Olaf Scholz: “Branit ćemo socijalnu državu”

U sporu oko pregovora o budžetu za 2025. godinunjemački kancelar Olaf Scholz odbacio je rezove u socijalnom sektoru. “Branit ćemo socijalnu državu i također ćemo je razvijati”, rekao je političar SPD-a u ljetnom intervjuu za Prvi program njemačke televizije (ARD). Scholz je rekao da je na tom području od početka mandata njegove vlade bilo puno poboljšanja, te je navodeo, primjerice, povećanje minimalne plaće i dječjeg doplatka te, prema njegovom mišljenju, stabilnu penziju.

Prethodno je lijevo krilo SPD-a pojačalo pritisak na Scholza i podnijelo zahtjev Izvršnom odboru SPD-a za izjašnjavanjem članstva stranke. Inicijatori odlučno odbijaju rezove u područjima socijalne skrbi, zdravstva, mladih, obitelji, obrazovanja, demokracije i razvojne suradnje.

Scholz: Budžet sljedeći mjesec

U pozadini svega je rupa u budžetu koja iznosi oko 25 milijardi eura. Njemački ministar financija Christian Lindner (FDP) inzistira na pridržavanju kočnice zaduženja i zahtijeva značajna smanjenja budžeta u nekoliko ministarstava, posebice socijalnog odjela.

Scholz očekuje da će dogovor o budžetu biti postignut sljedeći mjesec. Kancelar je ostavio otvorenim pitanje može li se u konačnici proglasiti izvanredno stanje zbog visokih troškova podrške Ukrajini koja iznosi milijarde dolara.

Veća preciznost kada je riječ o tzv. građanskom novcu

Kada je riječ o tzv. građanskom novcu (Buergergeld) vladajuća koalicija Semafora, prema Scholzovim riječima, želi povećati preciznost. Riječ je o tome "da niko ne može izbjeći zajednički rad na prevladavanju vlastite nezaposlenosti", nastavio je. “To mora biti osigurano", rekao je Scholz.

To, prema njegovim riječima, uključuje i suzbijanje rada na crno među korisnicima socijalne pomoäi. Ne bi se smjelo dogoditi da "neko radi, skriva prihode, a istodobno prima socijalnu pomoć". Zbog toga je, kako je rekao, proširen financijski nadzor nezakonitog zapošljavanja na carini. Doći će, najavio je kancelar, i do jasnog pooštravanja zakona.

Planovi za poduzimanje snažnijih mjera protiv rada na crno dio su trenutačnih pregovora o budžetu između stranaka vladajuće koalicije. Prema izvještajima medija, u takvim slučajevima SPD želi ukinuti socijalnu pomoć na dva mjeseca onima koji primaju pomoć a rade na crno.

"Premijer iz AfD bi bio vrlo depresivan”

Scholz je komentirao i predstojeće izbore u tri njemačke savezne zemlje. U Tiringiji i Saskoj će 1. septembra biti birani novi parlamenti, a u Brandenburgu će se glasati 22. septembra. U anketama Alternativa za Njemačku (AfD) vodi u sve tri zemlje, iako u nekim slučajevima s tijesnom prednošću.

Scholz vjeruje da nakon izbora u saveznim zemljama na istoku Njemačke neće biti premijera iz AfD-a. No on je, kako je rekao, prilično uvjeren da će na sljedećim izborima ostale stranke imati većinu u parlamentima u odnosu na AfD.

Činjenicu da SPD na istoku ima samo sedam posto podrške, Scholz je komentirao riječima: "Tu se nešto događa". Tu se, rekao je, ne može okolišati. Mnogi se, rekao je, ne slažu s podrškom Ukrajini i sankcijama Rusiji. “To se također odražava na izborne rezultate”, rekao je Scholz. Ali, dodao je, ne postoji alternativa da to promijenimo.

Corona politiku treba preispitati

Gledajući unatrag, Scholz je također bio kritičan prema njemačkoj politici u vrijeme pandemije korone: "Bilo je nekoliko odluka koje su bile pogrešne", rekao je kancelar. Primjerice, spomenuo je zabranu šetnje u šumi. "Nisam to razumio. I mislim da nije moralo biti tako", rekao je on.

Također je kritizirao zatvaranje škola: "To je pitanje koje me zabrinjavalo cijelo vrijeme - čak i tokom korona krize. I bio sam jedan od onih koji je zagovarao oprez. A ako sada pogledate kasnije rezultate, ako pogledate natrag onda vidite da smo mi u Njemačkoj škole zatvarali više nego što je to bio slučaj u drugim zemaljama i to sigurno nije bila ispravna odluka", rekao je Olaf Scholz u ljetnom intervjuu za ARD.

A u seriji intervjua koje ARD i ZDF rade s vodećim njemačkim političarima tokom ljeta govorio je i šef najjače opozicione stranke Kršćanskodemokratske unije (CDU) Friedrich Merz.

Čelnik CDU-a Friedrich Merz svoju stranku vidi kao odlučujuću snagu na izborima u njemačkim saveznim zemljama na istoku zemlje protiv jačanja AfD-a i Saveza Sahra Wagenknecht (BSW). "Radije bih se natjecao sa SPD-om, FDP-om, Zelenima na istoku nego s AfD-om”, rekao je Merz u ljetnom intervjuu za Drugi program njemačke televizije ZDF.

Stranke vladajuće koalicije Semafor na istoku zemlje gotovo da i ne igraju nikakvu ulogu, dok je CDU druga stranka po snazi, rekao je Merz. Stoga njegov apel glasi: mogu samo zamoliti one koji razmišljaju da glasaju za SPD, FDP ili Zelene, koje su sve jednoznamenkaste i eventualno sve tri ostanu ispod pet posto, da u ovoj situaciji glasaju za CDU , rekao je Merz.

Izbori u tri savezne zemlje

Ako birači žele jasne uvjete i stabilnu vladu, u Tiringiji i Saskoj će biti samo CDU, koja sprječava da dođe do teške situacije, nastavio je Merz.

Prema istraživanjima infratest-dimapa, AfD u Saskoj trenutno ima 30 posto mogućih glasova, a odmah iza nje je CDU s 29 posto. Savez Sahra Wagenknecht (BSW), s trenutno 15 posto podrške, na jesen bi mogla ući u parlament Saske kao treća snaga po snazi.

U Tiringiji je, prema posljednjim istraživanjima, AfD uvjerljivo na prvom mjestu s 28 posto te bi zajedno s BSW-om (21 posto) dobio gotovo polovicu glasova.

Mnogo neriješenih problema na istoku zemlje

Merz je jasno poručio da, prema njegovom mišljenju, vladajuća koalicija Semafor snosi odgovornost za jačanje AfD-a: "Opozicija ne može prepoloviti AfD ako vladina politika udvostručuje AfD." Osim toga, na istoku imamo problem, rekao je on.

Merz je rekao da sam puno putuje po istoku zemlje i pokušava razumjeti tamošnje ljude. Neriješeni problemi u svakodnevnom životu, u politici prema izbjeglicama, ali i u školama, tvrtkama i mnogim drugim područjima života dovode do ovakvog ponašanja birača, rekao je Merz.

Nema suradnje s BSW-om na saveznom nivou

U diskusiji o mogućem sudjelovanju BSW-a u vlasti nakon predstojećih izbora u njemačkim saveznim zemljama, Merz je istaknuo suverenost odlučivanja pokrajinskih odbora CDU-a. O tome u stranci, rekao je, postoji konsenzus. Rasprava o mogućoj suradnji s BSW otkrila je, rekao je, razlike unutar CDU-a.

Dok su glavni kandidat CDU-a iz Tiringije Mario Voigt i vođa CDU-a iz Brandenburga Jan Redmann otvoreni za suradnju s BSW-om, Merz je u početku jasno odbacio koaliciju s ovim savezom. Nakon što je to izazvalo kritike unutar stranke, precizirao je da se njegova izjava odnosi samo na suradnju na saveznom nivou.

Više pomoći Ukrajini

Merz se u intervjuu također založio za nastavak podrške Ukrajini, iako mnogi na istoku zemlje kritički gledaju na to. "Postoji konsenzus i niko ga ne dovodi u pitanje”, rekao je čelnik opozicije i dodao: "Moramo nastaviti pomagati ovoj zemlji."

