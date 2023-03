"Da, spremni smo"

Veliki vojni kamioni, na kojima su montirane ogromne mobilne rakete, kreću se prerijom u Fort Sillu. Ovdje trenira 65 ukrajinskih vojnika. Oni uče kako postaviti u rad sistem protuzračne odbrane Patriot. "Vozila na kojima su nosači raketa sada napuštaju poligon, a ostali su ovdje - operativni upravljački centar, mobilni radar i generator električne energije", objašnjava jedan od instruktora koji iz sigurnosnih razloga mora ostati anoniman.

Ukrajinski vojnici treniraju od januara

Trening u Fort Sillu je trajao samo deset sedmica. To je mnogo brže nego što je očekivalo američko Ministarstvo odbrane. Bio je to vrlo intenzivan trening, šest dana u sedmici od jutra u 7:00 do večeri u 17:00 ili 18:00, objašnjava jedan oficir američke vojske.

Instruktor, mladić u vojnoj uniformi s crnim sunčanim naočalama, ne može vjerovati koliko je sve brzo prošlo. Kada Amerikanci ovdje bivaju obučavani, to obično traje do šest mjeseci, kaže on. No Ukrajinci su prošli obuku tako brzo, imali su tako snažnu volju, kaže on. "Da mi je neko rekao, možemo to učiniti za deset sedmica - ne bih vjerovao", kaže on.

Najbolji od najboljih

Za obuku na Patriot sistemu, jednom od najmodernijih sistema protuzračne odbrane na svijetu, Ukrajina je odabrala vojnike koji imaju puno iskustva u presretanju zračnih udara. Oni su najbolji od najboljih koji su uključeni u zračnu odbranu Ukrajine, kaže brigadni general Shan Morgan, koji ne skriva svoju impresioniranost.

Sistem Patriot će uskoro biti dopremljen u Ukrajinu Foto: Sebastian Apel/U.S. Department of Defense/AP Photo/picture alliance

Na terenu u Fort Sillu, treneri posmatraju kako Ukrajinci postavljaju bateriju Patriot i dovode je u poziciju. "Sada ste na mjestu gdje samo promatramo", objašnjava američki instruktor.

Ovo je prvi put da novinari mogu biti tamo na obuci Ukrajinaca u Fort Sillu u Oklahomi. Fotografije i video snimke tokom obuke strogo su zabranjene iz sigurnosnih razloga.

Održavanje i popravak sistema Patriot

Ukrajinci su sada zapravo završili obuku u Fort Sillu, koja je također uključivala održavanje i popravak sistema Patriot. Za nekoliko sedmica vratit će se u rat kako bi branili svoju zemlju od ruskih osvajača.

Njihov instruktor na tu pomisao ne ostaje hladan. On kaže da ga to pogađa u srce. "Pogotovo danas nakon što su nam dali ove narukvice, kako bi nam jednostavno još jednom rekli hvala", kaže instruktor dok povlači rukav da bi nam pokazao pletenu narukvicu u tamnozelenoj i kaki boji.

Američki instruktor kaže da su kuhali jedni za druge: tipična američka i tipična ukrajinska jela. A jelovnik u Fort Sillu također je prilagođen Ukrajini. Otkrili su, kaže jedan američki vojnik, da vole ukrajinsku juhu, pa je u jelovnik dodano više juhe.

Za obuku na sistemu Patriot normalno je potrebno do šest mjeseci Foto: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Prvo u Europu, a zatim natrag u rat

Baza Fort Sill je poput malog grada: s vlastitim vrtićem, osnovnom školom, vlastitom vatrogasnom brigadom, crkvama i trgovinama. Iz sigurnosnih razloga, ukrajinski vojnici nisu smjeli napustiti Fort Sill deset sedmica.

Sada nakon završetka obuke prvo lete u Europu - gdje tačno je tajna - a zatim se zajedno s Ukrajincima, koji su prošli obuku u Njemačkoj i Nizozemskoj na sistetmima protuzračne odbrane Patriot, lete za Ukrajinu gdje bi se trebali vratiti za nekoliko sedmica skupa sa sistemima Patriot.

Intervjui s ukrajinskim vojnicima u Fort Sillu nisu dozvoljeni. Međutim, američki novinar iz Ukrajine ne propušta priliku da se ipak obrati ukrajinskim vojnicima dok se vraćaju u komandu. Oni mu mašu i odgovaraju. "Pitao sam ih da li su spremni, rekli su – da, spremni smo”, prevodi ovaj novinar svoju kratku komunikaciju sa ukrajinskim vojnicima na obuci u bazi Fort Sill.

