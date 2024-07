Razmirice njemačkih liberala i demohrišćana

Zbog reizbora predsjednice Evropske komisije Fon der Lajen došlo je do sukoba između liberala (FDP, Stranka slobodnih demokrata) i šefa CDU. Poslanici FDP nisu glasali za nju. To je razljutilo predsjednika demohrišćana Fridriha Merca. On je rekao da "već mjesecima ne razumije stav čitavog niza poslanika FDP".

Merc, šef najveće opozicione stranke, zapravo ukazuje na unutrašnju slabost vladajuće koalicije SPD, Zelenih i FDP, jer FDP ne podržava sve planove o „zelenoj tranziciji“. Ali, stvar očito nije samo u neglasanju FDP za Fon der Lajenovu. Jer, Merc je dodao i da "već mjesecima ne razumije stav čitavog niza poslanika FDP“.

FDP - bitna za vladajuće koalicije

Njemački mediji u vezi sa ovim verbalnim čarkama govore uglavnom o pozicioniranju CDU za naredni period u kojem će, polako ali sigurno, sve više izjava njemačkih političara biti sračunato na izbore 2025. godine. Stanka slobodnih demokrata je u Njemačkoj od prve posljeratne vlade naovamo decenijama služila kao „jezičak na vagi“ za formiranje vladajuće koalicije u kojoj je najviše vremena provela sa CDU. No, na isti način bila na vlasti i zajedno sa SPD, 70-ih godina u vrijeme socijaldemokratskih kancelara Vilija Branta i Helmuta Šmita.

U vladi kancelara Olafa Šolca (SPD) FDP je, međutim, prvi put poslije 1957. godine zajedno sa još jednom strankom – to je Savez 90/Zeleni. No, sa protokom vremena se ispostavilo da između FDP i Zelenih postoje krupna neslaganja, između ostalog i oko tzv. zelene tranzicije.

Naklonost birača na granici cenzusa

Posljednjih nedelja su se u redovima liberala pojavili signali da se ne bi protivili obnavljanju starog „braka“ sa CDU u slučaju dobrog rezultata na predstojećim izborima. Međutim, Šef CDU Fridrih Merc je na to odgovorio vrlo uzdržano: „FDP mora da se sopstvenim snagama na sljedećim izborima za Bundestag pobrine za dobijanje računske većine. Tek tada bismo moglli da razgovaramo (…) Ali dotle će FDP biti članica vlade koja se sastavljena od socijaldemokrata i Zelenih.“

Po Mercovim riječima, FDP snosi odgovornost za rezultate aktuelne vlade i zato: „Ako oni nešto na tome žele da promjene, moraju ne samo da daju intervjue, već i da sa riječi pređu na djela“. Inače, Merc je naglasio i da demohrišćani u predstojeću predizbornu kampanju namjeravaju da uđu bez iskazua o mogućim koalicijama.

Prema posljednjim anketama FDP uživa naklonost 4 odsto građana Njemačke.

U EP "sve može i bez FDP"

Izjave predsjednika CDU Fridriha Merca "veoma me čude", rekao je lider poslaničke grupe FDP Kristijan Dir za magazin Bild am Zontag.

Merc je "jasno podržao zelenu agendu" i stao iza planova Ursule fon der Lajen za zabranu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, kritikovao je Dir. FDP odbacuje tu politiku.

Generalni sekretar FDP Bijan Džir-Sarai je sa svoje strane optužio Merca da "trenutno nema nikakvu jasnu strategiju" i da se dodvorava Zelenima. "To će ozbiljno naštetiti CDU", upozorio je. Političarka liberala Mari-Agnes Štrak-Cimerman rekla je: "Oštra reakcija Unije na način glasanja FDP u Evropskom parlamentu nas, Slobodne demokrate, veoma iritira." Ona je dodala da je program nove stare predsjednik EK samo „nastavak istog“.

Fridrih Merc je rekao da je važno da Ursula fon der Lajen u Evropskom parlamentu ima stabilnu većinu sa kojom može da radi ono što je potrebno: "Manje regulacije, ukidanje nepotrebne regulacije i koncentracija na odbranu, integraciju i prije svega konkurentnost evropske industrije. To sve može i bez FDP."

