Njemački poduzentici cijene bh radnike

Nakon tvornice u Travniku koja zapošljava 500 radnika, GS Holding GmbH Regensburg iz Njemačke u općini Prozor-Rama gradi još jednu tvornicu. Njemački investitor će ovdje zapošljavati do 250 radnika. Investicija je vrijedna više od 10 milijuna KM. GS Holding će poizvoditi dijelove za električna bicikla, vozila, utovarivače..., a cjelokupna proizvodnja trebala bi se izvoziti na tržište Europske unije (EU).

„Ovim pogonom pokušavamo zadržati ljude da ne idu vani", kazao je između ostaloga dr. Jozo Ivančević, načelnik općine Prozor-Rama.

Dražen Topić, inženjer strojarstva vratio se u rodnu Ramu

Raditi „kod svoje kuće"

A što znači raditi "kod svoje kuće" za DW kratko objašnjava Mersad Hadžić jedan od prvih zaposlenika: "Mi s ovih prostora nismo navikli na ovakva poduzeća i to je za nas, na žalost, neobično iskustvo - svi su ljubazni i svi vas žele vidjeti na radnom mjestu. Raditi u svom mjestu, živjeti i ostati tu - to je prioritet", kaže Mersad Hadžić iz Prozora-Rame.

Zbog novog posla u GS Holdingu radno mjesto u susjednoj Hrvatskoj napustio je Dražen Topić. Mladi inženjer strojarstva vratio se u rodnu Ramu i od sljedeće godine će raditi u novoj tvornici njemačkog investitora.

"Imati ćemo novu tvornicu opremljenu CNC i robotskim strojevima. Raduje me što ću u svome mjestu imati tako tehnološki visoko razvijenu tvornicu i sigurno da je to velika poruka mladima da obrazovanje, rad i trud nisu uzaludni, ali i da je moguće raditi i dobro živjeti i ovdje", kaže Topić.

Snježana Köpruner

Köpruner: "Rama je puna vrijednih ljudi"

Kurt Köpruner u BiH je već prije 12 godina prepoznao dobro mjesto za investiranje. Njegova supruga i današnja vlasnica kompanije, Snježana Köpruner kaže da su tome najviše pridonijeli vrijedni i odgovorni Bosanci i Hercegovci.

"Mnogi od vas se pitaju zašto ovdje, u ovom mjestu u kraju gotovo pustom, podižemo ovako tehnološki kompleksnu tvornicu. I ja sam se pitala i često vagala. Međutim, ovi mladi ljudi su me uvjerili da je to ispravna odluka i da su to zaslužili."

Ističe kako je sigurna da je Rama puna vrijednih i odgovornih ljudi koji žele ostati u svom rodnom kraju i razvijati ga: „Mislim da je još više onih koji se žele vratiti na ognjišta svojih pradjedova", kazala je Köpruner, podrijetlom Dalmatinka.

BiH dobro mjesto za ulaganje

Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, i prošle godine najviše se izvozilo upravo u Njemačku. Izvezeno je robe u vrijednosti višoj od 2,1 milijardu KM. Nakon toga slijede zemlje susjede, Hrvatska i Srbija. Njemačka je za Bosnu i Hercegovinu treća zemlja iz koje uvozi najviše robe.

Prema podacima Središnje banke BiH, ukupne izravne strane investicije u BiH 2021. godine iznosile su 16.276 milijuna KM, a Njemačka je na petom mjestu s investiranih 922 milijuna KM.

Ovogodišnje istraživanje Zastupništva njemačke privrede u BiH, a u kojem je sudjelovalo 47 poduzeća, donijelo je zanimljive podatke. Većina njemačkih investitora bili su zadovoljni kvalitetom, posvećenošću i obrazovanjem zaposlenih i lokalnih dobavljača. Kažu kako bi BiH ponovno izabrali kao mjesto za ulaganje. Postotak ovakvih odgovora, s pozitivnih 74% prošle godine, povećan je na 84% ove godine. No, većina njih nezadovoljna je ekonomskom situacijom, netransparentnošću javnih nabavki, političkom i društvenom nestabilnošću…

Energetski sektor u BiH sve interesantniji za investitore

"Njemačka poduzeća su itekako prisutna u BiH i suradnja je vrlo značajna. Tradicionalno smo vezani za njemačko tržište i ono je za nas jedno od glavnih izvoznih tržišta. To je neminovno važno za ekonomiju", kaže za DW Azra Ramić, zamjenica direktorice Zastupništva njemačke privrede u BiH, koje trenutno ima mrežu od 110 poduzeća njemačkih tvrtki u toj zemlji.

Ramić dodaje da izravne strane investicije u BiH, pa tako i Njemačke, kontinuirano rastu kao i interes Njemačke. Njemačka investira u skoro sve sektore, ali: „Energetski sektor sve više dobiva na značaju, posebno u Hercegovini i Kantonu 10. Osjeti se veliki interes za investiranje u obnovljive energije", komentira zamjenica direktorice Zastupništva njemačke privrede u BiH.

Polaganje kamena temeljca za novu tvornicu GS Rama

Zašto njemački ulagači imaju povjerenja u bh radnike?

Ali, kako kaže, BiH koja ima dugu tradiciju 'gastarbajterstva', gdje 'Made in Germany' podrazumijeva kvalitetu, odavno nije zemlja gdje se traži jeftina radna snaga.

"BiH ne treba smatrati kao zemlju za investicije zbog jeftine radne snage. Obzirom da su troškovi života i u BiH značajno visoki, radna snaga treba biti dobro plaćena da te ljude zadržimo u BiH. Zbog toga je i priča gospođe Köpruner jedna velika priča uspjeha", ističe Ramić.

Na pitanje zašto se BiH smatra kao dobro mjesto za ulaganje, ona odgovara kako je posrijedi bliskost Bosanaca i Hercegovaca sa Njemačkom, ali i zapadnom Europom. Ističe da je BiH zemljopisno na vratima EU, blizu Njemačkoj tako da je moguća brza i pouzdana isporuka. „Njemački investitor itekako cijeni marljivost i posvećenost naših radnika, kao i činjenicu da su u stanju kontinuirano održati kvalitetu i zahtjevan standard", kaže zamjenica direktorice Zastupništva njemačke privrede u BiH.

