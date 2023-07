Noćna mora umjesto odmora iz snova

On je jedan od junaka u pozadini u ovim teškim danima. Anastasios Konstantaros pomaže u zbrinjavanju turista u sportskoj dvorani u gradu Rodosu. Oni su u bijegu od vatrene stihije završili ovdje. Konstantaros, koji inače ima mali obrt za vožnju turista barkama, jedan je od brojnih pomagača. „Mi već tri dana ne spavamo, gotovo svi ovdje", kaže on i to s osmijehom.

Dragovoljni pomagači donose hranu, pripremaju madrace za spavanje – i nastoje koliko god je to moguće pomoći turistima. Grit Wicher iz njemačkog Zwickaua ne može zaboraviti što je doživjela proteklih dana. „Mi smo vidjeli tu vatru", kaže ona, a šok joj se još vidi na licu. Ne mogu se tamo vratiti, kaže ona, „ni blizu tamo prići". I dodaje: "To je strašno."

„Nema ničega"

Dva dana nakon dolaska, priča njezin partner Jörg Heinzig, dobili su dojam da bi se godišnji odmor iz snova, kojem su se nadali, mogao pretvoriti u noćnu moru. „U petak navečer je po nama padao pepeo", pripovijeda Heinzig. Od tada su živjeli sa strahom. „Što će se dogoditi?" Kao i svi turisti koji su smješteni u sportskoj dvorani i Heinzig želi samo što prije napustiti Rodos. „Želim kući, i to što je brže moguće."

Vatrena stihija pustoši Rodos Foto: Turkish Ministry of Agriculture and Forestry/REUTERS

Odlazimo u zračnu luku Rodos. Ovdje su se turistice i turisti, koji su zbog požara ostali bez smještaja, smjestili po podu hale. Jedan od njih je Mario Wiese iz Austrije koji ima dojam da su ih organizatori putovanja ostavili na cjedilu. „Ovdje ležimo već dva dana. Nema ni pokrivača, ničega." Ima i djece, „za njih je potrebno mlijeko ili bilo što drugo. Ali nema ničega".

Dok to govori ovom muškarcu naviru suze na oči. Kaže da nema nikakvih informacija hoće li moći letjeti kući. „O svemu se čovjek mora sam brinuti", kaže ovaj Austrijanac vidno očajan.

Kritika organizatora putovanja

I u sportskoj dvorani u gradu Rodosu čuje se puno kritika na račun organizatora putovanja. Grit Wicher je dobila informaciju da putovati nazad ne može besplatno. Trebala bi platiti 144 eura pristojbe za promjenu leta, kako bi već 27. srpnja mogla letjeti kući. „Ja to ne razumijem", kaže ona, i ne može više govoriti jer joj suze naviru na oči.

Turistima koji su očito na rubu živačanog sloma pomažu jedino domaći dragovoljni pomagači. „Grci su nam stvarno super pomogli", kaže ona. To je stvarno zadivljujuće, dodaje ona, i jako je „dirnuta njihovom ljudskošću".

Grčka gostoljubivost i u nevolji

Utjehu i pomoć turistima nude domaći stanovnici, upravo oni od kojih su mnogi izgubili puno više od godišnjeg odmora ili kofera. Požar koji i dalje bjesni u unutrašnjosti otoka i jučer je uništavao kuće i automobile. A gotovo sve domaće stanovnike pogađa izostanak prihoda od turizma.

Unatoč tomu, kaže pomagač Anastasios Konstantaros, za njega je po sebi razumljivo da pomogne drugima. „Mi o tomu ne razmišljamo, mi smo po naravi stvarno takvi. Mi Grci smo gostoljubivi i mislim da to i sada dokazujemo."

aj/ARD

