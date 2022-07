Olaf Šolc ne može da bude Barak Obama

Olaf Šolc je na funkciji njemačkog kancelara više od šest mjeseci. I Njemačka uvijek iznova raspravlja o pojedinačnim formulacijama šefa vlade.

Govorilo se o tome i nedavno, kada se Šolc obratio predstavnicima medija na kraju samita G7 u Elmauu u Bavarskoj. Rozalija Romaniec, šefica glavnog studija Dojče velea (DW), upitala je tada kancelara da li može konkretno da kaže koje su bezbjednosne garancije koje su države dogovorile za Ukrajinu za period nakon rata.

Političar Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) je odgovorio suvim – „Da". A onda je uslijedila pauza. Potom se nacerio i dodao „mogao bih", prije nego što je rekao „bilo je to sve" i napustio binu. „Ziri, definiši aroganciju", tvitovao je u tom trenutku Matiju fon Ror, šef glavnog studija magazina Špigel u Berlinu. Jedan ogorčeni glas među mnogima. Video klip je na socijalnim mrežama zabilježio do sada milione klikova.

Samo "Ne" kao odgovor

Nešto kasnije istog dana, Šolc se slično ponio i u intervjuu za ARD. Glavni i odgovorni urednik njemačkog javnog servisa, Oliver Kor je glede ukrajinske krize, govorio o predstojećem uskom grlu kada je riječ o energetnima. Zatim je zamolio kancelara, izričito pominjući sugestije njegovog ministra ekonomije, vicekancelara Roberta Habeka („tuširajte se kraće", „regulišite grejanje") da li on pri ruci ima "praktične svakodnevne savjete" ? Šolcov odgovor: "Ne". Samo "Ne".

„Olaf Šolc komunicira na opušten, prijateljski način, ali mu nedostaje strateška preciznost", kaže politikolog Verner Vajdenfeld, koji decenijama posmatra njemačke kancelare: Helmuta Kola, Gerharda Šredera, Angelu Merkel, a sada i Olafa Šolca.

Prema Vajdenfeldu, Šolc ne vidi jednostavno ne „kao nedostatak da se nosi sa ovim pitanjem, na svoj način, govoreći „ne" sa osmjehom. „To je samo njegovo razumijevanje komunikacije".

Inače, jedan od Šolcovih citata, nedjeljama je izazivao pometnju u Njemačkoj (i naizmjenično tumačen kao kancelarova kritika političkih protivnika, stranačkih prijatelja i koalicionih partnera). Naime, na RTL-u je nakon njegove posjete Kijevu izričito naglasio da se „neće pridružiti grupi ljudi koji nešto rade na kratko vrijeme u toku foto-termina".

Oštra kritika Šolca

"On sve izmiješa do neprepoznatljivosti", kritikovao je početkom juna list "Handelsblat" u dugoj analizi Šolcovih nastupa u medijima. Konkretno, četiri autora su to jasno istakla govoreći o 60-minutnom intervjuu kancelara sredinom marta, koji je vodila popularna njemačka novinarka Ane Vil: „Šolc ne laže, ali pomiješa stvari do neprepoznatljivosti i tako omogućava građanima da neistinu doživljavaju kao stvarnost".

Prema mišljenju politikologa Vajdenfelda, s obzirom na složen i konfuzan svijet sa klimatskom krizom, pandemijom korone i ratom u Ukrajini, ključna je „izuzetna jasnost tumačenja”: „Zato je sposobnost objašnjavanja toliko važna. Postoji, da tako kažem, ogromna potreba za tumačenjem od strane političara", kaže Vajdenfeld.

Konkurenti: Šolc i Habek

Ali, može li Šolc to? Ovo pitanje je posebno aktuelno kada se pogleda politički saputnik i istovremeno konkurent: vicekancelar i ministar ekonomije Robert Habek iz partije Zelenih.

„Kontrast je, čini mi se, maksimalan", objašnjava medijski stručnjak Bernhard Perksen na pitanje DW-a o stilu kancelara i zamjenika. Za razliku od svoje prethodnice Angele Merkel, koja u osnovi nije imala protivnika, Šolc ih ima: i to dvoje, i oboje iz redova Zelenih: Habeka i ministarku spoljnih poslova Analenu Berbok.

Vajdenfeld smatra da, „ako bi neko mogao da postane konkurent Šolcu, onda je to Habek s podrškom Berbok". Ističe da Habek ima „dobru i jasno formulisanu komunikaciju". A to ne nedostaje samo Šolcu, već SPD-u u cjelini.

Konkurenti: Habek (lijevo) i Šolc

Portparol vlade Štefen Hebeštrajt se početkom maja u intervjuu magazinu "novinar" osvrnuo i na Šolcovu harizmu, i kazao da on „tako pažljivo odvaga svoje riječi i postupke”: „Ako biste pokušali da od kancelara napravite Baraka Obamu u smislu komunikacije, to bi se definitivno izjalovilo”. U svakom slučaju, kancelar je veoma iskusan političar, „koji je navikao na pritisak javnosti i ne dozvoljava da ga to izbaci iz takta”. Za to je i izabran, kaže.

Portparol dodaje: „Dok mnogi političari često i rado najavljuju šta planiraju da urade, Šolc prvo temeljno priprema svoje odluke daleko od javnosti, a zatim se javno poziva na ono što je postignuto".

U intervjuu, Hebeštrajt je takođe opisao šta on i njegov tim žele da urade drugačije. Zato će kancelar, za razliku od svoje prethodnice, češće da se pojavljuje u televizijskim formatima, informativnim emisijama ili tok-šouima „da ga pitaju i propituju”.

U svakom slučaju, uskoro slijedi još jedan pokušaj da se to uradi: ARD-ova emisija „Izvještaj iz Berlina” na Tviteru reklamira novi format sa sloganom „Vi pitate, Olaf Šolc odgovara”.

Uostalom, politikolog Vajdenfeld smatra da je promjena Šolcovog medijskog uticaja još moguća. „Kada bi svoje procjene iznosio odgovarajućim tonom, kada bi preciznije odgovarao na pitanja... to bi bilo pozitivno percipirano. Ljudi bi tada osjetili da su saznali više."

Pogledajte video 02:09 Ko je novi njemački kancelar?

