Njemački grad Bottrop u znaku Bosne i Hercegovine

„Filmski festival također nudi sjajnu priliku da pokaže da Bosna i Hercegovina i susjedne zemlje na Balkanu imaju mnogo više za ponuditi od onoga što su rat i mržnja uništili. Fasciniran sam mnogim zanimljivim ljudima koje susrećemo u vezi s festivalom i pričama koje festival može ispričati na filmu", kaže Samir Čorkadi, član udruženja "Aktion - Leben und Lernen in Bosnien e.V" koje je organizator filmskog festivala u Bottropu.

Iz organizacionog odbora navode da je cilj festivala prikazati razvoj Bosni i Hercegovine i regiona u obliku pokretnih i statičnih slika iz različitih perspektiva: u scenama i narativima zajedničke istorije i ratnih trauma, socijalne kontradikcije i nejednakosti.

Herbert Schröer је nekoliko puta boravio u BiH u koju je odvozio humanitarnu pomoć. Aktivno je uključen i u organizaciju filmskog festivala jer, kako kaže: "Nakon rata BiH i njezini ljudi sve su više bili izvan fokusa. Ljudi su jednostavno zaboravljeni. Želim to promijeniti. Želim da se medij filma koristi da ispriča nešto posebno o ljudima u državama bivše Jugoslavije. Posebno sam zadovoljan što sam upoznao ljude iz drugih gradova koji uživaju u zajedničkom humanitarnom radu u BiH"

„Rat u BiH se ne smije zaboraviti"

Samir Čorkadi (drugi sa desne strane) i Herbert Schröer (prvi sa desne strane)

Suosnivačica Udruženja "Aktion Leben und Lernen in Bosnien e.V.”, Andrea Multmeier je ko-inicijatorka filmskog festivala. Ona kaže da joj je važno da se ne zaboravi rat u BiH: „To što niste sami iskusili strahote rata ne smije biti razlog za zaborav. Filmski festival sam prihvatila kao novi izazov, iako u svom profesionalnom životu nisam imala prethodno iskustvo u ovoj oblasti."

Gradonačelnik Bottroppa, Bernd Tischler, koji je i pokrovitelj festivala kaže da „želi skrenuti pažnja na probleme, izazove i mogućnosti ljudi. Rat, protjerivanje, bijeg i migracije - ali i novi počeci, izgradnja, novo poticanje razvoja, dalji razvoj struktura: sve to utiče na ljude na zapadnom Balkanu. Baš kao i ljude koji su se usudili započeti novi život u novoj zemlji".

Ponovo su na programu formati od kratkih do dugometražnih igranih filmova. „A tematski spektar postaje širi i internacionalniji", kaže Udo Schucker koji je sa rediteljkom i publicistkinjom Nejrom Latić-Hulusić i organizatorom kulturnih manifestacija Igorom Albaneseom, član žirija. On kaže da osjeća da teme više nisu vezane samo za Balkan i rat u Bosni. On je za njemački list „WAZ" izjavio: "Ono što me fascinira je to što se jednostavno radi o dobrim filmovima koje ovdje možete pogledati, a ne samo u zemljama njihovog nastanka ili u nekim sporednim programima poznatih festivala".

Filmovi na internetu i kino dvorani

Svi filmski prilozi 5. festivala „Bos­nia-Her­ze­go­vina looks around" mogu se pogledati online

I ove godine, kao i zadnje dvije, gledaoci će imati priliku da online pogledaju 23 kratka filma, dvije specijalne projekcije i dvije projekcije u gradskoj svečanoj dvorani. Udruženje filmskih radnika BiH je partner festivala, a Elma Tataragić, Melina Alagić i Asja Krsmanovic su selektori filmskih priloga. Nejra Latić-Hulusić, članica žirija, čiji će film Ćafir, također biti prikazan, kaže: „Jako je važno i da se naši filmovi prikazuju i našim ljudima koji trenutno ne žive u Bosni. Jer to je i dalje lokalna publika, samo na drugoj adresi. Ovakav festival daje autorima priliku da se predstave stranoj i domaćoj publici."

Svi filmski prilozi 5. festivala „Bos­nia-Her­ze­go­vina looks around" mogu se pogledati online od 19. do 27. novembra besplatno i bez registracije na stranici

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu