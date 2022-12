Nova-stara Vlada u Republici Srpskoj

U danu kada se Vladislav Vladičić, direktor Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, borio za dah da gledaocima jedne televizije objasni način kako će se ubuduće obračunavati tarife za električnu energiju, Radovan Višković preuzeo je četvorogodišnje kormilo još jedne entitetske vlade. Vladu je podržao 51 poslanik. 23 je bilo protiv, dijelom kažu i zbog teške ekonomske situacije koju su proizvele odluke prethodne vlade, takođe na čelu sa Radovanom Viškovićem.

Ista ta vlada je samo prije nekoliko mjeseci gromoglasno najavila da će svima koji budu trošili manje struje u odnosu na isti period prošle godine, računi za struju biti umanjeni za 100 odsto. Iz Elektroprivrede RS su u septembru najavili da je u izradi čak i novi softver koji će omogućiti sve ovo.

Od nule do poskupljenja

„Ako je neko u oktobru 2021. godine trošio 100 kw struje, a u oktobru 2022. godine potroši 80, biće oslobođen računa za plaćanje za taj mjesec i tako će biti u narednim mjesecima", rekao je u septembru premijer Radovan Višković, uvjeravajući da poskupljenja neće biti.

Softver nikada nije predstavljen, struja je poskupila, a tarifiraće se potrošnje do 500, od 500 do 1500 i preko 1500 kw utrošene energije. Predstavljajući novu vladu, Višković je u ekspozeu naveo da će nova vlada raditi na stvaranju ambijenta za boji život ali i da će nastojati da obuzda inflaciju.

„Pred nama je veoma nestabilan i izazovan period u kojem moramo dati odgovore u obuzdavanju inflacije“, rekao je između ostalog Višković, ističući da vladu čekaju brojni izazovi za šta su potrebni novi ljudi i nova energije. Neki od ministara to sigurno nisu, s obzirom da je nekoliko njih u sedmoj deceniji života, poput Zore Vidović, ministrice finansija i Nedeljka Čubrilovića, ministra saobraćaja i veza.

„Ovo je vlada kontinuiteta i ne očekujem ništa niti novo, ni bolje, ni lošije u odnosu na vlade koje su nas vodile prethodnih 16 godina. Dugo najavljivana i predstavljana kao ekspertska, u potpunosti je promašena teza“, kaže analitičar Velizar Antić, uz tvrdnju da je nova vlada skup i kompromis mnogo različitih interesa i koalicionih partnera SNSD-a.

Odluke sa jednog mjesta

Odluke će se kao i do sada donositi samo na jednom mjestu, smatra Antić, a novi ministri sve i da budu htjeli nešto da urade, neće biti u stanju to da sprovedu.

„Odluke se donose u centralama političkih partija koje su dobile određene resore, a konačne odluke u vezi sa svim važnijim pitanjima se neće donositi čak ni u tim strankama već će se donositi u centralnom komitetu SNSD-a“, kaže Antić.

Povećane plate prethodne vlade, dva puta je pojela inflacija tvrde ekonomisti. Ključne reforme najavljene su u oblasti ekonomije, digitalizacije, javnim preduzećima, zdravstvenoj i socijalnoj politici i demografskoj obnovi. Uopštena su to pitanja koja bi za sprovođenje trebala imati podlogu. Zbog toga će i dalje odluke donositi Milorad Dodik, kaže novinar iz Banjaluke Slobodan Popadić. Ipak, zbog političke moći koju ima i vladajuće koalicije koja djeluje sa njegovim SNSD-om, to, kaže on, ne mora nužno da bude loše, ako taj sistem saradnje bude funkcionisao.

„Međutim, ako se nastavi praksa da Dodik najavljuje šta će se desiti, a da onda svi ostali peglaju njegove zamisli, koje su često problematične i potencijalno neustavne, onda će Vlada upasti u zamku da bude još jedan Dodikov politički privjesak", kaže Popadić.

Pomilovanje

Antić podsjeća da je novu vladu odmah potresao skandal, nakon informacije da je Dado Dogan (Socijalistička partija) ministar porodice omladine i sporta, bio osuđen na godinu dana zatvora, te da je pomilovan od strane tadašnje predsjednice RS Željke Cvijanović.

„Ovim se šalje jako loša poruka narodu u Republici Srpskoj da postoje povlašćeni i diskriminisani. Ako ste u sistemu vlasti za vas ne važe ni odluke suda i možete postati čak i ministar u Vladi“, kaže Antić.

„Moram da dopunim njegovu biografiju i to odlukom o pomilovanju osuđenog lica od strane tadašnje predsjednice RS Željke Cvijanović iz 31. januara 2019. Naime, gospodin Dogan je osuđen za krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz 2019. na kaznu zatvora od jedne godine, pa je pomilovan od strane predsjednice RS. Bitno je da znamo da ćemo imati i pomilovanih ministara u Vladi RS", rekao je poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić, u Narodnoj skupštini tokom rasprave o ekspozeu.

Personalni sastav vlade u startu ne uliva povjerenje, kaže Slobodan Popadić, ipak vjeruje da ova vlada neće imati drugog izbora nego da radi.

Odluke će i dalje donositi Milorad Dodik, kažu novinari u Banjaluci

„Kako zbog ogromnih problema koji pritišću ovo društvo, tako i zbog činjenice da im je neformalni tok trajanja dvije, a ne četiri godine. Vremena za gubljenje nemaju, a javnost kroz medije je tu da im jače nego ikada diše za vratom“, zaključuje Popadić.

Nadležnost i za energetiku

Inače, priču o dvije godine trajanja mandata ove vlade, pokrenuo je Milorad Dodik odmah nakon izbora, rekavši da je Višković do sada radio dobro i da nema namjeru da ga mijenja. Niko od koalicionih partnera nije imao primjedbe, niti se o tome izjašnjavao. Zato bi zamjene moglo biti u Regulatornoj komisiji za energetiku RS. Direktor sa početka priče, koji je pokušao da objasni novi obračun struje, naišao je na javnu kritiku Dodika.

„Kako se obračunava? Jednostavno se obračunava, tako da se to podijeli sa dva, po 250 jeftine i 250 skuplje do 500 i po 150 manje i 150 više preko 500. Dakle 300 će ući u kategoriju iznad 500 kilovat sati, a do 500, svakako, dva puta 250, daju 500. I tako, svaki odnos potrošnje između manje i veće, ako je odnos 40:60, 30:70, svaki odnos se preračunava po toj formuli“, naveo je predsjednik Regulatorne komisije za energetiku RS.

Ubrzo je reagovao Miorad Dodik koji mu je poručio da se ne sramoti.

„Vlado, zar te nije sramota? Ovo je sramotno objašnjenje za javnost. Vjerujem da ni tebi nije jasno šta si rekao. Bilo bi dobro da i sebi i javnosti pojasniš šta si htio da kažeš", kategoričan je bio predsjednik Republike Srpske.