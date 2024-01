Mediji: „senzacionalni Kuzmanović“ i „skandalozni“ Bjelica

Njemačka je usprkos neuspjehu protiv Hrvatske (24:30) uspjela izboriti nastup u polufinalu. Tako će se po prvi put u posljednjih osam godina na smotri najboljih rukometaša Europe boriti za medalju. „Njemački rukometaši će brzo zaboraviti poraz protiv Hrvatske. Pogled usmjeravaju prema naprijed, prema polufinalu protiv Danske. To je za mnoge igrače vrhunac karijere", piše agencija dpa.

Bio je to prvi poraz njemačke rukometne reprezentacije u povijesti u kelnskoj „katedrali rukometa" (kako se naziva LANXESS-Arenu). Sportska agencija sid piše da je poraz protiv Hrvata „malo narušio dobro raspoloženje", a posebno ističe „festival grešaka i promašaja" njemačkih igrača.

Pogotovo u drugom poluvremenu su domaćini pravili greške ili je njihove udarce zaustavljao sjajni vratar Hrvatske Dominik Kuzmanović. On je proglašen za najboljeg igrača utakmice.

„Težak udarac"

„Težak udarac", tako poraz od Hrvatske naziva tabloid Bild-Zeitung, te dodaje: „Srećom je već i prije utakmice bilo jasno da Njemačka i dalje može sanjati o medalji." Portal sportschau.de javnog servisa ARD-a napominje kako su domaćini na putu do polufinala „posrnuli" protiv Hrvatske, te ipak napominje da se radilo o „beznačajnom susretu".

Kao junaka meča Sportschau izdvaja „senzacionalnog Kuzmanovića" koji je imao 22 obrane iz 46 udaraca protivnika (47,83%).

Tjednik Die Zeit na svom portalu ZeitOnline ističe kako su se njemački reprezentativci ispričali publici nakon utakmice protiv Hrvatske, i konstatira kako su domaćini igrali slabo i bez energije:

„Umjesto euforije prije polufinala se postavljaju brojna neugodna pitanja: je li Njemačka polufinalist zahvaljujući vlastitim nastupima? Ili usprkos tome? Jesu li bili tako loši zato što utakmica nije bila važna? Ili su razlozi dublji?"

TV-prijenos rukometne utakmice između Njemačke i Hrvatske na javnom servisu ARD-u je pratilo 7,9 milijuna ljudi. To ipak nije bila najgledanija utakmica domaćina Europskog prvenstva. Sraz protiv Mađara na ZDF-u u ponedjeljak je uživo pratilo čak 8,45 milijuna TV-gledatelja u Njemačkoj.

„Nedostojno ponašanje Bjelice"

U fokusu sportskog izvještavanja u Njemačkoj danas je još jedan hrvatski sportski akter – ali ne u pozitivnom kontekstu. Nakon incidenta koji se dogodio na utakmici njegovog Uniona i minhenskog Bayerna, njemački mediji oštro kritiziraju ponašanje trenera Nenada Bjelice.

On je naime u jednom trenutku „ošamario" (kako tvrde neki mediji, drugi pišu da je rukom dodirnuo lice) igrača Bayerna Leroya Sanea, koji mu je prišao da uzme loptu i zbog toga je dobio crveni karton. Nakon toga se na tribinama verbalno sukobio s jednim navijačem Bayerna.

Utjecajni sportski list Kicker u svom komentaru piše da bi „fatalni ispadi" jednog tako iskusnog trenera mogli rezultirati gubitkom posla u Berlinu. „Trener koji ne ispunjava svoju funkciju uzora, i koji s jednom ovakvom budalastom akcijom šteti ugledu kluba, zapravo više nije održiv", zaključuje komentator Kickera. Tabloid Bild smatra da se radilo o „skandaloznom" napadu na Sanea.

Bjelica je nakon utakmice u izjavi za medije rekao kako je Sane „došao kako bi me provocirao", te je priznao da je napravio grešku i da razumije zbog čega je isključen. No, nije se eksplicitno ispričao Saneu i rekao kako to ni ne namjerava učiniti.

Zvijezda Uniona kritizira Bjelicu

Unionov igrač Robin Gosens kritizirao je ponašanje svog trenera. „Nalazimo se u fazi u kojoj nam je potreban svaki oblik podrške, treba nam trener koji se nalazi uz teren, koji nas trenira i motivira", rekao je njemački reprezentativac. Bjelici, kako pišu sportski mediji, prijeti suspenzija od barem tri utakmice.

Union Berlin se nalazi pri dnu bundesligaške tablice. Utakmica protiv Bayerna je bio sedmi meč Nenada Bjelice na klupi Berlinčana.

