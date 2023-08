Njemački mostovi su hitan slučaj

Kako trošni mostovi mogu ugroziti gospodarstvo cijele regije dobro se vidi u gradiću Lüdenscheidu na zapadu Njemačke. Odande treba samo tridesetak kilometara proći autocestom do Dortmunda. Ali, to je samo teoretski - u praksi je tom autocestom do Dortmunda nemoguće proći. Naime, most kroz dolinu rječice Rahmede zatvoren je još krajem 2021. godine, a onda je u svibnju prošle godine potpuno srušen. Izgradnja novog mosta potrajat će još tri godine.

To ne uzrokuje samo prometni kaos od kojeg se vozačima diže kosa na glavi, već i gospodarski teško pogađa industrijske gradiće na ruti autoceste. Kompletnoj rurskoj regiji prijeti odsijecanje od ostatka zemlje.

Šest tisuća kamiona dnevno pred kućom

Timo Hölscher, automehaničar iz Lüdenscheida, priča da su na lokalnoj prometnici koja prolazi ispred njegove radionice i kuće često kilometarske kolone kamiona koji bi inače išli autocestom. Mušterije zato teško stižu do njega, pa mu je promet smanjen za trećinu.

Kako priča za javni servis WDR, čak je razmišljao da proda sve što ima i iznajmi manji stan. Kaže da su brige ostavile traga i na zdravlju – nedavno je preživio srčani udar.

Zastoj u saobraćaju u Njemačkoj je svakodnevnica. Dodatno ih pojačava i nemar prema obnovi infrastrukture. Foto: Patrick Pleul/dpa ZB/picture alliance

To je svakodnevica – svakog dana kroz gradić Lüdenscheid prođe 6.000 kamiona i 14.000 automobila. Sve zbog jednog mosta kojeg nema.

Sve te probleme za ljude i gospodarstvo izazvalo je grubo zanemarivanje infrastrukture, kažu autori studije „Mostovi kao faktor rizika" s Instituta za cestovne mreže Tehničke visoke škole u Aachenu. Njih su razne industrijske i trgovačke komore regije Porajnja zadužile da ispitaju kolika je šteta uzrokovana trošnim mostovima.

Rezultat je šokantan: od nekoliko tisuća mostova u regiji – tu se ubrajaju i mostići i veliki vijadukti – čak 650 je „teško", a 350 „vrlo teško" oštećeno. Drugim riječima, tim mostovima je istekao rok trajanja iako se i dalje koriste.

Znanstvenici kažu da je to ogroman rizik za gospodarstvo regije i cijele Njemačke.

Ogromni troškovi

Christian Kestermann s Instituta njemačkog gospodarstva računa da bi šteta nastala samo zbog zatvaranja autoceste kod Lüdenscheida mogla iznositi vrtoglavih 1,8 milijardi eura.

Dvije trećine tog iznosa otpada na dodatne troškove koji nastaju kad kamioni moraju voziti alternativnim rutama. A preostala trećina otpada na smanjenje gospodarske aktivnosti.

Tu je vrijeme novac. „Moramo skratiti proceduru planiranja. Ne može biti da nam treba deset godina za odobrenje za sanaciju nekog mosta", kaže Dirk Kemper, stručnjak za promet sa Sveučilišta u Aachenu.

Čak 16.000 mostova zrelo za sanaciju

Tek od početka 2021. godine odgovornost za savezne autoceste snosi državno poduzeće Autobahn GmbH. Prije toga je svaka pokrajina bila odgovorna za dio autocesta na svom području.

Novo poduzeće planira od 2026. sanirati po 400 mostova godišnje. To je ambiciozan cilj, jer danas se ne sanira ni polovica tog broja. Njemačka ima oko 130.000 mostova od kojih 16.000 treba obnoviti.

Mnogo je negativnih primjera. Recimo, most na autocesti A544 kod Aachena morat će biti ponovo izgrađen i to je poznato „već nekoliko godina", kažu u tvrtki Autobahn GmbH. Ali isto je tako poznato da je trebalo reagirati ranije – u tom slučaju bi postojeći most mogao opstati i ne bi se morao rušiti i graditi novi.

Ove godine je, doduše, Vlada u Berlinu progurala Zakon o ubrzanju infrastrukturnih projekata. U skladu s njim više nisu potrebna nova odobrenja ako se stari most pri sanaciji proširuje, a za mostove više nije obvezna ni izrada studije o njihovim utjecaju na životnu sredinu.

