanovom krugu moći ili u aparatu vlasti. Međutim, ona je dugi niz godina bila jedan od rijetkih ličnih prijatelja kojima je Orban vjerovao i čija je riječ ponekad mogla da ima težinu kod njega.

U njegovoj političkoj karijeri bilo je samo nekoliko slučajeva u kojima su pratioci ili prijatelji iz Orbanove stranke Fides davali kritičke komentare ili podnosili ostavke. Među njima je i bivši komesar EU i sadašnji mađarski ministar za evropska pitanja Tibor Navračič, koji se ponekad pažljivo ograđuje od Orbanovih polarizirajućih izjava i smatra se jednim od rijetkih umjerenih političara Fidesa iz stare garde iz 1990-ih.

2012/13, ostavka državnog sekretara Jožefa Angjana u tadašnjem Ministarstvu za ruralni razvoj izazvala je pometnju – Angjan je optužio Orbana da promoviše zemljišne špekulante i mafijaške metode u mađarskoj poljoprivredi. 2015. godine, raskid oligarha Lajoša Simičke sa njegovim prijateljem iz djetinjstva Orbanom dospio je na naslovne strane. Simička je bio nešto kao dugogodišnja Fidesova siva eminencija i ključni finansijer partije.

"Želim da eksplodiram"

Međutim, ostavka Hegeduš se razlikuje od svih sličnih prethodnih slučajeva po tome što dolazi u trenutku kada mađarski premijer postaje sve upadljiviji po tome što se uvlači u otvoreno desničarsku ekstremističku i rasističku ideologiju. U centralnoj i istočnoj Evropi, sve više Orbanovih bivših partnera i saveznika se distancira, s jedne strane zbog opštih antidemokratskih dešavanja u Mađarskoj, s druge strane zbog prijateljskog stava mađarske vlade prema Putinu a sve u svjetlu ukrajinskog rata.

I u samoj Mađarskoj, određeni broj strogo konzervativnih intelektualaca i akademika, koji se ipak osjećaju privrženi demokratskim vrijednostima i vladavini prava, sve je nezadovoljniji Orbanom i njegovom strankom. Neizvjesno je da li će iz ovog kruga izaći nova konzervativna politička snaga.

U svakom slučaju, Žuža Hegeduš je saopštila da ne želi da se zaustavi na svojoj ostavci. Ona je u intervjuu RTL Klubu kritikovala lošu socijalnu i ekonomsku situaciju u Mađarskoj. Činjenicu da je EU željela da smanji finansiranje zemlje sve dok se vladavina prava ne poboljša, opisala je kao „potpuno ispravnu". Obećala je da će pokrenuti inicijativu protiv rasizma i rasne mržnje. „Želim da eksplodiram", rekla je u intervjuu. "Moram nešto da uradim da ovo zaustavim."

