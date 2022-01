NZZ: Muslimani se ponovo mole u Banja Luci

„Mujezin se čuje još iz daleka. "Allahu Akbar", odjekuje gradom preko razglasa. Ovog hladnog zimskog dana samo se nekolicina muškaraca odaziva na ezan za podne namaz u Ferhat-pašinoj džamiji, poznatijoj kao Ferhadija. Uglavnom su to umirovljenici", piše Neue Zeurcher Zeitung na početku reportaže iz Banja Luke.

„Ne tako davno bosanski muslimani u Banjoj Luci nisu mogli niti prakticirati svoju vjeru niti se slobodno kretati", piše NZZ i dodaje kako je grad bio pošteđen borbi ali su srpski nacionalisti i paravojska tokom rata kontrolirali svakodnevicu i stvarali atmosferu straha. "Nasiljem, represijom i oduzimanjem imovine su nagnali na desetine hiljada Bošnjaka i Hrvata u bijeg. Većina njih nikada se nije vratila", dodaje NZZ i podsjeća na to da "etnička čišćenja nije preživjela ni Ferhadija, koja je minirana 7. maja 1993." a srušeno je i drugih 15 džamija u gradu. "Razaranjem svega onog što nije srpsko, Banjaluka je postala centar srpstva u BiH i najveći grad Republike Srpske".

Trideset godina poslije

„Pa ipak: Gotovo trideset godina kasnije, muslimani dolaze da se mole u Ferhadiju, koja je ponovo otvorena 2016. godine. Malo ih je, ali dolaze. Jedan od njih je Enis Zejnić koji kaže: “Ne osjećam se kao manjina”. Enis je imao 15 godina kada je s roditeljima 1994. pobjegao u Hrvatsku iz Prnjavora, grada u blizini Banja Luke. No samo dvije godine kasnije obitelj se vratila u Bosnu i Hercegovinu. Enis već devet godina živi u Banjoj Luci, radi u jednoj banci.

Znaš, kaže on, za mene je važna kultura, a ne etnička pripadnost. „Naravno da bih mogao otići u Sarajevo, gdje ima više Bošnjaka. Ali ja to ne želim. Moja kultura je ovdje." U devet godina se, kako kaže, samo jednom sukobio s bosanskim Srbinom. "Kada je čuo moje ime napomenuo je da sam Bošnjak i rekao mi da ne pripadam ovdje. To je bio neki idiot. Živimo zajedno mirno. Većina mojih prijatelja su Srbi", kaže Enis.

Vjernici u džamiji na dan ponovnog otvaranja Ferhadije

No na njegovom licu se ipak vidi zabrinutost. On priča o svom sinu Darisu koji se školuje u Banjoj Luci. “U razredu ga uče da je drugačiji. Ima samo sedam godina, kako bi to trebao razumjeti?“, pita Enis", piše NZZ.

„Istorija, geografija, jezik - ovi predmeti u Bosni su nacionalistički obojeni, ovisno o regiji. U Republici Srpskoj službeno se nastava odvija na srpskom jeziku, a u učionici vise pravoslavne ikone. Republika Srpska je 2018. prilagodila svoje udžbenike i planove onima iz susjedne Srbije. To bosanskoj raznolikosti daje monoetničku fasadu."

Umjesto boljih plaća i mirovina priče o etničkim sukobima

"Nije društvo ono što pokreće etničku podjelu u Bosni i Hercegovini, već politika", kaže Tihomir Dakić. Tihomir je, kako piše NZZ etnički Srbin, njegova supruga Nadina je Bošnjakinja. Prije rata je bilo 30 posto miješanih brakova, sada ih je samo 3 posto. Tihomir je na čelu banjalučke ekološke organizacije i stalno doživljava kako vlasti za probleme stanovništva nemaju sluha. “Kada ljudi traže bolje plaće, bolje mirovine i bolje obrazovanje, korumpirani političari im govore o etničkim sukobima. To je dobar način da se prikriju pravi problemi."

Rane koje je rat ostavio u bosanskoj duši sporo zacjeljuju. Svaka etnička skupina još uvijek inzistira na vlastitoj ulozi žrtve. Političari se i dalje biraju jer se predstavljaju kao zaštitnici Bošnjaka, Srba ili Hrvata u svojim izbornim jedinicama. “Kao da si u autu s trojicom muškaraca koji se svađaju oko volana”, objašnjava Tihomir. „Sve troje gledaju u retrovizor u isto vrijeme. Korupcijom, nepotizmom i kupovinom glasova osiguravaju da se status quo, koji im je ugodan, ne uzdrma", kaže Tihomir", piše NZZ.

Ferhadija

„Volim zemlju, ali mrzim državu"

„Ko god razgovara s ljudima u Banja Luci, brzo će primijetiti: Ovdje niko nije zaista zadovoljan. No nije propagirana etnička podjela ono što zaokuplja ljude. To je nezaposlenost, siromaštvo i nedostatak povjerenja u politiku, policiju i medije. “Ne zanimaju me iste stare priče”, objašnjava jedan student. „Samo želim imati dobar život", kaže on.

„Stalno se ponavlja slijedeća rečenica: "Volim zemlju, ali mrzim državu." Mnogi su suočeni s izborom: ili će se pomiriti sa situacijom što bolje mogu ili će emigrirati. Mnogi biraju ovo drugo", piše NZZ.

Grad u kojem vrijedi ostati

„Ne, nije musliman, prijateljski kaže Milorad Mitrović, on je pravoslavni Srbin. Danas ima slobodan dan. Koristi ga da sa sinom Lazarom posjeti Ferhadiju. Tu i tamo dođemo, kaže Milorad i dodaje: "Lazar bi trebao znati da u Banja Luci postoji više od jedne kulture.” Pri tome bi Milorad bi imao sve razloge za ogorčenje. Njegov otac, vojnik Vojske Republike Srpske, poginuo je u ratu. Ali Milorad se odlučio biti protiv mržnje.

Enis, Tihomir i Milorad - znaju što je rat. Lazar ne zna. No on će moći dati svoj doprinos izgradnji nečeg novog iz ruševina prošlosti: Banja Luke u kojoj vrijedi ostati", završava NZZ svoju reportažu iz Banja Luke.

