MDR: "Dolaze neizvjesni izbori u Srbiji"

„Biti ili ne biti – tako i vladajuće partije i opozicija označavaju prijevremene parlamentarne, lokalne, beogradske i vojvođanske izbore 17. decembra“, piše njemački javni servis MDR.

U tekstu beogradskog dopisnika Andreja Ivanjija navodi se da vlast ne preza od „brutalnosti" kako bi sačuvala moć.

„Huškačka kampanja protiv neistomišljenika u velikom stilu teče u medijima odanim vlastima, Srbija je prelijepljena plakatima u kojima se opozicioni političari predstavljaju kao izdajnici, strani plaćenici, fašisti i kriminalci“, piše u tekstu.

„Aleksandar Vučić, koji zvanično nije u izbornoj ponudi, ima turneju po televizijama i predstavlja izbore kao borbu dobra i zla. Dobro – to je on, spasilac koji vodi Srbiju u slavnu budućnost sa masnim platama i najbržim prugama. Zlo – to je opozicija, koja bi iz sebičnih interesa da uništi zemlju“, piše Ivanji.

Ponešto se promijenilo

Autor ocjenjuje da se Vučić tokom jedanaest godina na vlasti pokazao kao „jedan od najtalentovanijih populista Evrope“ kojem je uspjelo da „potčini parlament, Vladu, i velike dijelove policije i tužilaštva“.

Aleksandar Vučić, koji zvanično nije u izbornoj ponudi, ima turneju po televizijama i predstavlja izbore kao borbu dobra i zla Foto: AA/picture alliance

„Dugo je djelovalo da je njegova partija nepobjediva u takvom sistemu“, piše dalje MDR. „Posebno kad se zna za pritisak na glasače zaposlene u javnom sektoru. Uz to idu sumnjivi tipovi u crnim džipovima bez tablica, koji se u manjim mjestima staraju za to da se glasa za SNS."

„Ali, ponešto se promijenilo“, ocjenjuje Ivanji. Navodi da su u zapadnoj štampi sve češći članci o vezama režima i organizovanog kriminala, da su SAD uvele sankcije (bivšem) šefu BIA Aleksandru Vulinu, kao i „biznismenu“ Milanu Radoičiću koji je predvodio naoružanu grupu u Banjskoj.

Dvije poruke opozicije

„Dugo se vidjela nemoć posvađane i rascepkane opozicije, koju vlast i njoj verni mediji označavaju kao štetočinsku. Ali, onda je proevropskim partijama prije dvije sedmice uspjelo da se ujedine“, piše Ivanji, podsjećajući da je „Srbija protiv nasilja“ i naziv koalicije, kao i masovnih protesta nakon dva masovna ubistva početkom maja.

„I najednom djeluje da u Srbiji ništa više nije izvjesno. Prema anketama, ujedinjena opozicija ima dobre šanse da osvoji glavni grad, u Vojvodini je trka otvorena, a u srpskom parlamentu bi SNS mogla da bude znatno oslabljena“, navodi MDR.

Od Srbije se očekuje da „de fakto prizna“ nezavisnost, kako je rekla šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (na slici sa Aleksandrom Vučićem) tokom nedavne posjete regionu. Foto: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Poruka opozicije, navodi Ivanji u tekstu, jeste da će pripadnici režima završiti iza rešetaka. Druga poruka je da birači treba da vjeruju svojim novčanicima, načetim poskupljenjima hrane i drugih potrepština.

Pitanje je zato, navodi Ivanji, zašto je Vučić išao u nove izbore? „Jer sada ima najbolje izglede da još jednom obezbijedi četiri godine vlasti za svoju SNS. Ta partija je odavno prešla zenit, njeni funkcioneri su upleteni u brojne afere, popularnost im pada“, piše u tekstu.

I poruka Ursule fon der Lajen

Uz to, dodaje se, sve je jači pritisak SAD i EU da se riješi pitanje Kosova. Od Srbije se očekuje da „de fakto prizna“ nezavisnost, kako je rekla šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen tokom nedavne posjete regionu.

„To bi bila politička smrt za nacionalnog populistu Vučića koji formalno vodi zemlju u pravcu EU. Ali, jednaki problem bilo bi i suprotstaviti se volji najmoćnijih političara svijeta“, piše Ivanji.

„Zato gleda da opet uradi ono što najbolje umije, da krene u izbornu borbu, dobije na vremenu, sakrije se iza volje naroda. Možda mu još jednom uspije.“

Priredio: N. Rujević

