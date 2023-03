Njemački tenkovi stižu Ukrajini

Do kraja mjeseca će Njemačka Ukrajini poslati obećane tenkove Leopard i oklopna vozila Marder, izjavio je čelnik posebnog stožera za Ukrajinu, brigadni general Christian Freuding. Isto tako je uvjeren: „To će ukrajinskim oružanim snagama omogućiti ponovno preuzimanje inicijative.“ Oružje i streljivo kako iz Njemačke, tako i iz drugih zapadnih zemalja će po njegovom stručnom mišljenju bitno utjecati na zbivanja na bojišnici: „To će već biti nešto drugo.“

Iako je teško doći do nepristranih izvješća s bojišta, sve govori kako je stanje teško – za obje strane. Još od jeseni nema većih promjena kod linije bojišnice, unatoč golemim pojačanjima ruskih snaga i ogorčenoj borbi Ukrajinaca, osobito oko Bahmuta. Dolazi li to zapadno oružje prekasno?

Njemački general u razgovoru za postaju ARD kaže da nije tako. Borbe za Bahmut su žestoke, ali ukrajinska strana će posve sigurno krenuti u protunapad. „To se neće dogoditi 2. travnja u 8 sati ujutro“, dakle čim Ukrajinci dobiju novo oružje. Svi ti sustavi tek trebaju naći svoje pravo mjesto u strategiji Ukrajinaca i „zato ne očekujemo inicijativu u sljedećim danima, nego u sljedećim mjesecima“, kaže general Freuding.

Radije obuka nego spavanje

Ovaj njemački general je i sam u devedesetima postao časnik nakon tenkovske obuke u Munsteru, dakle u istoj vojarni gdje se proteklih tjedana provodila obuka ukrajinskih vojnika u baratanju oklopnim vozilima Marder i tenkovima Leopard. I on ih je posjetio za vrijeme obuke i bio je iskreno impresioniran. „Oni imaju takvu želju za znanjem i volju za učenjem da je to za nas začuđujuće, izvanredno i izrazito impresivno", kaže 51-godišnji njemački časnik. I nakon čitavog tjedna obuke, Ukrajinci su željeli nastaviti vježbe i nakon što je zapravo bilo vrijeme za spavanje u 22 sata.

Ukrajinski vojnici na obuci u Muensteru Foto: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

Ali i general naglašava kako se ne može sve naučiti u samo šest tjedana obuke, a upozorava i kako se ne smiju podcijeniti ruske snage. I kada je riječ o ljudima i kod opreme, Moskva ima golemi potencijal mobilizacije. No na pitanje hoće li Ukrajinci pobijediti u ovom ratu, general je odgovorio vrlo kratko: „Da".

Isto se može čuti i od njemačkog ministra obrane Pistoriusa, makar je kancelar Scholz oprezniji: on tek govori kako „Ukrajina mora opstati“, a Putinov rat mora propasti. No i njemački general upozorava kako to ovisi i o prijateljima Ukrajine na Zapadu. „Mi činimo sve da ih izvježbamo, opremimo i podržimo da bi onda moglo doći do uspješnog okončanja“, kaže Freuding. A iako je i Ukrajina imala oružja i opreme, teško da bi opstala nakon godinu dana rata bez pomoći sa Zapada, tu je njemački general uvjeren.

Bez naše pomoći neće ići

Kao što je obećala, Njemačka će Ukrajini osim ovih tenkova i oklopnih vozila isporučiti još jedan sustav protuzračne obrane IRIS-T, a tijekom travnja i jedan sustav američkog Patriota. Kad je riječ o borbenim zrakoplovima, Freudig kaže kako to za Njemačku „još nije pitanje“. Slovačka i Poljska su najavile isporuku aviona Mig-29 s kojima ukrajinski piloti svakako imaju iskustva. Njemačka je zapravo naslijedila eskadrilu od 24 Mig-ova 29 iz arsenala bivše Istočne Njemačke, ali još početkom 2000-tih su prodani Poljskoj za simboličan iznos od 1 eura za svaki od 22 aviona tog tipa.

No njemački general upozorava i kako to najvjerojatnije neće biti kraj vojne pomoći Ukrajini. Posve je očito daPutin u Kremlju slijedi strategiju „dugog daha" i da je uvjeren da može duže voditi rat nego Ukrajinci. „Sad se radi o tome da mu pokažemo kako nema pravo. A tu smo onda svi mi dužni nastaviti pomagati Ukrajini."

Anna Engelke, NDR i Kai Küstner, ARD

