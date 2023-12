Novi stranački program CDU-a i distanciranje od islama

Novi stranački program Kršćansko-demokratske unije (CDU), velike njemačke konzervativne stranke, ima 70 stranica. Nacrt je prihvaćen početkom ovoga tjedna, poslije duge rasprave u predsjedništvu stranke. Programski dokument bi trebao biti usvojen sredinom iduće godine na stranačkom kongresu. Ali već sada jedan dio programa izaziva veliku pažnju – onaj u kojem je riječ o islamu u Njemačkoj: „Muslimani koji dijele naše vrijednosti spadaju u Njemačku." U tekstu se nadalje kaže: „Svi koji žele ovdje živjeti moraju bez oklijevanja priznati našu kulturu."

U nacrtu se potom nabraja što sve spada u tu kulturu: poštivanje dostojanstva svakog čovjeka, temeljna prava čovjeka i ljudska prava, pravna država, kao i pravo Izraela na postojanje. Naposljetku se kaže: „Samo onaj tko priznaje našu vodeću kulturu može se integrirati i postati njemački državljanin."

Merkel: „Islam sada spada u Njemačku"

Ne tako davno demokršćani nisu smatrali da je nužan ovakav popis ograničenja i uvjeta. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je tada bila na čelu stranke, 2015. je rekla: „Islam spada ovdje, jer mi ovdje imamo milijune muslimana."Tri godine kasnije Merkel je potvrdila: „I ti muslimani također spadaju u Njemačku. I njihova religija isto tako time spada u Njemačku, dakle i islam."

„Islam spada ovdje, jer mi ovdje imamo milijune muslimana", rekla je svojevremeno kancelarka Angele Merkel Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

To je zaista tako. Brojke to potvrđuju. Jedna studija Njemačke islamske konferencije govori o 5,5 do 5,6 milijuna muslimana koji žive u Njemačkoj. To je između 6,4 i 6,7 posto od ukupno 83,1 milijuna stanovnika. Zapravo je već razjašnjeno da islam spada u Njemačku. Isto to je 2010. rekao bivši predsjednik države Christian Wulff (CDU) i to je izazvalo burne rasprave. On je 3. listopada, na Dan njemačkog jedinstva, rekao: „Kršćanstvo bez sumnje spada u Njemačku. Judaizam bez sumnje spada u Njemačku. To je naša kršćansko-židovska povijest. Ali u međuvremenu i islam spada u Njemačku."

Polarizacija u društvu sve veća

Nisu baš svi konzervativci bili oduševljeni time što je njemački predsjednik izgovorio baš na Dan njemačkog jedinstva. Ali iza Wulffa je stajala Angela Merkel, kao i velika većina demokršćana, zbog čega Wulff do danas uživa veliki ugled kod muslimanskih udruženja.

Ali sitaucija je danas drukčija. Demokršćani su od prosinca 2021. u oporbi. Desničarski populisti iz Alternative za Njemačku (AfD) sve su jači, društvo se sve više polarizira. A od napada terorističke organizacije Hamas na Izrael 7. listopada sve su učestaliji i antisemitski napadi u Njemačkoj, koje čine i muslimani koji žive u zemlji, ali još uvek su glavni počinitelji ekstremni desničari.

Zato promjena kursa demokršćana u odnosu na islam ne izaziva preveliko čuđenje. Tako parlamentarni zastupnik Zelenih Robin Wagener kaže: "Izjava da islam spada u Njemačku bila je tada hrabar potez Christiana Wulffa kao predsjednika Njemačke. Pa me i ne čudi da se CDU sa svojim sadašnjim kursom udaljuje od toga.”

Predsjednik Središnjeg vijeća muslimana u Njemačkoj Aiman Mazyek je optužio njemačke demokršćane da love glasove u krajnje desnom spektru Foto: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

"Lov na desnoj margini”

Nova orijentacija demokršćana izazvala je oštru reakciju muslimanskih udruženja. Predsjednik Središnjeg vijeća muslimana u Njemačkoj Aiman Mazyek je u razgovoru za tjednik Stern optužio njemačke demokršćane da love glasove u krajnje desnom spektru, rekavši kako nije dobro da se ugledaju na Alternativu za Njemačku jer će birači onda na kraju radije birati original nego kopiju. Središnje vijeće muslimana zastupa 20.000 muslimanskih domaćinstava u Njemačkoj.

I njemačko Islamsko vijeće koje okuplja 400 džamijskih zajednica u zemlji reagira s negodovanjem: "Takve diskusije izoliraju i dovode do konfuzije”, izjavio je predsjednik ove organizacije Burhan Kesici, takođe u magazinu Stern. „O kakvim se vrijednostima ovdje radi?", upitao je on i dodao da tekst nacrta sugerira da „muslimani odbijaju vrijednosti u Njemačkoj“.

CDU tvrdi da udruženja jedva da zastupaju muslimane

Za muslimanska udruženja ovaj nacrt stranačkog programa sadrži još jednu spornu tvrdnju. Kaže se da su mnogi muslimani već desetljećima u Njemačkoj pronašli novu domovinu. „Najmanji broj njih je učlanjen u velika muslimanska udruženja. Podržavamo njemačke muslimane da se organiziraju u Njemačkoj." A glavni tajnik CDU-a Carsten Linnemann je za njemački RTL izjavio: „Ako mi ne stojimo iza naših vrijednosti, onda nas ne treba čuditi da nas oni, koji dođu kod nas, ne shvaćaju ozbiljno." On je dodao da džamije ne bi trebale biti financirane iz inozemstva te da imami ne bi trebali dolaziti iz drugih zemalja.