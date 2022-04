Novi paket rasterećenja građana

Zbog naglog rasta cijena energenata, savezna vlada odlučila se za paket pomoći građanima vrijedan više milijardi eura. Između ostalog, smanjiće se i energetski porez na gorivo u periodu od tri mjeseca. Zaposleni Nijemci, koji podliježu plaćanju poreza na dohodak, dobiće jednokratni paušalni iznos od 300 eura bruto kao nadoknadu zbog visokih troškova energije. Dječiji dodatak će se jednokratno uvećati za 100 eura po djetetu.

Savezne pokrajine traže više novca od savezne vlade

Od juna bi, pored toga, mjesečna karta od devet eura za lokalni i regionalni prevoz trebala važiti tri mjeseca u cijeloj zemlji. Međutim, po tom pitanju još uvijek postoje nejasnoće koje se tiču finansiranja. Savezne pokrajine, koje su odgovorne za lokalni transport, prebacuju saveznoj vladi da za to ne obezbjeđuje dovoljno novca. Stoga se smatra mogućim da taj plan ne prođe u Bundesratu.

Demokršćani traže proširenje paketa olakšica

Visokorangirani političari Unije demokršćanskih stranaka (CDU/CSU) zahtijevali su od vladajuće semafor-koalicije da dodatno proširi paket pomoći. Moraju postojati olakšice i za penzionere, rekao je šef parlamentarne frakcije Unije Thorsten Frei za list "Bild". Frei je to nazvao "kapitalnom greškom vlade što je penzionere ostavila same sa brzo rastućim troškovima energije". Političar CDU-a je rekao da se to "treba korigovati u parlamentarnoj proceduri".

Potpredsjednik CDU-a Andreas Jung zahtijevao je pak da se "problem poskupljenja riješi u samom korijenu" i to, kako je istakao, "poreskim olakšicama i olakšicama na dadžbine". Prema njegovim riječima, prioritetne su mjere "koje su ionako strukturno neophodne i koje bi vrijedile na neograničeno vrijeme, kao što je smanjenje poreza na električnu energiju na evropski minimum".

fs/tagesschau/ntv

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu