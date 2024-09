Nogomet: novi kladioničarski skandal u Njemačkoj?

Od studenog 2022. godine, 17 utakmica odigranih u Njemačkoj je, kako se sumnja, bilo manipulirano. Savezni ured za borbu protiv kriminala (BKA), odnosno njegovo pokrajinski pandani, te Njemački nogometni savez (DFB) u međuvremenu su pokrenuli istragu.

Moguće je naime da je nekoliko partija odigranih u 3. nogometnoj ligi, u dvije njemačke regionalne lige (4. rang natjecanja), te u nekoliko „Oberliga" (5. njemačka nogometna liga) bilo manipulirano s ciljem izvlačenja profita na kladionicama. Ovisno o tijeku istražnih postupaka, moguće je da se (u slučaju da se sumnje potvrde) uključi i Savezno državno odvjetništvo.

Kako je izgledala (moguća) manipulacija?

nte Šapina (d.) na suđenju u Bochumu sa svojim tadašnjim odvjetnikom Stefanom Conenom (snimljeno 21.3.2011.) Foto: picture alliance/dpa

U tih ukupno 17 utakmica je, kako se navodi, registrirano više „upadljivih" sudačkih odluka, odnosno jasnih grešaka koje su napravili djelitelji pravde na terenu. Osim toga uočeno je i nekoliko katastrofalnih grešaka nogometnih vratara te obrambenih igrača. DFB za sada još ne raspolaže dovoljno čvrstim spoznajama koje bi mogle potkrijepiti sumnju u manipulacije.

„Mi smo već u kontaktu s nadležnim institucijama i našim partnerom zaduženim za nadzor natjecanja, Genius Sports. S obzirom na to da je istraga u tijeku, DFB se o tome ne može detaljnije očitovati", potvrđeno je iz Nogometnog saveza SR Njemačke.

Sumnja se da su informacije o očekivanim rezultatima tih partija bile prodavane na Darknetu. Moguće je da su zahvaljujući tim informacijama ostvareni visoki dobici od klađenja. Kronika razgovora vođenih između aktere koji su navodno bili uključeni u te procese dokazuju, kako se tvrdi, da se radilo o kriminalnim aktivnostima. O kojim se točno susretima radilo? Ti podaci za sada nisu javno objavljeni, kako se ne bi ugrozilo tijek istražnog postupka.

Što kažu njemački zakoni?

Prijevara u sportskom klađenju je od 2018. kazneno djelo. Sve ono što se tiče "manipulacija u profesionalnim natjecanjima" regulirano je Kaznenim zakonom (Strafgesetzbuch, §265d).

Osim toga, na temelju Državnog ugovora o igrama na sreću iz 2021. godine u Njemačkoj je zabranjeno klađenje na utakmice koje se igraju u amaterskim ligama, odnosno amaterske susrete.

Zašto se onda ipak kladi na amaterske utakmice?

Inozemne kladionice smiju u svojoj ponudi i dalje imati i amaterske (njemačke) susrete, njih ionako ne obuhvaća njemačko nacionalno zakonodavstvo. Često oni nude i takozvane „LiveBet" opcije, što znači da se korisnici tijekom utakmice mogu kladiti na to koliko će golova biti postignuti, koliko će biti kornera, crvenih ili žutih kartona. Podaci na temelju kojih kladionice definiraju svoje kvote (i kontinuirano prilagođavaju tijekom utakmice) prikupljaju od skauta, koji se nalaze na licu mjesta, koji s tribina prate utakmice, te uz pomoć pametnih telefona snimaju ključne podatke i šalju kladionicama.

Neki njemački klubovi iz amaterskog sektora tijekom prošlog tjedna su na svojim utakmicama otkrili takve skaute, te su ih doslovno izbacili kako ne bi mogli dalje pratiti tijek susreta. Nakon što su skauti napustili nogometno igralište, odnosno tribine, na internetu se više nije moglo uživo kladiti na te susrete jer kladionice više nisu imale podatke o tome što se događa na licu mjesta.

Što je Sportradar?

To je firma čije su dionice od 2021. izlistane na američkoj burzi Nasdaq. Sportradar također nudi usluge „data scoutinga". Ti podaci se na jednoj strani koriste za analizu utakmica i izradu odgovarajućih statistika. A s druge strane ovaj tehnološki koncern u ponudi ima i takozvane "Integrity Services", a to su usluge koje pružaju sportskim savezima –adi se, pojednostavljeno govoreći, o besplatnom nadzoru tržišta kladionica, kako bi se detektiralo moguće manipulacije. Taj servis koriste između ostaloga i Njemačka nogometna liga (DFL) kao udruženje profesionalnih klubova, odnosno Europska nogometna federacija (UEFA).

Pritom valja napomenuti da se podaci tzv. "Integrity Services” prodaju i kladionicama, koje ih koriste u kreiranju "LiveBet” ponude. Koristi li Sportradar po pitanju utakmica iz amaterskog sektora i usluge data scoutinga, odnosno da li angažira skaute? U intervjuu za bavarski javni RTV-servis BR tvrtka nije odgovorila na to pitanje. Samo je pismeno priopćeno kako se na tržištu nudi podatke, odnosno da se kladionice ugovorima obvezuje na to da se pridržavaju zakona one zemlje u kojoj se igraju ti susreti.

Je li ranije bilo kladioničarskih skandala u Njemačkoj?

U sezoni 1970./1971. dogodio se takozvani „Bundesliga-skandal". On je otkriven u lipnju 1971. Radilo se o ukupno 18 utakmica u kojima je padala odluka o tome tko će ostati u ligi, a tko ispasti u niži razred. Profesionalni igrači su doslovno bili „kupljeni", radilo se o mitu u velikom stilu. Epilog afere: 52 igrača, dva trenera i šestero klupskih dužnosnika je sankcionirano novčanom kaznom, odnosno dobilo zabranu bavljenja nogometnim poslom, neki na ograničeno vrijeme, a neki i doživotno. Arminia Bielefeld i Kickers Offenbach su kažnjeni oduzimanjem licence za natjecanje u Bundesligi.

...kladiti se može i na utakmice u nižim nogometnim razredima, ovdje vidimo scenu iz utakmice Oberlige (5. liga) Rheinland-Pfalz/Saar između FV Eppelborna i FC Rot-Weiß Koblenza u aktualnoj sezoni... Foto: Fußball-News Saarland/picture alliance

2005. se tadašnji sudac s DFB-om licencom Robert Hoyzer našao u epicentru novog velikog skandala. Hoyzer je priznao da je manipulirao utakmice 2. lige, regionalne lige (Regionalliga) i DFB-Pokala (Njemački kup) tako da one završe željenim rezultatom. On je doživotno izbačen iz nogometa, te je osuđen na dvogodišnju zatvorsku kaznu zbog udruživanje u kriminalnu skupinu s ciljem prijevare. Dva druga suca, među njima i Felix Zwayer, koji je još uvijek aktivan u Bundesligi, suspendirani su na nekoliko mjeseci.

Novi veliki skandal je 2009. razotkrilo Državno odvjetništvo u Bochumu. U devet europskih zemalja je bilo manipulirano više od 200 nogometnih utakmica, od toga su 32 meča bila odigrana u Njemačkoj. Glavni akteri manipulacije su bila hrvatska braća,Ante i Milan Šapina, koji su tada živjeli u Berlinu. Ante Šapina je njemačkoj publici bio poznat od ranije, kao jedan od aktera „afere Hoyzer", zbog koje je u zavoru „odležao" dvije godine. Nakon skandala otkrivenog 2009., on je na suđenju u Bochumu kažnjen novom zatvorskom kaznom –vaj put u trajanju od pet godina.

Pratite nas i na Facebooku , preko "X" , na Youtubeu , kao i na Instagramu