Olaf Šolc: Teško je pregovarati s oružjem na sljepoočnici

Njemački kancelar Olaf Šolc (Olaf Scholz) u Bundestagu je podržao pravo Ukrajine na odbranu sopstvenog suvereniteta. Ne može biti nikakvog mirovnog sporazuma bez Ukrajinaca, rekao je Šolc u svom nastupu godinu dana nakon govora kojim je najavio „Zeitenwende", odnosno „prekretnicu" u njemačkoj spoljnoj i bezbjednosnoj politici.

„Mir se ne postiže tako što se ovdje u Berlinu uzvikuje ’Nikad više rat’, a istovremeno zahtijeva da se prestane sa slanjem oružja Ukrajini“, rekao je šef njemačke vlade. Bila je to poruka upućena demonstrantima koji su prošlog vikenda u Berlinu zahtijevali povratak za pregovarački sto: „Pacifizam ne znači pokoravanje pred većim susjedom. Kada bi Ukrajina prestala da se brani, onda to ne bi bio mir. To bi bio kraj Ukrajine."

Šolcova poruka Rusiji i Kini

Olaf Šolc je odbacio zahtjeve za pokretanjem mirovnih pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. „S oružjem na sljepoočnici ne može se pregovarati – osim o sopstvenom potčinjavanju.“

On od Rusije traži „obnavljanje međunarodnog pravnog poretka“ i dodaje da, prema njegovom mišljenju, ništa ne ukazuje da je Putin spreman na pregovore.

Kancelar je od Kine tražio da se angažuje oko mira u Ukrajini. „Moja poruka Pekingu je jasna: iskoristite vaš uticaj u Moskvi kako bi izvršili pritisak da se ruske trupe povuku. Ne isporučujte oružje ruskom agresoru“, rekao je Šolc u Bundestagu. Ujedno je dodao da je bio razočaran činjenicom da Kina na samitu ministara grupe G-20 nije bila spremna da osudi rusku agresiju.

Šolc je u svom nastupu ponovio spremnost Njemačke na poštovanje cilja NATO o ulaganju 2 odsto BDP u obranu. Za to će biti potrebno povećavanje odbrambenih izdataka u saveznom budžetu, rekao je i naglasio da je to obećao i da „to obećanje… važi“.

Scholzov nastup u Bundestagu Foto: Christian Spicker/IMAGO

Garancije Ukrajini

Kancelar je obećao i pomoć industriji oružja, kako bi ona mogla da proširi „tekuću proizvodnju važnih vrsta oružja, tehnike i municije“. To, kako je naglasio, podrazumeva „dugoročne ugovore i isplatu kapare, kako bi mogli da se prošire proizvodni kapaciteti.“ Šolc je naglasio da je potrebno obezbijediti proces brže i efikasnije nabavke naoružanja za Bundesver i druge evropske vojske.

Njemački kancelar je u smjeru Ukrajine poručio da ta zemlje može da računa sa bezbjednosnim garancijama saveznika za vrijeme nakon rata. Njemačka vlada će „pomoći“ Ukrajini kako bi se došlo do mira, rekao je. „Zato ćemo razgovarati s Kijevom i drugim partnerima o budućim bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu.“ A pretpostavka za te bezbjednosne garancije jeste uspješna odbrana Ukrajine u ratu, naglasio je. „Povucite vaše trupe i rat će se odmah završiti“, poručio je Šolc ruskom predsjedniku Putinu.

Poruka lidera opozicije

I lider demohrišćanske opozicije, predsjednik CDU Fridrih Merc (Friedrich Merz), u svom nastupu pred parlamentom osvrnuo se na demonstracije za mir, koje su proteklog vikenda održane u Berlinu. „Kada važni predstavnici krajnje ljevice i krajnje desnice zamijene žrtvu i počinioca, to je onda cinično. To je prezir prema ljudima i to je podlo i sramno za našu zemlju“, rekao je Merc. On je naglasio da postoji samo jedan čovjek koji je odgovoran za rat, a to je, kako je rekao, Vladimir Putin.

Lider njemačkih demohrišćana CDU Friedrich Merz Foto: Annegret Hilse/REUTERS

„Poziv da se okonča rat mora se uputiti samo Putinu i njegovom režimu“, rekao je šef CDU. Rat u Ukrajini je, prema njegovom mišljenju, samo odraz želje više autokratskih država za novom podjelom svijeta, odnosno odraz namjere da se taj cilj ostvari uz upotrebu nasilja, smatra Merc.

Godinu dana „prekretnice"

Pre godinu dana, 27. februara 2022, Šolc je, samo tri dana nakon početka ruske agresije u Ukrajini, održao u Bundestagu govor kojim je najavio „prekretnicu u njemačkoj spoljnoj i bezbjednosnoj politici. On je tada, između ostalog, obećao formiranje posebnog fonda od 100 milijardi evra za opremanje Bundesvera.

