Nova šansa za energetski koncern Wintershall Dea

Dugi niz godina je Wintershall Dea bio na glasu kao najvažniji partner ruskog energetskog koncerna Gazproma u Njemačkoj, a time i najvažniji partner ruske vlade odnosno Vladimira Putina. BASF-ova firma kćer je kod Rusa kupovala jeftini plin za njemačku industriju, a zauzvrat radila na promociji dobrih rusko-njemačkih odnosa.

Njemačka kompanija je sve do kraja održavala kontakt s Putinovim režimom, godinama je ulagala puno novca u Rusiji sklon PR, koji je na koncu konca jednim dijelom rezultirao i njemačkom naivnom ovisnošću o Gazpromu.

No, s ruskom agresijom na Ukrajinu "pala” je odluka i o toj vrsti poslovnih odnosa. Njemačka više ne ovisi o ruskim energentima, a Wintershall Dea mora redefinirati svoje poslovanje. Biznis s Rusijom je stvar prošlosti. “Neodrživ je nastavak našeg poslovanja u Rusiji“, to je u siječnju objavio šef Uprave Wintershall Dea, Mario Mehren.

Argentina kao ključna zemlja

Jedna od ključnih regija u kojima se Wintershall pokušava poslovno preorijentirati je Argentina. "Wintershall Dea je jedan od najvažnijih proizvođača plina u toj zemlji“, to je na upit DW-a potvrdio glasnogovornik te kompanije Frank Meyer. Primarni cilj Argentine je, kako kaže, u prvoj fazi postati neovisna o uvozu energenata – a onda se kasnije etablirati kao izvoznik energije na svjetskom tržištu. U ovom trenutku Argentina se pozicionirala kao važan regionalni opskrbljivač energijom, cilj je globalno širenje poslovanja.

“Neodrživ je nastavak našeg poslovanja u Rusiji“, to je u siječnju objavio šef Uprave Wintershall Dea, Mario Mehren. Foto: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa/picture alliance

"U iduće četiri godine planiramo uložiti i do 450 milijuna eura u naše projekte na Ognjenoj zemlji i u Neuquénu", dodaje Meyer. Područje oko Neuquéna, u kojem se želi pojačano eksploatirati energente, naziva se Vaca Muerte (Mrtva krava). Drugim riječima, to područje bi trebalo pomoći Argentini da postane energetski autonomna zemlja – i onda se nakon toga može izvoziti plin, kaže Meyer. Možda i u Europu, a ako to ne uspije, argentinska ponuda barem može pomoći u tome da se na srednji rok relaksira situacija na svjetskom tržištu, napominje glasnogovornik njemačke tvrtke.

"Fénix" iz Ognjene zemlje

Jedan od trenutno najvažnijih projekata za budućnost je, po navodima iz njemačke kompanije, razvoj plinskog offshore-polja „Fénix" pred obalama Ognjene zemlje. Fénix je dio najjužnije svjetske koncesije za eksploataciju plina CMA-1 (Cuenca Marina Austral 1), čija ukupna proizvodnja aktualno pokriva oko 15 posto argentinskih potreba za zemnim plinom. Wintershall Dea u tom projektu ima suvlasnički udio od 37,5 posto. S planiranom budućom proizvodnjom od 10 milijuna kubika plina dnevno, Fénix bi od početka 2025. trebao isporučivati značajne količine plina, i to na rok od više od 15 godine.

Wintershall Dea pritom profitira od dugogodišnjeg iskustva poslovanja u toj južnoameričkoj državi. "Argentina je za nas jedna od ključnih zemalja”, kaže Meyer. Argentina bi srednjoročno trebala doprinijeti umjerenom rastu poslovanja, a već sad se, po navodima iz kompanije, ispituje postoje li uz postojeće projekte i druge mogućnosti rasta.

Jedna od ključnih regija u kojima se Wintershall pokušava poslovno preorijentirati je Argentina Foto: Swen Pförtner/dpa/pitcuture-alliance

Šansa za obje strane

Intenzivnija suradnja za obje strane nudi dobre perspektive, mišljenja je njemački gospodarski konzultant Carl Moses. On živi i radi u Buenos Airesu i u razgovoru za DW kaže: "Loši gospodarsko-politički okviri već godinama koče investicije, i to u toj mjeri da se Argentina ne može sama u dovoljnoj mjeri opskrbljivati energijom, već mora umjesto toga uvoziti skupi ukapljeni plin (LNG) i to u velikom stilu."

Vlada, dodaje on, strogo regulira tržište energenata, između ostaloga država definira i cijene. No, vlada je u posljednje vrijeme ipak izašla u susret proizvođačima energije po pitanju djelomične relaksacije deviznih ograničenja, odnosno kod definiranja cijena, napominje Moses.

"Što se tiče kvalitete i količine plina iz škriljevca, Argentina bi bez sumnje mogla biti tehnički u stanju da na svjetskom LNG-tržištu bude podjednako značajan igrač kao na primjer SAD”, uvjeren je naš sugovornik.

Potrebne reforme

Emilio Apud iz Zaklade Libertad y Progresso u Buenos Airesu ima stanovito iskustvo što se tiče politike i poduzeća, te na temelju toga nakon izbora u ovoj godini zahtijeva nove inicijative u Argentini: "Buduća vlada će dobiti priliku da provede duboke strukturne reforme, uključujući i monetarnu reform, kako bi trajno i vjerodostojno liberalizirala devizne tečajeve i tok kapitala, s ciljem stjecanja povjerenja u pravnu sigurnost u zemlju, što bi onda i omogućilo privlačenje investicije u tom obujmu.”

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu