Njemački mediji još hvale Livakovića

Sportski portal Kicker piše: „Na Svjetskom prvenstvu Livaković trenutno izaziva senzaciju, s već četiri obranjena jedanaesterca (!) ovaj 27-godišnjak se pokazao kao pravi „ubojica jedanaesteraca", ali on može više od toga, što je impresivno pokazao krasnim paradama u četvrtfinalu protiv rekordnog svjetskog prvaka Brazila (4:2 nakon jedanaesteraca)."

Ovaj portal napominje da ga je i sam ocijenio najvišom ocjenom na toj utakmici te da je odličan nastup hrvatskog vratara zacijelo primijetio i Oliver Kahn, koji je u Kataru bio „ne zbog Livakovića, nego zbog sastanak Udruge vodećih europskih klubova (ECA)".

Dominik Livaković

Kicker naglašava da i Zagrebu mnogi polaze od toga da Livaković neće dogo ostati u Dinamu prenoseći izjavu Livakovićegova kolege iz Dinama i hrvatske reprezentacije Mislava Oršića koju je dao portalu Gol: „Ja ću sigurno ostati u Dinamu, ali Livakovića ćemo prodati. Ako ga sad ne prodamo nećemo nikada", prenosi Kicker Oršićeve riječi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung je Livakoviću posvetio duži članak svoga dopisnika iz Katara u kojem se konstatira da je izazvao zanimanje međunarodnih klubova. FAZ uspoređuje put hrvatske reprezentacije do polufinala u Rusiji s ovim u Kataru i uočava velike sličnosti, ali kaže da one Livakovića ne zanimaju: „Jedine statistike koje njega zanimaju su one koje stoje na njegovoj cedulji, koju proučava prije pucanja jedanaesteraca, kao protiv Brazilaca. Livaković nije netko od onih koji pokušavaju strijelce uznemiriti trikovima. On čuva svoj mir. (…) Livaković miruje upadljivo dugo. U posljednjem trenutku se snažno odrazi jednom nogom, skoči razmjerno visoko i leti u jedan kut. Strijelci znaju da ga teško mogu 'pročitati' i moraju pokušati biti osobito precizni. To dovodi primjerice do toga da je Marquinhos uputio loptu u stativu, iako je Livaković skočio u suprotni kut, ali što je vrlo kasno bilo uočljivo. Svojim receptom za uspjeh kod jedanaesteraca on smatra 'instinkt i znanje o sklonosti strijelaca'", prenosi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Važnu ulogu u razvitku Livakovića u vrhunskog vratara FAZ pripisuje i kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću citirajući iz razgovora koji je objavila FIFA u seriji „Kapetani" kad Modrić objašnjava Livakoviću da se ne smije bojati pogreške i jača njegovo samopouzdanje govoreći mu: „Ti si golmančina".

Istu scenu prenosi i Rheinische Post iz Düsseldorfa dodajući: „Ove iskrene riječi možda su doprinijele tomu da ovaj ne osobito visok vratar s 1,87 metara igra tako važnu ulogu za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. A to bi se već uskoro moglo odraziti i na drugim područjima. Jer, uspjehe na turniru u Kataru zacijelo su primijetili i skauti vodećih klubova", zaključuje Rheinische Post.

Pripremio Anto Janković

