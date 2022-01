Nova šefica njemačkog profesionalnog fudbala 

„Raduje me što ću zajedno sa klubovima i sa timom DFL-a prihvatiti aktuelne i buduće izazove“, rekla je Donata Hopfen u izjavi za magazin Njemačke fudbalske lige (DFL). To udruženje profesionalnih fudbalskih klubova do sada je vodio Kristijan Zajfert, a njegova nasljednica preuzeće dužnost u januaru.

Time ova četrdesetčetvorogodišnja menadžerka postaje najmoćnija žena njemačkog profesionalnog fudbala. „Dajte toj ženi šansu, onako kako ste je dali meni. Ona je veoma dobar izbor", rekao je Zajfert u svom oproštajnom govoru. „Ona je veoma dobro umrežena, potpuno kompetentna u digitalnim i strateškim pitanjima i iskusna je menadžerka”, pohvalio je on svoju nasljednicu.

„Inovativno nadalje razvijati"

Hopfen je prva žena koja zauzima važnu poziciju u njemačkom fudbalu. Ko je ona u stvari? Nema previše podataka o njoj. Radila je kao partnerka preduzeća BCG Digital Ventures, koje realizuje digitalne poslovne modele širom svijeta. Prije toga radila je 14 godina za medijski koncern Aksel Špringer, a godine 2014. je izabrana za „medijsku ženu godine“ u Njemačkoj. Očito ima dovoljno iskustva da bi bila dorasla izazovima na novom poslu.

„Bundesliga, Druga njemačka liga kao i njihovo udruženje DLF imaju veliki ugled širom svijeta“, rekla je Hopfen. „Zadatak je da se to sačuva u kontekstu tehnoloških, društvenih, medijskih promjena u fudbalskom okruženju – a istovremeno da se inovativno nadalje razvija", rekla je ona u izjavi za sajt DFL-a.

Kristijan Zajfert: Dajte toj ženi šansu!

„U vremenu promjena ona raspolaže svim kvalitetima i sposobnošću da se nametne kako bi DFL za račun klubova obje profesionalne lige povela u uspješnu budućnost“, rekao je o njoj šef Nadzornog savjeta DFL-a Peter Peters.

Neće biti dosadno

Pohvale koje je unaprijed dobila Donata Hopfen jedva mogu biti veće. Ali i zadaci koje mora da preuzme nisu mali. Pandemija je profesionalnim klubovima njemačke prve i druge lige nanijela velike gubitke, prihodi sa međunarodnog tržišta su pali sa 250 na 180 miliona evra. A diskusije o pravilu 50+1, prema kome klubovi zadržavaju kontrolu nad većinom svojih akcija i kada veliki kapital ulaže u njih, aktuelnije su nego ikada.

Osim toga, borba za odražavanje pozicije njemačkih liga u međunarodnom fudbalu neće biti laka. A najveći zadatak će biti popravljanje odnosa sa Njemačkim fudbalskim savezom koji je u krizi.

Zajfert: „Šta Liga očekuje od Fudbalskog saveza?"

Odnos Njemačkog fudbalskog saveza i profesionalnih klubova okupljenih oko DFL-a je na najnižem mogućem nivou, rekao je Zajfert u oproštajnom obraćanju. Ovaj pedesetdvogodišnjak čak tvrdi da se radi o „nepopravljivom raskidu“. Radi se o ugovoru između dvije organizacije koji reguliše finansijske odnose i o kojem se mora iznova pregovarati. „Šta očekuje Liga od saveza? Rad sa podmlatkom mora da bude dobar. Sudijsko odjeljenje mora da funkcioniše.

Potom, stavljanje na raspolaganje igrača za reprezentaciju i Njemački kup koji organizuje Njemački fudbalski savez. Kao protivuslugu Njemački fudbalski savez smije da prodaje reprezentativce”, rekao je Zajfert. Prema njemu, to su osnovne linije za orijentaciju prilikom pregovora i zauzimanja novog kursa.

Ali to nije sve. I „projekat budućnost“ koji bi trebalo da reguliše rad sa podmlatkom u njemačkom fudbalu postao je upitan. Mada postoje naznake da bi se Njemački fudbalski savez mogao pokrenuti u dobrom pravcu, on mora još mnogo toga da uradi. Navodno, baza ne želi reforme.

Vacke: „Ja ću je podržati“

Sve u svemu, Donatu Hopfen od ponedeljka čeka mnogo posla. Stoga je logično da je ona već nedeljama vodila diskretne razgovore i da ju je njen prethodnik Zajfert uvodio u posao. Jedan od njenih bliskih saradnika biće i šef Borusije iz Dortmunda Hans-Joahim Vacke. Od februara će on biti šef Nadzornog saveta DFL-a.

Njemačka fudbalska liga: Veliki biznis i veliki problemi

„To je bio pozitivan razgovor, imam puno povjerenje u nju”, rekao je Vacke poslije razgovora sa Donatom Hopfen. „Podržaću je i neću se miješati u operativne poslove, već ću učestvovati u razradi strategije za Ligu“.

Njen moto je – „Ne može" ne postoji

Četrdesetčetvorogodišnja majka blizanaca neće imati lak zadatak, to može da potvrdi i njen prethodnik Zajfert, koji je prije 17 godina imao težak početak. A sada ovaj pedesetdvogodišnji menadžer može da se osvrne na uspješno obavljen posao. U njegovo vrijeme su prihodi od televizijskih prava po sezoni porasli sa 400 miliona na više od jedne milijarde evra.

„I ja sam prošao kroz jednu genezu, tako će biti i sa Donatom Hofman. Volio bih da klubovi pođu tim putem. Čak i ako na početku nešto zaškripi – ni u prošlosti nije sve bilo zlatno", kaže Zajfert.

