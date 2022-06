Optimizam ne jenjava ni u kriznim vremenima

Pandemija, koronavirusa, rat u Ukrajini, inflacija: tmurne vijesti određuju već dulje vrijeme našu svakodnevicu. No unatoč rasprostranjenom mišljenju da krize ljude čine pesimističnima istraživanja pokazuju drugu sliku. „U kriznim vremenima ne prevladava pesimizam kako se to uobičajeno misli", kaže Horst Opaschowski iz Hamburga, znanstvenik koji se već dugi niz godina bavi prognozama za budućnost.

Njegov Institut za istraživanje budućnosti je u ožujku ove godine proveo ispitivanje koje je pokazalo da 78 posto ispitanih s optimizmom gleda na budućnost. „Pozitivan način razmišljanja i uvjerenost da će biti bolje su presudni za preživljavanje", kaže futurolog Opaschowski.

Nema situacije iz koje se ne može izvući nešto pozitivno

Horst Opašovski: U kriznim vremenima ne prevladava pesimizam, kako se to obično misli

Tog mišljenja su i članovi „Kluba optimista" iz Hamburga koji broji preko 200 članova, mnogi od njih su poduzetnici. Članovi kluba osnovanog još 2005. se redovito sastaju i raspravljaju o aktualnim temama. „Uz optimizam je život lakši", kaže predsjednik ovog kluba Lutz Peter Eklöh. Jednom godišnje se dodjeljuje i titula „optimist godine".

No Eklöh kaže kako optimizam ne treba smatrati stanjem u kojem „osmijeh ne silazi s lica". Za članove ovog kluba je optimizam jednostavno životna filozofija. „Radi se o tome da se iz svake situacije pokuša izvući ono najbolje. Nema situacija u kojima to ne bi bilo moguće", kaže Eklöh i naglašava kako to nema ništa s pukim uljepšavanjem stanja.

U optimistične pouke iz trenutnih kriza poput pandemije i rata Eklöh također ubraja novi odnos prema tržištu rada, tj. više fleksibilnosti u što pripada i uvedena praksa rada od kuća. Nadalje, kako kaže ovaj hamburški optimist,smo spoznali da je globalni sustav vrlo ranjiv i već počinje prilagodba.

„German Angst" nestaje

Rad od kuće mnogim odgovara

Opaschowski pogotovo kod Nijemaca vidi velike promjene. „Nijemci su se promijenili na pozitivno u usporedbi s osamdesetim i devedesetim godinama prošlog stoljeća. Ostatak svijeta nam se već rugao pojmom ‚German Angst‘", kaže Opaschowski. On smatra da su se Nijemci u međuvremenu prisjetili poslijeratnih godina kada je za sreću u životu bilo potrebno jako malo.

„Ovo povijesno iskustvo i sjećanje oslobađa mehanizme koji pomažu u borbi protiv strahova prouzročenih krizama", smatra Opaschowski. To pokazuje i trenutni stupanj optimizma koji je, usprkos krizama koje se redaju jedna za drugom već godinama, na vrlo visokoj razini. „Nakon svake krize se nekako ide dalje: to je prilika za novi početak", zaključuje ovaj stručnjak za pitanja budućnosti.

nk(dpa)

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu