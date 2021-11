Od Allgäu do Afganistana

Priča o njegovoj odiseji počinje u pitoresknom Allgäuu. Amir je do prije nekoliko mjeseci ovdje živio sa suprugom Zeynep, koja je u sedmom mjesecu trudnoće. Slike na zidu govore o sreći. Amir i Zeynep ispred romantične bavarske planinske kulise. Amir i Zejnep u uredu za vjenčanja. Sve je izgledalo savršeno, priča nam Zeynep. "Mogli smo zajedno iznajmiti ovaj stan, mogli smo se vjenčati. Bio je to život kakav vodi svako od nas."

No, krajem maja Središnji ured za imigraciju u Švapskoj u pismu upućenom Amiru stavio ga je pred izbor: Ili sada odlazi "dobrovoljno" ili mu prijeti deportacija.

Riječ birokracije

Amirova priča pokazuje apsurdnost njemačke politike prema izbjeglicama. Prije šest godina Amir je kao izbjeglica preko Balkanske rute došao u Allgäu. Naučio je njemački, našao stalan posao i oženio Zeynep, koja je Njemica. Kao supružnik, Amir ima zakonsko pravo ostati u Njemačkoj – zapravo.

Ali, ovo je čas birokracije. Budući da je Amir došao kao izbjeglica i da mu je zahtjev za azil odbijen neposredno prije vjenčanja, njegov boravak se smatra ilegalnim. Stoga, kako su mu naložile vlasti, najprije mora napustiti Njemačku i proći takozvanu proceduru za vizu. Tada bi mogao ponovno ući s vizom. Ako ne ode “dobrovoljno”, prijeti mu deportacija.

Protesti u Muenchenu, početkom juna 2021. godine, protiv protjerivanja u Afagnisatan

Izaći i ponovno ući? Samo da bi se sve vratilo na staro? To je potpuno apsurdno, kaže Stephan Dünnwald iz Bavarskog vijeća za izbjeglice. “To u mojim očima nije ništa drugo nego šikaniranje", kaže ovaj stručnjak za migracije. “Ovo je izbjeglička politika koja se ne oslanja na razum, nego na obranu", dodaje on.

Novi vladari u Kabulu

Amir je otputovao krajem maja – i završio u noćnoj mori. Mogao je doduše podnijeti zahtjev za vizu, ali onda je došlo vrijeme čekanja u Kabulu. U istom onom Kabulu, koji su ubrzo nakon toga zauzeli talibani. Amir je tamo zaglavio. U strahu od talibana - i bez mogućnosti odlaska. Bilo mu je kao i mnogim lokalnim radnicima koji su radili s njemačkim i drugim međunarodnim organizacijama: Afganistankama i Afganistancima sa rođacima u Njemačkoj, od kojih neki godinama imaju zakonsko pravo na spajanje obitelji. Svi oni do danas žive u strahu od talibanske samovolje. “Imaju mitraljeze”, kaže Amir. "Svašta se može dogoditi. Možda će me upucati - ili strpati u zatvor", kaže on.

U Njemačkoj Zeynep, sada u poodmakloj trudnoći, živi u stalnom strahu za svog muža. Do danas ne može razumjeti zašto je morao napustiti zemlju. "Imao je stalni radni ugovor”, kaže Zeynep. „Upravo je bio dobio vozačku dozvolu, kupio auto", dodaje ona.

Nije bilo drugog rješenja osim "dobrovoljnog" odlaska, objašnjavaju uredi za strance na upit „Monitora". Dramatičan razvoj događaja u Afganistanu "još se nije mogao predvidjeti" neposredno prije dolaska talibana na vlast, navode dalje. Optužba o suodgovornosti za Amirovu sudbinu je stoga, prema njihovom mišljenju, "neutemeljena".

Dvojica policajca prate Afganistanca, kojem je odbijen zahtjev za azil, natrag u Kabul u avgustu 2019. godine (arhivska fotografija)

No zar doista nije bilo drugog rješenja? Naravno da je bilo, kaže odvjetnica i ekspertica za migracijsko pravo Bettina Feix. "Službe za strance su trebale uzeti u obzir da je moj klijent čvrsto integriran u radni proces. Trebale su uzeti u obzir da proces izdavanja vize traje jako, jako dugo", kaže ona. Vlast je, kako dalje kaže, također trebala uzeti u obzir da je Amir dobro integriran, da dobro govori njemački, da nikada nije privukao pažnju nekim negativnim gestom i da je mogao regulirati formalnosti u Njemačkoj. "Umjesto toga oni su inzistirali da napusti zemlju!" - kaže Feix i zaključuje: „To je jedini razlog zašto je Amir sada u Kabulu i ne može napustiti zemlju."

Gotovo svake sedmice je Amir pokušavao nekako pobjeći iz Afganistana. Uzalud. Činjenica da ne može biti uz svoju trudnu suprugu svakim danom sve više ga tjera u očaj. U Allgäuu, Zeynep se i dalje nada da će Amir uskoro moći doći u Njemačku. Htjela je zajedno sa suprugom opremiti dječju sobu. Sada je to učinila sama. Nada se da će Amir ipak uspjeti napustiti Afganistan – nekako.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu