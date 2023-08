Orbanove težnje na Balkanu

„Vlada premijera (Viktora) Orbana pažljivo je odabrala datum sastanka "Prijatelja Mađarske". 20. avgust je državni praznik i obilježava se u spomen na utemeljitelja države, Stjepana I., koji je kristijanizirao zemlju od 1000. do 1038. godine i tako stvorio temelje za uspon Mađarske kao europske sile", piše Tageszeitung (taz).

„Orban je u nedjelju (20.08.2023.) pozvao razne šefove vlada u Budimpeštu. Između ostalih, turskog predsjednika Redžep Taiba Erdogana, srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i nekoliko srednjoazijskih političara - na prvi pogled suprotstavljene političare. Orban time demonstrira svoju neovisnost", piše Tageszeitung.

List piše da je uz to u nedjelju na novom stadionu u Budimpešti počelo Svjetsko atletsko prvenstvo koje je Viktor Orban iskoristio kako bi se svjetskoj javnosti predstavio kao pouzdan organizator i demonstrirao svoju verziju „istorijske prekretnice". Po Orbanovom viđenju, Mađarska treba blistati, treba pokazati da je izašla iz sjene svojih satelita – ranije Istočnog bloka, danas EU – i da slijedi vlastitu nacionalnu političku agendu, Umjesto da bude dio EU kojom upravlja „ljevičarska" klika, Mađarska treba postavljati vlastite akcente za razvoj Europe", navodi taz, pojašnjavajući Orbanov stav.

Viktor Orban (l) s Miloradom Dodikom (d) u Banja Luci Foto: Dragan Maksimović/DW

Berlinski list dalje navodi kako Viktora Orbana, koji autokratski vlada, političari u Briselu smatraju predstavnikom korumpiranih i antidemokratskih režima, koji Europu želi usmjeriti u desničarsko-konzervativnom i antidemokratskom smjeru. I kako Orban,„već prikuplja svoje bataljone", piše taz. "Sada iskazani vanjsko-politički akcenti sračunati su na zadobijanje prijatelja unutar EU. Njegova prijateljska politika prema Putinu daje plodove: Desničarski populisti od Španije do Švedske, od Francuske do Italije, te od Slovačke do Bugarske i Hrvatske vide u Orbanu nosioca nade u Evropi."

Vučić direktni Orbanov saveznik

„U Srbiji je pronašao direktnog saveznika. Orban i Vučićdjeluju kao politički par. Također: bez Orbanove financijske potpore Milorad Dodik, vođa bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini, bi propao - ne samo politički, nego također financijski. Zajednička "kršćanska" antimuslimanska pozicija usmjerena je kod Mađara kao i kod Srba ne prema selefijama, nego posebno prema autohtonim balkanskim muslimanima. Dijele i odbojnost prema kulturnim i seksualnim slobodama u liberalnim demokracijama i pri tome čak imaju iza sebe podršku klera iz Varšave", piše taz.

Među Orbanovim (l) zvanicama u Budimpešti je bio i turski predsjednik Erdogan (l) Foto: DHA

Ipak, kada je riječ o Rusiji, piše taz, Varšava je jasno protiv Orbanove i Vučićeve pozicije. „Unatoč svojim simpatijama prema kršćanstvu, Poljaci se ne mogu identificirati sa aktualnom mađarskoj politici prema Rusiji", piše taz.

„Ni odnosi s Turskom se također ne uklapaju u ovu sliku. Erdoganu bi moglo teško pasti da potpuno izda i napusti balkanske muslimane. On je u nekoliko navrata u Sarajevu rekao da će poslati vojsku ako oni budu ugroženi. No, Erdogan dijeli Orbanov stav kada je riječ o liberalnim demokratijama i sudjeluje u zajedničkim ekonomskim projektima", piše taz.

Autor članka navodi kako "Orban želi biti odlučujuća sila na Balkanu i tu se može osloniti na naivnost Brisela i liberalnih demokrata". Ukazujući kako bi mađarske trupe sada trebale preuzeti zapovjedništvo nad trupama EU u BiH, članak njemačkog lista Tageszeitung okončava se rečenicom: „Ko bi nas sada mogao zaštiti od napada nacionalističkih Srba", pitaju se ljudi u Sarajevu.

