Oštećenje američkog naftovoda dovelo do zagađenja vodotoka

U srijedu je u američkoj državi Kanzas ustanovljeno oštećenje na naftovodu Keystone - nafta je istekla, između ostalog, i u rijeku Mill Creek. Kanadski operater TC Energy je odmah zatvorio gasovod. Prema navodima kompanije TC Energy, curenje je zaustavljeno. Međutim, ako se potvrde procjene da se do trenutka zatvaranja naftovoda izlilo do 2,2 miliona litara sirove nafte, aktivisti smatraju da bi to bila najveća katastrofa ove vrste u Sjedinjenim Državama od 2013. godine.

Još uvijek se utvrđuju uzroci izlivanja nafte

Uzrok još uvijek nije poznat

Iz nadležnih institucija za zaštitu životne sredine ističu da se još uvijek utvrđuju uzroci izlivanja nafte. S ciljem suzbijanja razmjera zagađenja životne sredine, između ostalog, podignut je veliki zemljani nasip u koritu rijeke Mill Creek.

Kroz ovaj naftovod se sirova nafta transportuje iz Kanade u SAD, gdje se prerađuje u gorivo i druge naftne proizvode. Naftne kompanije i ekolozi već dugo se spore oko proširenja sistema ovog naftovodnog projekta, poznatog i pod nazivom Keystone XL. No, američki predsjednik Joe Biden je ubrzo nakon svoje inauguracije u januaru 2021. odbio njegovo proširenje.

nob/AR (afp, ap)

