Njemački strojevi za rusku vojnu industriju

U ratu protiv Ukrajine Rusiji je potrebno sve više oružja. Ruski predsjednik Vladimir Putinje zato veliki dio industrije prebacio na ratnu proizvodnju. Sva raspoloživa poduzeća moraju proizvoditi vojnu opremu, streljivo ili rezervne dijelove za oružje. S obzirom na to da je zbog sankcija zabranjen uvoz sredstava koja se mogu koristiti i u vojne svrhe, Rusijapokušava što je više moguće stvari proizvoditi u vlastitoj zemlji. Pritom važnu ulogu igraju proizvodi njemačke strojarske industrije, pokazalo je istraživanje SWR-a (Südwestrundfunk).

Rusija uvozi njemačke strojeve

Prema ruskim carinskim dokumentima, do kojih je došao SWR, do kraja prosinca 2023. je u Rusiju isporučeno više od 300 strojeva njemačkih proizvođača. Kod većine se radi o velikim industrijskim strojevima ili takozvanim CNC-strojevima. Ti strojevi kojima upravljaju kompjutori mogu potpuno automatski primjerice rezati čelik, savijati limove ili zavarivati metalne dijelove. Proizvodnja dijelova automobila ili zrakoplova ili pak streljiva gotovo nezamisliva je bez takvih strojeva.

Olena Yurchenko iz Economic Security Council of Ukraine već odavno istražuje na tu temu i upozorava da 80 posto CNC-strojeva u Rusiji danas radi u proizvodnji oružja i opreme za vojsku. „CNC-strojevima kojima upravlja kompjutor možete puno brže i preciznije proizvoditi što je osobito važno na području oružja. Tako možete proizvesti još ubojitije oružje. A Njemačka je vodeća u svijetu kod proizvodnje takvih strojeva s udjelom u Rusiji od oko 30 posto."

Kooperanti za rusku vojsku

Njemačke strojeve koriste brojni kooperanti u ruskoj proizvodnji oružja, do je SWR uspio dokazati na temelju fotografskih i video-snimaka. Ruska poduzeća Parsek, Kamaz, NIR ili Industrial Solutions isporučuju ruskoj vojsci motore i dijelove za zrakoplove i rakete. U svim tim poduzećima koriste njemačke strojeve. Prema ruskim carinskim podacima do kraja 2023. su isporučivani dodatni strojevi.

SWR je uspio identificirati više od 30 njemačkih proizvođača čiji strojevi su prošle godine uvezeni u Rusiju, mnogi od njih imaju sjedište u Baden-Württembergu na jugozapadu Njemačke, tradicionalnom staništu strojarske industrije. Oko dvije trećine tih strojeva je u Rusiju uvezeno preko Turske. Turski posrednici koji su uključeni u tu trgovinu imaju, prema istraživanju SWR-a, izravne veze s Rusijom, neke su čak osnovali ruski poduzetnici.

Njemačke strojeve koriste brojni kooperanti u ruskoj proizvodnji oružja tvrdi SWR Foto: picture-alliance/ZB/J. Büttner

Unosno za sve koji u tomu sudjeluju

Stručnjak za sankcije Benjamin Hilgenstock iz Kyiv School of Economics zahtijeva bolje kontrole kod tih strojeva: „Zaobilaženje sankcija je izuzetno unosno. Najčešće će se naći netko u nekoj trećoj zemlji koji će se potruditi oko toga i koji će za to biti jako dobro nagrađen." Ali zaobilaženje sankcija se može dramatično spriječiti, kaže Hilgenstock. „Na kraju krajeva moramo doći do točke da vlasti jasno daju na znanje da kontrole izvoza moraju biti provedene, da je za vjerodostojnost režima sankcija presudno da u tomu sudjeluje privatno poduzetništvo."

Proizvođači optužuju posrednike

Kršenje sankcija bi već bilo ako bi njemački proizvođač znao da ti strojevi trebaju biti isporučeni u Rusiju, recimo preko Turske. Na upit SWR-a njemački strojari kažu da se oni uvijek pridržavaju propisa o sankcijama. Oni ne mogu objasniti kako su njihovi strojevi dospjeli u Rusiju – očito su turski posrednici prekršili odredbe iz ugovora, bez znanja njemačkih proizvođača, kažu oni. To je teško provjeriti.

Ukrajinska stručnjakinja za sankcije Olena Yurchenko smatra da Europska unija mora djelovati. „Potrebna nam je hitno politička volja na europskoj razini da se odredbe o sankcijama pooštri – primjerice ako tvrtke-kćeri europskih poduzeća sudjeluju u trgovanju s Rusijom. Sankcije moramo tako pooštriti kao u bankovnom sektoru, to bi pomoglo."

U središtu pozornosti tvrtke s jugozapada Njemačke

Tvrtka Walter Maschinenbau iz Tübingena navodi se u ruskim carinskim dokumentima u 2023. godini jedanaest puta. Takve isporuke se, prema istraživanju SWR-a, možda odvijaju do danas. Kod ruskog veletrgovca trenutno se nudi potpuno novi stroj tvrtke Walter izgrađen 2024. godine.

Osim toga velik broj Walterovih strojeva koristi rusko poduzeće NIR JSC. To poduzeće, po navodima ukrajinskih sigurnosnih snaga, isporučuje ruskoj vojsci motore za zrakoplove i rakete. Tvrtka Walter nije odgovorila ni na jedna od više upita SWR-a.

Njemački strojari kažu da se oni uvijek pridržavaju propisa o sankcijama Foto: United Aircraft Corporation/TASS/dpa/picture alliance

Ruska web-stranica s podacima za kontakt

Strojarsko poduzeće Vollmer iz Biberacha trenutno ima aktivnu rusku web-stranicu s podacima o partnerima za servis i održavanje. Prema ruskoj carinskoj dokumentaciji prošle godine su u Rusiju uvezena četiri velika stroja tvrtke Vollmer, svaki težak više tona. Na više upita koje je SWR uputio tvrtki Vollmer nije bilo odgovora.

Sedam isporuka proizvoda tvrtke Fein GmbH iz Schwäbisch-Gmünda otišlo je u Rusiju, osim toga ova tvrtka i dalje ima aktivnu web-stranicu za Rusiju sa servisom i shopom. Na konkretna pitanja SWR-a tvrtka nije odgovorila, samo je priopćila „da mi od strane C. & E. Fein GmbH poduzimamo sve mjere za pridržavanje propisa o sankcijama. Molimo za razumijevanje da ne možemo dati daljnje informacije."

"Made in Germany" omogućuje proizvodnju oružja

Na video-snimkama je SWR uspio identificirati kod više ruskih poduzeća, koja rade za rusku vojsku, strojeve tvrtke Heller iz Nürtingena, među ostalim kod Parseka i Kamaza. Oba ta poduzeća su uključena u rusku industriju oružja.

Tvrtka Heller je na upit odgovorila da se pridržava svih propisa o sankcijama i da ne može objasniti kojim putem su prošle godine njihovi strojevi isporučeni u Rusiju. I tu su, po istraživanju SWR-a, bili uključeni turski posrednici.

SWR je identificirao još njemačkih proizvođača strojeva čije proizvode koriste ruski kooperanti vojne industrije. Savez njemačkih strojara je s tim u vezi priopćio: „Polazimo od toga da se proizvođači strojeva i postrojenja pridržavaju propisa o sankcijama i zakona. Poduzeća ili posrednici koji se ne pridržavaju zakonskih propisa koji vrijede za njih, čine kazneno djelo. Obustavu isporuka u Tursku mi odbijamo."

Stručnjak smatra da proizvođači moraju djelovati

Stručnjak za sankcije Hilgenstock iz Kyiv School of Economics pretpostavlja da njemačke tvrtke nisu uvijek informirane o tomu da njihovi proizvodi dospijevaju u Rusiju. „Ali one bi mogle to utvrditi, kad bi pokušale." Hilgenstock zato zahtijeva pooštravanje obveze kontrola za poduzeća, jer „velika bi razlika bila ako bi neko poduzeće znalo da bi eventualno moglo imati pravne probleme i biti suočeno s novčanim kaznama, ako ne poduzme određene korake u internoj kontroli svojih lanaca isporuke."

tagesschau

