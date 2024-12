Njemački presjednik: "Ne dopustimo da nas dijele!"

U svjetlu napada na božićni sajam u Magdeburgu, savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier pozvao je građane u Njemačkojna jedinstvo i zajedničkost. Nad ovim božićnim praznikom leži „tamna sjena“, rekao je Steinmeier u svojoj božićnoj poruci. Vladaju tuga, bol, užas i nevjerica zbog onoga što se dogodilo u Magdeburgu. Mnogima će srce biti teško ovog Božića. „Mnogi će biti uznemireni, nesigurni, možda čak i uplašeni.“ Svi ti osjećaji su razumljivi. „Ali oni ne smiju prevladati, i ne smiju nas paralizirati.“

Mržnja i nasilje ne smiju biti posljednja riječ. „Ne dopustimo da nas razdvajaju“, apelirao je savezni predsjednik. „Solidarnost, kada je to najpotrebnije, to je ono što čini našu zemlju“, nastavio je Steinmeier. „Pokažimo to - baš sada!“

Savezni predsjednik obratio se u svojoj poruci i direktno žrtvama napada i njihovim porodicama. „Niste sami sa svojom boli. Ljudi širom naše zemlje osjećaju i tuguju s vama“, rekao je. Povrijeđenima je poželio brzi oporavak.

Građani Magdeburga okupljeni u tuzi Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Također je zahvalio „u ime cijele naše zemlje“ svima koji su na večer napada i u danima nakon toga pomogli na terenu i pružili utjehu - a to čine i sada tokom božićnih dana: policajcima, vatrogascima, spasiocima i ljekarima, duhovnicima i svim onima koji su pomogli.

Kraj koalicije „nije kraj svijeta“

Kratko je savezni predsjednik govorio i o neuspjehu takozvane koalicije semafora, odnosno o slomu vladine koalicije socijaldemokrata, Zelenih i Liberala. „Čak i ako je sada došlo do prijevremenog kraja vlade, to nije kraj svijeta, nego slučaj koji je predviđen i reguliran Ustavom“, rekao je. „Odluku o raspuštanju Bundestaga i novim izborima donijet ću nakon božićnih blagdana.“

Steinmeier će svoju odluku objaviti 27. decembra. Sigurno je da će prijevremeni izbori za Bundestag biti održani 23. februara.

Steinmeier vidi mnogo nezadovoljstva

O općoj situaciji u Njemačkoj, predsjednik je rekao da je ton u svakodnevnom životu postao oštriji, „ponekad čak i nepomirljiv“. Postoji veliko nezadovoljstvo politikom, ekonomijom, birokracijom i nepravdama. Postoji mnogo izazova s kojima se ljudi u Njemačkoj moraju suočiti. „Ne možemo ih zamijeniti kao poklone koji nam se ne sviđaju.“

Frank-Walter Steinmeier pali svijeću na božićnoj jelci Foto: Annegret Hilse/AFP

Steinmeier je pozvao na otvoreno iznošenje onoga što ne funkcioniše, što u zemlji ne ide kako bi trebalo i moglo. Potrebno je razgovarati o onome, što bi trebalo hitno promijeniti, rekao je predsjednik.

Nada dolazi „prvenstveno od nas samih i naše snage, s kojom smo već u prošlosti zajednički prevazišli velike izazove i krize“, rekao je predsjednik. Govorio je i o „zajedništvu i odlučnosti, kreativnosti i marljivosti, hrabrosti i ambiciji“. Sve ovo „će nam ponovo otvoriti puteve u budućnost“, zaključio ne njemački predsjednik u svojoj božićnoj poruci.

