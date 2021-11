Omikron ugrožava oporavak Južne Afrike

Greenmarket trg u središtu Cape Towna je dobar pokazatelj stanja i utjecaja pandemije na turizam u Južnoj Africi. Prije pandemije ovaj je trg bio pun suvenirnica i turista, zatim se tijekom globalnog lockdowna ovaj trg ispraznio da bi se nakon popuštanja ovog ljeta ponovo počeo puniti turistima.

No čini se da je i tom oporavku došao kraj: zbog novog soja koronavirusa koji se počeo širiti jugom afričkog kontinenta, sve više zemalja uvodi ograničenja ili potpuno ukida letove iz Južne Afrike. Među ljudima koji žive od turizma se polako širi očaj.

Što će jesti moja djeca?

„Prošlog tjedna je još bilo Nijemaca. Sada svi lete kući jer strahuju da ne ostanu ovdje blokirani. Gospodarstvo je na koljenima: bez mušterija nema ni posla", jada se je prodavačica iz Konga koja na Greenmarketu prodaje torbe, nakit, majice.

Vijest o omikron soju koronavirusa se i ovdje proširila vrlo brzo. No više od samog virusa građani strahuju od gospodarskih posljedica. „Ja živim od turista, bez njih ne mogu prehraniti svoju obitelj. Brine me što će jesti moja djeca", kaže jedan trgovac iz Malavija.

Pritom ni sami stručnjaci nisu sigurni u to u kojoj mjeri je novi soj opasniji od dosadašnjih. „Trenutno nemamo nikakvih dokaza ni od samih pacijenata niti iz laboratorija što sve mogu prouzročiti ove mutacije", rekao je Wolfgang Preiser, virolog sa sveučilišta u južnoafričkom Stellenboschu. No postoje sumnje da bi novi soj mogao napasti one koji su već preboljeli koronavirus kao i one koji su cijepljeni.

U sljedećim danima bi trebali uslijediti novi testovi. Omikron virus se munjevito širi planetom i već je zabilježen i u Njemačkoj i drugim zemljama Europske unije ali i u Hong Kongu, SAD-u i Singapuru.

Tko će nahraniti moju djecu? - trgovac iz Malavija

Nepošteno prema Južnoj Africi

Pritom se život u Južnoj Africi posljednjih tjedana gotovo normalizirao: niski broj novozaraženih počeo je privlačiti sve veći broj turista. No posljednjih dana broj pacijenata zaraženih koronavirusom je počeo munjevito rasti: od sto na dan početkom studenog/novembra pa do 2.500 prije nekoliko dana. Predsjednik zemlje Cyril Ramaphosa je za nedjelju (28.11.) sazvao hiti sastanak državnog pandemijskog vijeća.

Još uvijek nije sigurno je li nagli porast broja zaraza povezan s novom varijantom. Broj novozaraženih posebice raste u regiji Gauteng oko gradova Pretoria i Johannesburg. „Ako ljudi budu ponovno putovali u tjednima koji dolaze, virus će se proširiti posvuda", rekao je južnoafrički ministar zdravstva Joseph Phaahla. No i on kao i znanstvenik i direktor centra za borbu protiv epidemije Tulio de Oliveira su iznenađeni brzom izolacijom Južne Afrike. „Svijet bi Južnu Afriku i Afriku trebao podržati a ne diskriminirati i izolirati", poručuje de Oliveira preko Twittera.

Ovo nije prvi put da iz Južne Afrike krene novi soj virusa

Izolacija neće spriječiti širenje

Virolog Shabir Madhi upozorava da ograničenje prometa koje su uvele neke zemlje, neće spriječiti širenje novog soja. „Posljednje dvije godine su nam pokazale da se virus može proširiti usprkos ograničenjima putovanja", rekao je Madhi.

Ovo nije prvi put da iz Južne Afrike krene novi soj virusa. Prije godinu dana varijanta se zvala beta i također je prouzročila brojna ograničenje u prometu između Južne Afrike i ostatka svijeta.

Sve to bi moglo imati pogubne posljedice po gospodarstvo Južne Afrike koje se tijekom pandemije rekordno zadužilo. Nove financijske injekcije za posrnulo gospodarstvo su malo vjerojatne.

Pomoć ne očekuju ni trgovci s Greenmaketa. S obzirom na to da se uglavnom radi o trgovcima iz inozemstva, malo koji od njih ima pravo na državnu pomoć. „Posljednje dvije godine sam toliko propatio a sada tek ne znam kako će se sve to skupa dalje razvijati", kaže prodavač iz Malavija.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu