Od heroja sirijske opozicije do zločinca IS-a?

Ibrahima O. uglednog opozicionara u Siriji navodno su ubili pripadnici Asadovih snaga. No, on je, prema saznanjima SWR-a, otišao u ilegalu i potom se priključio Islamskoj državi i navodno postao robovlasnik.

Obavijest o njegovoj smrti bila je zvanična: 12. decembra 2011. francusko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ubistvo sirijskog doktora Ibrahima O. kao "čovjeka mira". Kao vodeći član organizacije "Koordinacija doktora Damaska" on se stalno angažovao na "liječničkom zbrinjavanju povrijeđenih bez diskriminacije". To se i danas može pročitati na web-stranici francuskog ministarstva.

Ibrahim O. je tokom ustanka u Siriji, uistinu, postao jedna od omiljenih ličnosti. U medijskim izvještajima njega opisuju kao "doktora revolucije". O suosnivaču "Koordinacije doktora Damaska" u junu 2011. izvještavao je i američki kanal CNN. Ibrahim O. je odveo reporterku u "poljsku bolnicu" smještenu u jednoj sali. Samo tokom protekle sedmice, kako je rekao, liječio je 40 ranjenika.

Pola godine kasnije, 10. decembra 2011. godine, "Sirijski lokalni koordinacioni komitet" - u to vrijeme krovna organizacija koja je okupljala oko 70 aktivističkih grupa – objavio je vijest o smrti doktora Ibrahima O., takođe poznatog pod imenom Khaled Al-Hakim. On je, kako je tada objavljeno, poginuo na području granice s Turskom i to od posljedica ispaljenih hitaca od strane obavještajne službe sirijskog ratnog vazduhoplovstva. Imao je 26 godina. Objavljen je i video-snimak u trajanju od 51 sekunde koji, kako se tvrdilo, prikazuje beživotno tijelo ovog doktora. U znak sjećanja na njega, uspostavljena je i posebna Facebook stranica. CNN je izvijestio o njegovoj pogibiji, a list "Die Zeit" je napisao: "Svoj angažman je platio životom".

Slučaj Nadine K.

Dobrih jedanaest godina kasnije, od januara 2023. godine, u prostorijama Višeg regionalnog suda u Koblenzu vodi se slučaj protiv njemačke povratnice iz redova IS-a Nadine K. Ona je, između ostalog, optužena za zločine protiv čovječnosti i pomaganje i podržavanje genocida.

Ona se sa svojim suprugom 2014. priključila terorističkoj miliciji IS-a. Njih dvoje su uselili u jednu kuću u Mosulu u Iraku. Zatim su prešli u Siriju. Od 2016. godine, prema informacijama Saveznog tužilaštva, navodno su, sve do proljeća 2019., kada je IS izgubila svoj posljednji bastion Baghus, u zatočeništvu držali jednu Jezidku.

Suđenje jednoj od bivših pripadnica terorističkog IS-a po povratku u Njemačku Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Silovanja i prijetnje

Ta Jezidka je doputovala iz Iraka u Koblenz i nekoliko dana svjedočila na suđenju Nadine K. Ona je o suprugu optužene rekla: višestruko ju je silovao i prijetio joj da će ubiti njene roditelje kada ih sretne jer su nevjernici. Osim toga, kako je izjavila, on i optužena Nadine K. su pravili i eksplozivne prsluke koje su trebali aktivirati u slučaju da padnu u ruke nevjernika. Ona je u svom svjedočenju rekla i da je višestruko bila izložena batinanju od strane njegove supruge.

Ime tog čovjeka, prema optužnici Saveznog tužilaštva, glasi: Ibrahim O. Da li je riječ o proslavljenom heroju sirijske opozicije, koji je kasnije postao terorista IS-a? Savezno tužilaštvo je u odgovoru na upit SWR-a saopštilo da se „u osnovi ne očituje o rodbini ili drugim podacima iz ličnog okruženja optuženog". Iz sigurnosnih i pravnih krugova SWR-u je potvrđeno da se zapravo radi o istoj osobi.

Prema tome, Ibrahim O. nikada nije bio u fokusu sigurnosnih službi u Njemačkoj. U procesu protiv Nadine K., službenik Pokrajinske službe kriminalističke policije Rhineland-Pfalza svjedočio je da je služba u kojoj radi tek 2019. saznala za slučaj Nadine K., a time i za Ibrahima O.

Krugovi kojima je povjeren ovaj slučaj smatraju da je moguće da Ibrahim O. nije ciljano tražio kontakt sa IS-om, već da je ponovo želio raditi kao ljekar na Bliskom istoku. Tek nakon dolaska u Irak, kako smatraju, on se radikalizovao. Međutim, grad Mosul je već bio u rukama IS-a kada je on napustio zemlju. Iz sigurnosnih krugova ističu da nije bilo neobično da se sirijski opozicionari od samog početka u borbi protiv Asadovog režima priključuju islamističkim terorističkim grupama.

Šta su znale vlasti?

Ovaj slučaj otvara dodatna pitanja: šta je vlastima bilo poznato o fingiranoj smrti Ibrahima O. u Siriji? Kako je on odatle mogao otputovati prvo u Francusku, a zatim u Njemačku? Da li je tom prilikom obmanuo nadležne službe? Savezno tužilaštvo nije se željelo očitovati o detaljima datuma njegovog ulaska u zemlju i pri tome korištenim identitetima. Francusko Ministarstvo vanjskih poslova bez odgovora je ostavilo upit SWR-a o tome da li se znalo za fingiranu smrt Ibrahima O. i da li mu je čak pružena pomoć u organizaciji leta u Evropu.

Ibrahim O. se, poput brojnih pripadnika IS-a, nalazi u kurdskom zatvoru Foto: Chris Huby/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa/picture alliance

Još krajem 2011. godine u arapskim medijima pojavile su se sumnje u njegovu smrt, jer informacije o lokalitetu na kome se nalazi njegova grobnica nisu mogle biti verifikovane. Jedna Sirijka, inače bliska porodici Ibrahima O., izjavila je za SWR da je i ona sumnjala u vijesti o njegovoj smrti 2011. godine, ali i da nije mogla vjerovati da se ljekar zaista priključio IS-u. Njegova porodica, kako je rekla, nije imala nikakve bliskosti sa idejama terorističke milicije.

Prikrivanje tragova?

Prema informacijama gradske uprave iz bivšeg mjesta stanovanja Ibrahima O. u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji potvrđeno je da je on tamo živio, ali da je potom "zvanično" odjavljen u julu 2015. zbog odlaska u Švedsku. To se dogodilo u vrijeme kada je on, prema saznanjima Saveznog tužilaštva, već dugo bio u Iraku. Da li je Ibrahim O. želio da prikrije tragove tako što je obavijestio njemačke vlasti o Švedskoj kao svom novom boravištu? To su pitanja koja se Ibrahimu O. ne mogu tako lako postaviti. On se, od trenutka hapšenja koje se dogodilo krajem marta 2019., nalazi u kurdskom zatvoru, a njegovo posljednje poznato prebivalište je u oblasti Hasakah na sjeveru Sirije.

SWR/ARD/eb/fs

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu