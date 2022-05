Obnova banjalučkih džamija

Na ulazu u Arnaudiju, stajao je natpis koji dijelom prenosimo:

“Kad podiže ovu džamiju onaj koji je obuzet dobrim djelima, za ljubav Boga potrošio je svoje blago. To je krasan dvorac i veličanstveno umjetničko djelo. Neka Bog nagradi! To postade ugodno stjecište dobrih Ijudi. Neka svojom dobrotom oprosti (dobrotvoru) Onaj čija je milost obilna. On prašta njegove pogreške i grijehe."