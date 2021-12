Njemački dvojac u Varšavi – novi početak

Suosjećam s njom. Koliko je često i meni dano do znanja da sam mlađa, što se rado izjednačava s „neiskusna" – i uz to još žena. Koliko često mi je netko dijelio lekcije, davao savjete i objašnjavao svijet, gurao me u ulogu „dobre djevojke" kojoj sam se pokušala oduprijeti. Nije da su savjeti nešto loše, upravo suprotno. No oni se čine neprikladnima kada se dijele pred publikom i kada to slušaju i treće osobe.

Prošlog petka su svi mogli slušati. Skoro 20 minuta je nova njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock iz usta svog iskusnijeg kolege u Varšavi strpljivo saslušala zahtjeve, prigovore, nezadovoljstvo.

I to kod nastupnog posjeta, koji obično prije svega služi upoznavanju. Je li to bio samo prijateljski savjet jednog 25 godina starijeg kolege?

Annalena Baerbock i njezin poljski kolega Zbigniew Rau

Mission Impossible u Poljskoj?

Zbigniew Rau je godinu dana poljski ministar vanjskih poslova, no on zna, kako je rekao, da se „teorijske predodžbe" u tom poslu korigiraju „stalnom praksom". Tako se vjerojatno osjećala i Annalena Baerbock – tog hladnog dana u Varšavi. On joj je poželio sreću. „Nju ćete trebati u ispunjavanju svoje misije, ali i u poljsko-njemačkim odnosima", rekao je šef poljske diplomacije. I premda je ta „misija" u kontekstu njemačko-poljskih odnosa za Baerbock mogla prije djelovati kao „Mission Impossible", na njezinom se licu vrlo malo od toga moglo zamijetiti. Ne onda kada je Rau govorio o poljskom zahtjevu za reparacijom ratne štete, ne kada je upozorio da će se Poljska konsekventno braniti protiv Sjevernog toka 2, a ni onda kada je izrazio poljsku nezainteresiranost za federalizaciju Europe.

Političarka iz stranke Zeleni je za to vrijeme pažljivo gledala prema svom poljskom kolegi, no njezine riječi poslije toga su bile sve samo ne riječi „dobre djevojke". Štoviše, ona je jasno izgovorila ono što su mnogi od njezinih isključivo muških prethodnika samo oprezno dotaknuli. Baerbock je zatražila humanitarnu pomoć za migrante kako na bjeloruskoj, tako i na poljskoj strani granice, načela je za Poljsku nepoželjnu temu pravne države i izjavila da je ponekad važnije slušati nego sam puno govoriti, što je u kontekstu dugačkog predavanja poljskog ministra djelovalo kao žalac.

Olaf Scholz primljen je s najvišim državnim počastima

Susret ravnopravnih partnera?

Na prvi pogled, novi kancelar Olaf Scholz je u nedjelju navečer imao lakšu zadaću. Njegov susret s poljskim premijerom Mateuszom Morawieckim bio je više na razini ravnopravnih partnera, a teme su bile slične.

Kod teme reparacija Scholz je istaknuo velike iznose njemačkih uplata u EU i „vrlo, vrlo visoke iznose" od kojih veliki dio ide i u članice EU-a na jugu i istoku.

To je bila hrabra izjava. Sigurna sam, mnogi Poljaci su se uzrujali, posebice kada je savezni kancelar izjavio ono što se u Poljskoj baš ne želi čuti: da su Nijemci i u Poljskoj, ali i na mnogim drugim mjestima u svijetu prouzročili velika razaranja. Dakle, ne samo ovdje. I Scholz možda mora još učiti, primjerice ono što se tiče osjetljivosti tipičnih za neku zemlju.

Svaki početak je poseban

Dva nastupna posjeta u vjerojatno najtežoj fazi bilateralnih odnosa posljednjih godina, sa zamjetnom distancom i jasno vidljivim razlikama – to si Baerbock vjerojatno nije tako zamislila kada je 2004. stajala na mostu preko Odre između Frankfurta i Slubice i u dobi od 24 godine slavila ulazak Poljske u EU.

Smatram dobrim da Njemačka ima ministricu vanjskih poslova koja dolazi iz moje generacije. Jednu kojoj bi, što je paradoks, moglo biti lakše reći više nego njezini prethodnici. I tako je svaki početak poseban – uloge su zamijenjene: Poljska je postala učiteljica jednoj „učenici" koja ima šanse položiti s najboljom ocjenom ispite koji još dolaze.

