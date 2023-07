Njemice suvereno pobijedile – pravi izazovi tek slijede

U prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u nogometu za žene njemačka reprezentacija je pobijedila Maroko sa 6:0. Pobjeda ni u jednom trenutku nije bila upitna. No za Njemice pravi izazovi tek dolaze.

Bila je to vrlo upečatljiva demonstracija moći: njemačka ženska nogometna reprezentacija je u svojoj prvoj utakmici u Melbourneu u Australiji suvereno pobijedila protivnice iz Maroka sa 6:0. Njemice su dominirale cijelu utakmicu, Marokanke su jedva u nekoliko navrata uspjele preći na protivničku polovicu terena.

Koliko je pritisak Njemica bio jak pokazuje i činjenica da su Marokanke zabile čak dva autogola – u pokušajima blokade napada njemačkog tima. Ponovo je glavnu ulogu u njemačkom timu imala napadačica i kapetanica Alexandra Popp. I u ovom susretu ona je bila uspješna s dva pogotka.

Hanane Ait El Haj hvata se za glavu nakon autogola Foto: James Ross/Imago Images

Velike ambicije

Njemice su dakle dobro ušle u turnir koji se ove godine održava u Australiji i Novom Zelandu, ali izabranice Maroka ionako nisu predstavljale pravi test. Dok je za Maroko to bilo prvo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu i uopće prvo natjecanje jednog tima iz neke arapske zemlje na ovakvom natjecanju, Njemice imaju bogatu tradiciju na velikim turnirima i velike ambicije.

Dosada su dva puta bile svjetske i šest puta europske prvakinje, a na europskom prvenstvu prošle godine igrale su u finalu i tek u produžetku izgubile od Engleske 2:1. Ove godine one su među favoritkinjama, uz reprezentacije Engleske, SAD-a, Brazila, Francuske i Španjolske. Prije nego odmjere snage s nekim od tih timova, izabranice trenerice Martine Voss-Tecklenburg međutim moraju još igrati u svojoj grupi G protiv Kolumbije i Južne Koreje.

Još uvijek u sjeni muškog nogometa

Unatoč svim tim uspjesima, ženski nogomet u Njemačkoj je još uvijek u sjeni muškog, mnogi ga i u samom nogometnom svijetu doživljavaju kao nešto simpatično i zgodno, ali ne i kao „pravi nogomet".

Unatoč svim tim uspjesima, ženski nogomet u Njemačkoj je još uvijek u sjeni "pravog nogometa" Foto: William West/AFP/Getty Images

To kritizira i bivša reprezentativka Simone Laudehr, koja smatra da unatoč trenutnom procvatu u recepciji i vrednovanju ženskog nogometa Njemačka zaostaje za nekim drugim zemljama. „U prošlosti smo imali puno uspjeha. Ali mislim da je puno ranije trebalo početi s poticanjem promjena, poput poticanja marketinga ili uvođenja licencne lige", rekla je svjetska prvakinja iz 2007. u intervjuu za minhenski Merkur.

Za usporedbu Laudehr navodi englesku „Women's Super League", ženski ekvivalent muške Premier lige. U Engleskoj su za kratko vrijeme „napravili puno više od ženskog nogometa nego mi". Slična je situacija i u Francuskoj ili Španjolskoj. Njemačka zaostaje u razvoju i sada pokušava „brzo sustići" druge zemlje.

Laudher naglašava da je za stvarnu transformaciju potrebno promijeniti i sustav financiranja ženskog nogometa. Odgovorni bi trebali „shvatiti da uspjeh mora biti drugačije nagrađen". Tim mora dugoročno imati koristi od svog uspjeha. A kakva je sada situacija? „Što ako dođu do polufinala ili finala - ili čak i pobijede? Pa, što onda dobiju? Smiješnih 250.000 eura i stisak ruke", kaže Laudher.

Nogomet je „stran ženskoj prirodi"

Za razliku od DDR-a, ženama je u Zapadnoj Njemačkoj dugo bilo zabranjeno igrati nogomet. 1955. je Njemački nogometni savez (DFB) objavio da je „borbeni sport" nogomet „u suštini stran" ženskoj prirodi i da će „tijelo i duša neizbježno pretrpjeti štetu" u borbi za loptu.

Zabrana je ukinuta tek 15 godina kasnije jer se DFB bojao da bi žene mogle osnovati vlastiti savez. Prvu službenu međunarodnu utakmicu pod okriljem DFB-a žene su odigrale tek 1982., a onda je prošlo još sedam godina dok su se uspjele kvalificirati za europsko prvenstvo.

No od tada njemačka ženska nogometna reprezentacija neumoljivo kroči putem uspjeha: između 1995. i 2013. su šest puta bile europske prvakinje, 2003. i 2007. su bile svjetske prvakinje, a 2016. su osvojile zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

Njemačka ženska nogometna reprezentacija druga je najuspješnija u svijetu nakon reprezentacije SAD-a. Osim toga, Njemačka je dosad jedina zemlja na svijetu koja je postala svjetski i europski prvak u nogometu i za žene i za muškarce.

Da li je nogomet doista stran ženskoj prirodi? Foto: William West/AFP/Getty Images

Unatoč tim uspjesima, njemačka publika dugo nije bila zainteresirana za ženski nogomet. No to se jako promijenilo u posljednjih nekoliko godina. Finale, koje je Njemačka izgubila od domaćina Engleske, pratilo je gotovo 18 milijuna televizijskih gledatelja. Bilo je to nešto više nego u posljednjoj utakmici pretkola muške reprezentacije protiv Kostarike na Svjetskom prvenstvu u Kataru (17,495 milijuna), a znatno više nego u finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Francuske (13,86).

U međuvremenu se dosta toga promijenilo i kada je riječ o premijama. Tako će ove godine, ako postanu prvakinje, njemačke nogometašice dobiti po 270.000 eura - prije četiri godine nagrada je iznosila 65.000 eura. Kada su prvi put osvojile Europsko prvenstvo 1989. DFB je svakoj igračici kao nagradu poklonio samo servis za kavu.

