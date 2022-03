"Nulta stopa PDV-a je farsa"

Nekoliko dana nakon što je u Domu naroda BiH odbijen prijedlog opozicije iz Republike Srpske o smanjenju stope PDV-a na osnovne životne namirnice po hitnom postupku, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključke kojima se zahtijeva stopa PDV-a od 0 procenata na osnovne životne namirnice. To ne prepoznaje nijedan finansijski sistem. Pored toga, zaključci se upućuju u Parlament BiH, umjesto u Upravni odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), koja je po zakonu jedina nadležna da se bavi procedurom predlaganja u ovom slučaju.

„Upravni odbor UIO, nadležan je za pokretanje pripreme zakonskih propisa u vezi sa indirektnim oporezivanjem i njihovih izmjena", navodi se u članu 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH.

Takođe, u analizi UIO, u koju je DW imao uvid, ukidanjem prihoda od akciza, koje su takođe u zaključcima usvojene kao mjera, gubici države BiH na šestomjesečnom nivou bi bili oko 265 miliona maraka.

Lov u mutnom

Međutim, cijela procedura i sprovođenje zaključaka je neodrživa, jer i u slučaju da neko drugi predloži smanjenje stope PDV-a, taj prijedlog mora da prođe proceduru usaglašavanja u UIO, što u ovom slučaju nije urađeno.

„Oni to moraju uputiti Upravnom odboru, da se da mišljenje, i onda UO to upućuje Savjetu ministara, koji taj prijedlog upućuje Parlamentu“, poručuju iz UIO. Takođe ističu da je nemoguće definisati stopu PDV-a od 0 odsto. Onaj ko to predlaže, ili ne zna ništa o ekonomji, ili lovi u mutnom u izbornoj godini.

„Mi u sadašnjem zakonu imamo nultu stopu PDV-a, ali isključivo za izvoz. I na takav način država stimuliše izvozno orijentisana preduzeća. Pa kada neko plasira svoju robu na tržište izvan BiH, on na svaku svoju fakturu koju šalje, stavi nultu stopu PDV-a. Ali ima pravo na odbitak ulaznog PDV-a za sve svoje repromaterijale koje je nabavio. I taj PDV će dobiti nazad u roku od 30 dana. I to je nulta stopa PDV-a", kaže naš sagovornik u Upravnom odboru UIO, napominjući da je nevjerovatno da niko od predlagača ne razumije suštinu.

„Oni ne razumiju razliku između nulte stope i oslobađanja od plaćanja PDV-a. Ima li smisla dati nultu stopu jednoj pekari koja recimo ima veliku zaradu, dati joj mogućnost da im država vrati sav PDV ili da ih finansira država. To nema nigdje", kaže naš sagovornik.

Prazna priča

Najbolji primjer u vezi sa efektima ublažavanja poskupljenja je period od 2008. do 2013, kada je UIO postepeno ukidao carine na neke proizvode iz Evropske unije, koje su bile 5, 10 ili 15 odsto, u zavisnosti od proizvoda. Nakon ukidanja, ništa nije pojeftinilo za te iznose, nego je čak poskupilo.

Oslobođenje od PDV-a, znači da lice nema pravo na odbitak od ulaznog PDV-a i on ne iskazuje PDV na svojim računima. Ali isto tako neće moći tražiti povrat. To je oslobađanje od PDV-a. Nultu stopu, nema nijedna država.

„Nula posto PDV-a je glupost. Kada je porez nula posto, onda poreza nema. Ovo pokazuje da vi sve što radite, radite da zaustavite evropski put RS. Ovo je suprotno svim direktivama EU. Ne može biti nula posto. Cijela Evropa se smije zadnjih 48 sati, od kako je neko izvalio ovakvu glupost", rekao je Igor Crnadak (PDP), tokom rasprave o ovim zaključcima.

Direktiva EU iz 2006, državama određuje da primjenjuju jednu stopu PDV-a i da mogu primjeniti, jednu ili dvije snižene stope, odnosno da viša stopa nije određena Direktivom, pa se ne primjenjuje ni u jednoj državi. Kao ni nulta.

Temperature nema

Tražili smo i stav Međunarodnog monetarnog fonda u BiH, čiji su se predstavnici u Banjaluci sastali sa premijerom RS, Radovanom Viškovićem, neposredno prije početka sjednice. U šturom saopštenju iz Vlade, navodi se samo da je razgovarano o ekonomskoj situaciji i da je MMF informisan o prijedlogu mjera za ublažavanje krize.

„Oni mogu to usvojiti, ali to nema šanse da prođe“, tvrdi naš izvor iz Upravnog odbora UIO, ističući da svi licitiraju brojevima na stopi PDV-a a jasno je da se radi o predizbornoj priči, koja će se gurati do oktobra.

Pokušaj uvođenja stope PDV-a od nula procenata možda najbolje opisuje jedna novinarska anegdota. Prije nekoliko godina, voditelj na jednom radiju je čitao vremensku prognozu, koju je prethodno dobio od urednika, na kojoj su bile upisane temperature po gradovima. Pored Bijeljine, pisalo je 0 stepeni. Voditelj je pročitao, „temperatura nula, temperature nema“.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu