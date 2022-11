Odnos prema LGBTQ nakon dvostrukog ubistva u Bratislavi

Bila je prijatna oktobarska srijeda uveče. Juraj Vankulič (26) sjedio je sa prijateljem Matušom Horvatom (22) na klupi ispred kafea Teplaren. Pili su limunadu. Kafić Teplaren u centru Bratislave je poznato i popularno mjesto okupljanja homoseksualne scene u glavnom gradu Slovačke. Matuš je tamo radio kao barmen, a Juraj je bio kostimograf.

Odjednom se bezazlena scena pretvorila u horor predstavu: 19-godišnji srednjoškolac Juraj K. prišao je dvojici mladića i otvorio vatru. Juraj i Matuš su ubijeni na licu mjesta, mlada žena koja je sjedila u kafiću teško je povrijeđena i morala je da bude prebačena u bolnicu.

"Ne kajem se, zar to nije čudno?" - Juraj K. je to napisao na Tviteru samo nekoliko minuta nakon ubistva - i objasnio da sada želi da nastavi sa ubijanjem. Policija je odmah pokrenula masovnu potjeru. Tijelo ubice pronađeno je na ulici u Bratislavi jutro nakon zločina. Prema navodima vlasti, pucao je u sebe u ranim jutarnjim satima.

Protest u centru Bratislave dva dana nakon ubistva dvojice mladića

Solidarnost poslije ubistva

Hladnokrvno ubistvo dvojice mladih pripadnika LGBTQ-zajednice potreslo je Slovačku. U prvih nekoliko dana nakon pucnjave, političari su jednoglasno osudili zločin iz mržnje i izrazili podršku Queer-zajednici. Predsjednica liberala Zuzana Čaputova posjetila je kafić Teplaren dan nakon napada i izrazila saučešće vlasniku Romanu Samotnom. Premijer Eduard Heger je u govoru osudio čin nasilja. I na trenutak je izgledalo da bi se situacija za LGBTQ-osobe u Slovačkoj mogla čak i poboljšati.

Odjednom se učinilo da je slovačko društvo ujedinjeno oko pitanja koje je dugo dijelilo dva politička tabora - istopolnih brakova. Opoziciona stranka Sloboda i solidarnost predložila je zakon kojim se uvodi građansko partnerstvo za gej i lezbejske parove, što je dobilo široku podršku poslanika širom političkog spektra. Ali, konačno glasanje prošle srijede (19. oktobra 2022.) pokazalo je drugačiju sliku: samo 50 od 133 prisutna poslanika glasalo je za prijedlog.

Predsjednica Čaputova sa vlasnikom kafića u kojem se dogodio zločin

Nema prava za queer-osobe

Pitanje prava LGBTQ-osoba je vruća tema širom centralne istočne Evrope. U Slovačkoj, kao i u Poljskoj ili Mađarskoj, nisu dozvoljeni ni gej brakovi ni bilo koji drugi oblik istopolnog partnerstva. Grupa pod nazivom „Savez za porodicu" je 2015. godine pokrenula „Referendum za porodicu". Time je trebalo da se osigura da slovački ustav nikada neće dozvoliti istopolne brakove ili građanska partnerstva. Međutim, on je bio nevažeći zbog nedovoljne izlaznosti.

Situacija za LGBTQ-osobe u Slovačkoj nije se značajno promijenila od 2015. godine. Nijedan zakon nije prilagođen kako bi se osigurala bezbjednost ili ravnopravnost pripadnika ove zajednice, a slovački političari ostaju neodlučni po tom pitanju.

Predsjednica Čaputova održala je dirljiv govor o homoseksualnim pravima u Evropskom parlamentu samo nekoliko dana nakon ubistva Jurja Vankuliča i Matuša Horvata. Međutim, mnogi drugi političari u zemlji poznati su po homofobičnim izjavama. Ministar finansija Igor Matovič iz stranke OLANO (Obični ljudi i nezavisne ličnosti) javno je i ponosno priznao svoju heteroseksualnost: „JA SAM HETERO, ja sam muškarac i osjećam se kao muškarac", napisao je na Fejsbuku. Matović je tako reagovao na brojne statuse na društvenim mrežama istaknutih ličnosti u Slovačkoj koje su se autovale kao pripadnici LGBTQ zajednice.

Homofobija i desničarski ekstremizam

Anti-nagrada za „homofoba godine", koju dodjeljuje Slovački institut za ljudska prava (HRI), već je dobila nekolicina istaknutih slovačkih političara u prošlosti. Dobitnik nagrade za 2022. godinu, ministar finansija Igor Matovič, naslijedio je ministra odbrane Jaroslava Nada, koji je takođe član OLANO-a. 2020. je rekao: „Ja sam za građanski brak, ali ne za homoseksualce."

Međutim, zločin iz mržnje ovih razmjera i značaja, kao ovo dvostruko ubistvo nije svakodnevna pojava u Slovačkoj. Ali mnoge LGBTQ osobe i političari strahuju da bi ovaj zločin mogao da potakne naredne. Iako je navodni ubica Juraj K. priznao zločin onlajn na Tviteru i dark-veb forumu „4chan", njegov otac Juraj K. Senior, koji je i sam aktivista male neofašističke partije Vlast, ipak kaže pa da mu je sin nevin.

„Ja jednostavno ne vjerujem da je on to uradio", rekao je on u intervjuu za Jutjub tok šou Marijana Kotlebe nedelju dana nakon smrti njegovog sina. Voditelj tokšoua je lider krajnje desničarske stranke LSNS (Narodna partija naše Slovačke). Kotleba i članovi njegove stranke poznati su po svojim izjavama protiv manjina. Lider stranke pravosnažno je osuđen za ekstremizam i zbog toga izgubio mjesto u parlamentu prošle godine.

Kafe Teplaren ostaje zatvoren

Nasilna smrt Juraja i Matuša u kafeu Teplaren takođe je imala uticaja na Evropski parlament. Poslanici Evropskog parlamenta su u rezoluciji pozvali su Slovačku da preduzme hitne mjere kako bi osigurala bezbjednost queer-osoba. Ali, to bi moglo potrajati, jer mnogi konzervativni političari u zemlji odbacuju jednakost LGBTQ-osoba, a mnogi Slovaci imaju sličan stav. Prema statistici Eurobarometra, samo 31 odsto se slaže da LGBTQ-osobe mogu da stupe u brak ili uđu u građansko partnerstvo.

Kafe Teplaren, nekada sigurno utočište za ljude iz LGBTQ zajednice, sada je pretvoren u mjesto zločina. Vlasnik Roman Samotni ne zna kada i da li će kafić moći ponovo da se otvori. „Mnogi od vas su mi pisali da bi trebalo ponovo da ga otvorim. Ali bol je prevelika. Ja mogu zatvoriti Teplaren, ali svi vi možete biti novi Teplaren. Ali vi možete postati simboli koji mijenjaju Slovačku. Zajedno možemo zaustaviti mržnju i zahvaljujući vama ljubav može pobijediti." Ovim riječima je završio dirljiv govor za slovačke medije samo dan nakon ubistva Juraja i Matuša – sa suzama u očima.

