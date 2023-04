Oko 1.000 vjernika na bajram-namazu u Kelnu

Tokom svoje bajramske hutbe Nedžad ef. Osmić najviše je pominjao riječ znanje. “Poslanik a.s. kaže da je znanje svjetlost i svaka svjetlost osvjetljava put kojim čovjek treba ići. Znanje olakšava ljudima, neznanje dovodi do sukoba, nerazumijevanja i problema koje normalan čovjek ne želi u svom životu - želi da ih nema. Poznavanje drugog i drugačijeg je apsolutni imperativ i na tome i muslimani moraju raditi kako bi se integrirali i etablirali u društvu”, rekao je ef. Osmić. On kaže da njegov džemat i džematlije nisu imali nikakvih problema u Kelnu i da imaju izuzetno dobru saradnju s vlastima i policijskim organima.

Nedžad ef. Osmić Foto: Mehmed Smajic /DW

“Pokušavamo biti afirmativni, konstruktivni, djelovati pozitivno na naše ljude da budu aktivni i pozitivni u društvu. Često govorimo da će se u našem džematu dešavati ono što mi budemo radili. Ne možemo očekivati da nam neko drugi kreira našu realnost. To je i jedna poruka za građane u BiH – mi samo moramo biti aktivni i raditi na promociji dobra”, dodao je Osmić.

Za DW jutros je govorio i Mustafa Burnić, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji (NRW). On je rođeni Nijemac porijeklom iz BiH. Ističe da je sada zadovoljan položajem muslimana u Njemačkoj.

“Mi smo prvi medžlis u NRW-u. Imamo i prvi zvanični ugovor u NRW-u što se tiče islamske nauke u školama. Zahvalni smo na tome, radimo na tome i nadamo se da će biti još aktivnosti. Prije je bilo malo drugačije. Kada sam bi mlađi, nije se puno pričalo o nekim stvarima. Sve više se loše priča o islamu u medijima, ali naša misija u Njemačkoj je da pokažemo islam na jedna lijep i fin način. Zadovoljan sam da imam priliku da to radim”, rekao je Burnić.

Osmić: "Ne možemo očekivati da nam neko drugi kreira našu realnost". Foto: Mehmed Smajic /DW

Za DW je govorio i Muhamed Gutić, koji je sredinom 1970-ih došao iz BiH u Njemačku i jedan je od osnivača džemata u Kelnu.

"Naše ideje su bile takve da smo s entuzijazmom krenuli u njihovu realizaciju i s malom grupom ljudi stvorili funkcionalan džemat koji je zadovoljavao naše potrebe. Nama treba prostor i mi ga stvaramo - nije bilo nikakvih problema”, dodao je Gutić.

