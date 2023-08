NZZ: „Republika Srpska će ostati dio BiH“

"Lider bosanskih Srba Milorad Dodik pravi sve veći pritisak i prijeti da će otcijepiti srpski dio zemlje od zajedničke države. Nedavno je Parlament Republike Srpske, u kojem dominira Dodikova stranka i njeni partneri, donio odluku o nepoštivanju odluka Ustavnog suda BiH. Do kraja godine moguće je i raspisivanje referenduma o statusu RS-a, rekao je Dodik u julu. On odavno BiH opisuje kao propalu državu. Prijeti li zemlji, na čijoj je teritoriji vođen najkrvaviji od svih ratova tokom raspada Jugoslavije, zaista raspad?", pitanje je koje postavlja novinar Neuer Zuercher Zeitunga.

List piše da u Banja Luci nemate dojam da neovisnost među stanovništvom ima prioritet. „Sarajevo je doduše daleko, ali samo rijetki otvoreno postavljaju pitanje pripadnosti BiH", piše ovaj list i nastavlja:

„Aleksandar Jokić govori da je kao dijete tokom rata dvije godine živio u podrumu jedne zgrade u Sarajevu prije nego što se njegova porodica preselila u Banja Luku. Niko ovdje, kaže on, ne želi konflikt. „Mi imamo druge probleme". Jokić je advokat. Dan prije susreta (sa novinarom NZZ-a op. red.) on je sa istomišljenicima učestvovao u protestima građana protiv prijedloga Zakona protiv klevete. Jokić, koji zastupa brojne novinare kritične prema vlasti, kaže da vladajuća stranka pokušava ušutkati kritičare. (...) Dodiku samostalnost nije nacionalni projekt, kod njega je riječ o nečemu drugom, kaže advokat. On želi, ističe Jokić, učrvstiti svoju vlast, neobazirući se na vladavinu prava. „Ostanak u zajedničkoj državi je za nas sigurnost. Samostalnost bi nas preko noći pretvorila u Sjevernu Koreju", kaže Jokić a prenosi NZZ.

Autor teksta ocjenjuje da je ovo poređenje pretjerano, ali dodaje da mišljenje, po kojem Dodik prije svega želi zadržati vlast, dijele mnogi.

Protesti u Banja Luci protiv zakona o kleveti Foto: Dragan Maksimović/DW

Očuvanje vlastite pozicije

„Nekoć je bio liberal, sada je nacionalista. Njemu je ideologija zapravo nebitna. Dodik radi ono što osigurava njegovo političko preživljavanje", kaže Srđan Blagovčanin za NZZ. „Ljudima je, kaže Blagovčanin, pun kofer sistema koji je on uspostavio. To su, kaže, pokazali posljednji izbori kada je unatoč svim nepravilnostima jedva pobijedio. Blagovčanin je predsjednik nevladine organizacije Transparency International u BiH. Dodik je praktično privatizirao Republiku Srpsku", kaže Blagovčanin za NZZ.

Blagovčanin pojašnjava i da Dodikova moć počiva na široko raširenom sistemu protekcionizma. List navodi da takvi sistemi postoje i na drugim mjestima, te da sve nacionalne stranke funkcioniraju po sličnim obrascima. Kao primjer NZZ navodi suprugu Bakira Izetbegovića, dugo vremena najmoćnijeg bošnjačkog političara, čija je supruga „direktorica najveće bolnice u Sarajevu".

„Javna je tajna da je za zapošljavanje u bolnici članstvo u Izetbegovićevoj SDA-a u najmanju ruku od pomoći. Pa ipak ovaj fenomen je, prema riječima Blagovčanina, posebno jako izražen u RS-u", piše NZZ.

„Ipak sistemi protekcionizma koštaju. Politička lojalnost se može kupovati samo ako se ima šta podijeliti. A to je trenutno Dodikov najveći problem. Jer javne financije u RS-u ne stoje dobro nakon dugogodišnjeg lošeg upravljanja. "Do kraja godine moramo otplatiti državne obveznice vrijedne 550 milijuna maraka”, kaže Svetlana Cenić, bivša ministar financija i oštri Dodikov kritičar. „Vlada jednostavno ne zna gdje naći taj novac", kaže ona, kako prenosi NZZ.

Autor potom navodi: „Nacionalističko zveckanje oružjem posljednjih sedmica, prema mišljenju brojnih promatrača, je u direktnoj vezi sa tim".

Na kraju teksta autor zaključuje: „Republika Srpska je dio BiH i to će i ostati. Unatoč tome dijelovi zemlje (entiteti) su jako udaljeni jedan od drugog".

