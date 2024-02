OECD-ova prognoza konjunkture: Njemačka zaostaje

Ekonomski stručnjaci Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) polaze od toga da će njemačko gospodarstvo u ovoj godini porasti za 0,3 posto. Time je prognoza za Njemačku prepolovljena. U studenom prošle godine su stručnjaci predviđali da će njemačko gospodarstvo u 2024. godini rasti za 0,6 posto.

Time Njemačka još više zaostaje u usporedbi s drugim industrijskim zemljama. U Španjolskoj, Italiji ili Francuskojće gospodarski rast prema tim prognozama biti znatno veći. U Francuskoj 0,6 posto, u Italiji 0,7 posto, u Španjolskoj 1,5 posto. „Razlog tomu je činjenica da industrije koje troše puno energije u Njemačkoj imaju znatno veći udio u ukupnom gospodarstvu nego u drugim zemljama eurozone", objašnjava stručnjakinja OECD-a Isabell Koske očekivani slab rast najvećega gospodarstva u Europi. Osobito velika je razlika u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Stručnjaci očekuju da će američko gospodarstvo u ovoj godini rasti za 2,6 posto.

Slaba konjunktura svjetskoga gospodarstva

Brojke OECD-a pokazuju kako je teška situacija poduzeća u njemačkom gospodarstvu. Razlozi za to su brojni: poduzeća orijentirana na izvoz i dalje pate zbog slabe konjunkture svjetskoga gospodarstva. Brojna poduzeća se žale na pad potražnje za njihovim proizvodima. „Osim toga je kriza državnog proračuna povećala nesigurnost za poduzeća i kućanstva", navodi stručnjakinja OECD-a Koske jedan poseban njemački problem.

Nakon presude Saveznog ustavnog suda, po kojoj savezna vlada ne može preostali novac iz fonda za svladavanje korona-krize upotrijebiti u druge svrhe, prije svega za zaštitu klime, u saveznom proračunu je nedostajalo 60 milijardi eura. To je dovelo do štednje na brojnim područjima. Kriza je dovela do smanjenja investicija u četvrtom kvartalu 2023. i pada privatne potrošnje.

Opasnost od recesije i u 2024. godini

Aktualne brojke OECD-a ukazuju na to da se nastavlja negativni trend iz prošle godine. U 2023. godini je njemački bruto domaći proizvod po navodima Saveznog statističkog ureda smanjen za 0,3 posto. Ne isključuje se ni smanjenje u tekućoj godini. A vodeći njemački gospodarski instituti jako se razlikuju u svojim prognozama za 2024. godinu. Dok Institut ifo iz Münchena prognozira za Njemačku gospodarski rast od 0,7 posto, Institut njemačkoga gospodarstva IW iz Kölna očekuje pad njemačkoga gospodarstva za 0,5 posto.

Stručnjaci računaju da će njemačko gospodarstvo na početku godine ostati u recesiji. Već u četvrtom kvartalu prošle godine njemačko je gospodarstvo imalo negativan rast. A izgledi ostaju loši. Ozračje u poduzećima se prema ispitivanju Instituta ifo, koje ovaj institut provodi svakog mjeseca, u siječnju pogoršalo. Ako se dva kvartala za redom zabilježi negativan gospodarski rast, stručnjaci govore o „tehničkoj recesiji".

Bolji izgledi za 2025.

U zoni eura OECD očekuje u ovoj godini gospodarski rast od 0,6 posto, a u idućoj godini 1,3 posto. I za Njemačku su očekivanja u 2025. pozitivna, očekuje se rast od 1,1 posto. Za ukupno svjetsko gospodarstvo OECD očekuje u ovoj godini rast od 2,9 posto, iako je globalna trgovina pod pritiskom zbog nesigurnosti brodskog prometa nakon napada na transportne brodove u Crvenom moru. Time su troškovi transporata osjetno porasli, a i trajanje transporta je znatno povećano jer brojni brodovi plove zaobilaznim putovima.

