Odakle Njemačkoj novac za Ukrajinu?

Njemačka je jedan od najvažnijih saveznikaUkrajine, ali i njemački arsenali su sve prazniji, a državna blagajna –razna. Još uvijek se vodi žestoki spor kako uopće formirati proračun za sljedeću godinu jer, ako se zbroje sve želje ministarstava, nedostaje dobrih 12 milijardi eura.

S druge strane, samo za ovu godinu je predviđena pomoć Ukrajiniu iznosu od oko 8 milijardi eura, a već u srpnju je bilo jasno da je taj novac „uglavnom već potrošen i vezan", izjavio je njemački ministar obrane Pistorius na sastanku na vrhu NATO-a. Dakle sve što je odobreno od vojne opreme, streljiva i pomoći stanovništvu Ukrajine, to će Njemačka i isporučiti.

Stiže što je odobreno, ali...

Ali kako piše u poruci ministra financija Lindnera ministru obrane i ministrici vanjskih poslova Baerbock, osobno kancelar Scholz je odlučio kako nova pomoć neće biti odobrena dok ne bude jasno što će biti s njemačkim državnim proračunom. Dakle ako Kijev bude trebao još nešto, može se tek nadati da će tu pomoći neka druga zemlja.

Rat - košta, ne samo u ljudskim žrtvama i šteti koja se trpi, nego i svaki metak i svaka granata mora biti plaćena Foto: Hannah Beier/Getty Images

Ipak, u odgovoru njemačkog ministarstva financija postaji ARD se naglašava kako su iznimke moguće, ali „te dodatne potrebe moraju biti posebno prijavljene i opravdane kako bi se poštivala sva pravila njemačkog državnog proračuna i kako bi se od njemačkog parlamenta moglo zatražiti odobrenje na toj osnovi", piše iz ministarstva Lindnera. A ministarstvo financija dodaje i kako u Berlin „još nije stigla konkretna obavijest o potrebama za dodatnom pomoći pa se utoliko taj upit niti ne može ispitati niti niti se o njenu može odlučiti."

Kako naglašava političar njemačkih socijaldemokrata Dennis Rhode, Njemačka je „i dalje najveći pomagač Ukrajine u Europi, baš kao i kad je riječ o vojnoj pomoći. To i želimo i to ćemo i ostati." Jer i u proračunu za sljedeću godinu je predviđeno 4 milijarde eura pomoći Kijevu i tu se vjerojatno ništa bitno neće promijeniti.

Neka Putin pomaže Ukrajini

No postoji i drugi izvor novca: novac Ruske središnje banke zamrznut na Zapadu u okviru sankcija zbog agresije na Ukrajinu. Njemačka niti može, niti želi sama odlučivati o namjeni tog ruskog novca, ali se kancelar Scholz već sa drugim čelnicima država ili vlada složio kako bi se barem dio kamata postignutih s tim zamrznutim sredstvima mogao namijeniti kao pomoć Ukrajini. Na temelju toga bi Kijevu mogao biti odobren kredit od čak 50 milijardi dolara „kako bi Ukrajina nabavila ono što joj je potrebno za obranu, ali kako bi i otvorila pitanje humanitarnog razvoja i obnovila infrastrukturu koja je uništena. Sve je to nužno potrebno."

Oko nacrta proračuna ionako traje golemo natezanje i među ministarstvima i među koalicijskim partnerima Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Njemački kancelar je uvjeren kako će se takav kredit moći organizirati i kako će biti odobren najkasnije do kraja ove godine. O alternativi – pogotovo ako opet dođe do zastoja u pomoći SAD, o tome ne želi nitko niti razmišljati. No i veleposlanik Ukrajine u Njemačkoj, Oleksej Makejev nema nikakvih dvojbi kako je Njemačka čvrsta uzdanica u pomoći Ukrajini i kako će to ostati: „Možete pitati bilo kojeg stanovnika Ukrajine, bilo koga u Kijevu: svi visoko cijene njemačku podršku. Veoma se nadam i uvjeren sam da će to tako i ostati."

aš (ARD)