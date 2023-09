Bivši bankar na čelu grčke ljevice

Stefanos Kasselakis je sve do nedavno u Grčkoj bio nepoznat. Sada je ovaj poduzetnik, koji je živio u SAD-u, postao šef lijevo radikalne Syrize koju namjerava reformirati i ponovo dovesti na vlast.

Sa Syrizom nikada nije dosadno. Otkad je karizmatični Alexis Tsipras 2008. postao šef grčke „Koalicije radikalne ljevice" ta je stranka prešla jedinstveni put – obilježen pobjedama, porazima i podjelama. Syiriza je prva i do sada jedina lijevo radikalna stranka koja je bila na vlasti u nekoj europskoj zemlji: od 2015. do 2019. Istina, usred duboke dužničke krize u Grčkoj i u koaliciji s desno populističkim Neovisnim Grcima (ANEL).

Nakon što je Syriza doživjela dramatičan poraz na parlamentarnim izborima u junu ove godine – pala je s 31 na 17 posto – i Tsipras podnio ostavku, stranka je bila u stanju šoka i činilo se kao da je paralizirana. Za Tsiprasovog nasljednika kandidirala su se četiri poznata člana stranke. Najviše izgleda davalo se Efi Achtsioglou, 38 godina staroj bivšoj ministrici rada.

Peti kandidat

A onda se kao grom iz vedra neba pojavio i peti kandidat: Stefanos Kasselakis, nepoznat široj javnosti, star 35 godina, poduzetnik, Grk iz dijaspore koji je do prije nekoliko tjedana živio u SAD-u i homoseksualac. On je u roku mjesec dana i nakon dva glasanja uspio osvojiti stranku. 56 posto članova Syrize u nedjelju (24.9.) je glasalo za Kasselakisa. „Danas je pobijedilo svjetlo", bile su njegove prve riječi koje je uputio okupljenim stranačkim kolegama nakon pobjede u noći s nedjelje na ponedjeljak (24./25.9.).

Kasselakis je frustriranim članovima stranke obećao da će izgraditi „široku demokratsku stranku koja će promijeniti zemlju". Izrazio je uvjerenje da može pobijediti konzervativnog premijera Kyriakosa Mitsotakisa na idućim izborima – i većina pristaša Syrize se nada da će to i ostvariti. „Stefanos, kreni, promijeni sve, dovedi nas opet na vlast", skandirali su ljudi okupljeni pred središnjicom stranke. A on im je uzvratio: „Nikada vas neću izdati."

Stefanos Kasselakis je ubrzo postao medijska zvijezda Foto: Yorgos Karahalis/AP Photo/picture alliance

Jedinstvena procedura

Kako se Kasselakis, pojavivši se niotkuda, uspio nametnuti stranci? Kao prvo, tu je izborna procedura. Svatko tko se prijavi kao član stranke može glasati u prvom krugu. To je u međuvremenu postalo uobičajeno i kod drugih grčkih stranaka. Socijaldemokrati iz PASOK-a su bili prvi koji su 2004. uveli tu praksu. Nakon toga je 2009. uslijedila konzervativna Nea Dimokratia, a Syriza je tu proceduru primijenila tek u svibnju 2022. Prošle nedjelje je glasovalo 135.000 ljudi.

Kao drugo, Alexis Tsipras je omogućio pobjedu Kasselakisa. Iako se bivši predsjednik stranke ponašao apsolutno neutralno, mnogi pristaše Syrize su bili čvrsto uvjereni da bi njihov voljeni Alexis dao prednost autsajderu Kasselakisu.

Moderna predizborna kampanja

A tu je i treći razlog: Stefanos Kasselakis predstavlja nešto novo. Za njegove birače on utjelovljuje nadu da će pobijediti Mitsotakisa i opet dovesti Syrizu na vlast. Istina, ne više kao stranku radikalne ljevice, nego stranku progresivnog centra.

I četvrto: Kasselakis je vodio vrlo modernu i učinkovitu predizbornu kampanju na društvenim mrežama. U tome su mu poprilično pomogli njegov izgled i karizma. On je mlad, visok, zgodan, njegov smiješak djeluje nevino i on gleda ljudima direktno u oči.

Osim toga, Kasselakis ima zanimljiv životopis: studirao je Međunarodne odnose i financije na uglednom američkom sveučilištu University of Pennsylvania. On se divi američkim demokratima i pomagao je kao dobrovoljac u predizbornoj kampanji Joea Bidena. Radio je u Goldman Sachsu i kasnije osnovao brodarsko poduzeće. To je biografija koja, doduše, nije baš cijenjena kod tradicionalne ljevice u Grčkoj, ali možda paše uz težnju da se Syriza pretvori u stranku progresivnog centra.

Alexis Tsipras nije želio preporučiti nijednog kandidata, ali su njegovi pristaše smatrali da podržava Kasselakisa Foto: Michalis Karagiannis/Eurokinissi/ANE Edition/IMAGO

Life Style...

Proteklih tjedana je Stefanos Kasselakis bio sveprisutan u grčkim medijima. Kao kandidat i još više kao svojevrsna zvijezda: Kasselakis pomaže u pučkoj kuhinji humanitarne organizacije Allos Anthropos u poplavljenim područjima u Kardisi. Kasselakis u izgorjeloj šumi u prefekturi Evros. Kasselakis izlazi iz gimnastičke dvorane. Kasselakis u šetnji sa svojim psom.

Medijska pomama je išla tako daleko da su u televizijske emisije čak pozivani i njegovi rođaci. Njegovi brat i otac, majka njegovog američkog životnog partnera, daljnja rodbina s Krita, čak i navodna baka koja se kasnije ispostavila kao lažna. Govorilo se o „fenomenu Kasselakis". A on je odgovarao: „Ja nisam fenomen, ja sam glas društva."

Je li grčki premijer Kyriakos Mitsotakis dobio ozbiljnu konkurenciju? Foto: Sotiris Dimitropoulos/Eurokinissi/ANE Edition/IMAGO

... i kršenje tabua

Stefanos Kasselakis je istodobno prekršio jedan tabu. S hrabrošću koja je rijetka u Grčkoj ispričao je da je homoseksualac i da u SAD-u živi u životnom partnerstvu. Nakon proglašenja izbornih rezultata Kasselakis se javno zahvalio svom partneru Tyleru McBethu.

Veći dio grčkog društva i veliki dio medija su mačistički i homofobni. To se pokazalo i prošlih tjedana. Za vrijeme stranačke predizborne kampanje u medijima i na društvenim mrežama bilo je više homofobnih napada na Kasselakisa i ružnih seksističkih napada na njegovu protukandidatkinju Efi Achtsioglou.

Izborni pobjednik sada se nalazi pred nekoliko izazova. Kasselakis mora reformirati stranku i pri tome spriječiti moguće podjele. On se mora dokazati u grčkoj politici i ne smije razočarati svoje pristaše. A osim toga ima i jedan ozbiljan problem: on je, doduše, predsjednik najveće oporbene stranke, ali do idućih parlamentarnih izbora 2027. nema mjesto, pa time ni glas u grčkom parlamentu.

Njegov prethodnik Alexis Tsipras poželio mu je kratko, ali iskreno ono što mu je potrebno za prevladavanje tih izazova: „Puno sreće."

