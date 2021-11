Obama i Springstin: Otpadnici iz SAD

Barak Obama i Brus Springstin su dugogodišnji prijatelji. Upoznali su se 2008., kada je legendarni rok muzičar nastupao na predizbornim skupovima tadašnjeg senatora Obame, koji je želio da postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Osam godina kasnije Springstin je od predsjednika Obame u Bijeloj kući dobio Medalju slobode za svoj građanski angažman.

Kada je pak nekoliko godina kasnije zemlja podijeljena zbog protesta „Black Lives Matter", nakon ubistva od strane policije crnca Džordža Flojda i pandemije korona virusa, Obama je „Šefu" (nadimak Brusa Springstina „The Boss") predložio: „Kako bi bilo da zajedno reflektujemo stanje nacije u jednom podkastu – i da pričamo o sopstvenim iskustvima odrastanja u Americi?“

Pod nazivom „Renegades: Born in the USA" podkast je startovao u februaru 2021. godine na platformi „Spotify". Samozvani „Renegades", dakle „otpadnici" pričaju o tome kako su ostvarili svoj američki san i sa margine društva dospjeli na vrh, svako u svojoj branši. U knjizi, koja je zapravo proizvod uspjeha podkasta „Renegades", Obama i Springstin istražuju borbe i protivrječnosti svoje nacije.

Zajedničko putovanje

„Ono gdje se u određenoj mjeri Brus i ja preklapamo, jeste osjećaj da je neophodno još jednom proći kroz istoriju (SAD), kako bi je učinili inkluzivnom“, kazao je Obama u nedjelju 24. oktobra 2021. u intervjuu američkoj televiziji CBS. „Ljudi bi morali da prihvate zemlju onakvu kakva je zaista, sa svim njenim manama i vrlinama“, dodao je Springstin.

"Renegades: Born in the USA"

U razgovoru za njemački javni servis ARD 44. predsjednik SAD je svog podkast-kolegu opisao kao „izuzetnog hroničara američkog života, pripovjedača koji zna mnoge njegove kontradikcije“.

Barak Obama je u uvodu knjige napisao da su njih obojica krenula, svako na svoj način, na slično putovanje kako bi shvatili zemlju koja im je dala toliko toga.

U seriji podkasta dotiču se mnogih važnih tema: od rasizma u izbornoj kampanji preko pokreta za građanska prava i Votergejta sve do vizija očeva odnosno osnivača zemlje. Razgovori su snimani u Springstinovom studiju, prepunom gitara i pojačala. Samim tim je i muzika nezaobilazna tema: od Boba Dilana do hip-hopa i uticaja crnih muzičara poput Arete Frenklin i Džejmsa Brauna.

Pobjeda otpadnika

Ovaj duo potiče iz različitih društvenih miljea i izgledaju kao da ih dijele svjetovi. Barak Obama je zbog svog imena i boje kože važio za „otpadnika", kada je 1960-ih i ‘70-ih odrastao na Havajima. Ono što je zajedničko podkasterima je uglavnom odsustvo oca i borba sinova da popune tu prazninu.

„Kad sam bio mlad osjećao sam da sam nevidljiv, ali borio sam se da shvatim gdje pripadam“, kazao je Brus Springstin koji je odrastao u Nju Džerziju. Rođen 1949, prvu gitaru kupila mu je nejgova (samohrana) majka, uzevši za to kredit u banci. No, uprkos teškim počecima uspio je da postane superstar, koji je na svojim rok koncertima punio stadione.

Osim što je pjevao o mitskoj Americi, kao na svom albumu „Born to Run“, „Šef“ je takođe i oštar kritičar SAD, posebno rata u Vijetnamu. Ovoj temi posvetio je svoji najveći hit: „Born in the USA“ (1984), u kojoj govori o jednom vijetnamskom veternau, koji se nada priznanju zbog svoje vojničke službe a umjesto toga po povratku nailazi na odbijanje.

Obama i Springstin smatraju da je pjesma razotkrila tenzije u SAD i o tome govore i u podkastu i istoimenoj knjizi. Pitanje rase i bijeli resentiment Trampove ere se uvijek iznova pojavljuju, ali ne samo u vidu rasnih razlika, koje je Obama morao da prevaziđe. Radi se i o Springstinovim naporima da prevaziđe ove razlike. Njegov „E Street Band" decenijama nastupa sa crnim saksofonistom Klarensom Klemonsom, koji je ovjekovječen na omotu kultnog albuma „Born to Run“.

Od podkasta do knjige

Knjiga „Otpadnici: Rođeni u SAD“, objavljena 26. oktobra, oživljava prijateljske razgovore iz podkasta, a u njoj se mogu vidjeti i privatne fotografije autora. Tu su još i rijetki arhivski materijali, među njima i rukopisi tekstova Springstinovih pjesama i Obamini komentari predsjedničkih govora, među kojima je i njegov izuzetni govor povodom 50. godišnjice „Bloody Sunday“ u Selmi (Alabama); kada je policija napala crne borce za građanska prava.

I dok su promišljali o braku, očinstvu, muškosti i građanskim pravima, konstantno bi se vraćali centralnoj temi: Mogu li se suštinski podijeljene Sjedinjene Američke Države ikada ponovo ujediniti?

Springstin je u prologu knjige napisao, sada je izazov suočiti se sa destruktivnim silama. „Ovo je vrijeme u kojem moramo da budemo budni i u kojem smo stavljeni na ozbiljnu probu.“

